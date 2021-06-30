調動20萬部隊　新德里如何重組中印邊境四路大軍？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-06-30 07:30

進入6月下旬，隨着印度新冠疫情趨於平穩，有關中印邊境部署的信息再次成為外界熱議的細節。譬如美國彭博社就在6月28日前後就發表報道，稱印度向中印邊境增派了至少5萬軍隊，其總兵力約在20萬人上下云云。這種局面和中、印高層口中的「當前中印邊境局勢總體穩定」的評價，多少顯出了一點反差。

事實上，根據印度國防部在2021年1月公佈的部署方案，印軍在中印邊界調整兵力配置、增加部隊早就是公開的秘密。

當時，據《印刷報》等媒體、「印度力量」（Bharat Shakti）等防務智庫消息顯示，印軍計劃增調第1集團軍和第17集團軍兩支「打擊軍」前往拉達克一線，以此起到「應對來自中國威脅」，「整頓北部與東部戰區」、「重組部隊」等作用。

在半年之後的今天，印軍的部署似乎終於落實了。只不過新方案較之此前的部署略有差異。相對於彭博社語焉不詳地説「根據消息人士，印軍在拉達克增兵約兩萬人」，印度媒體便對此知無不言。譬如印度第三大英文媒體《一周》（the week）周刊就在最新一期雜誌（7月4日號）上披露了印度國防部對中印邊境20萬部隊的具體部署方案。

對印度媒體來説，在對「加勒萬烈士」的宣傳中，很多被印度坊間批為「godi media」（意為叭兒狗媒體，特指親莫迪媒體）的主流媒體在一年後表現地仍很踴躍。他們對於北京並未踴躍紀念與印度交戰深感不快。（今日印度網站截圖）

在這篇題為《印度需要一支專門的山地部隊應對中國》的署名評論中，作者指出，印度國防部最終把第1集團軍整編後派遣到拉達克地區，用以協助此前印方駐紮在當地的14集團軍。但印方只調動了第一集團軍的兩個步兵師，另有一個裝甲師仍駐留印巴邊境。這一方案與彭博社的「增兵兩萬人」的傳聞基本吻合。

除此之外，印軍還動用了另一支王牌「打擊軍」部隊，即第二集團軍下轄的第14師。這支部隊被部署在印度北阿坎德邦臨近中國邊境一側，其中包含中印中段邊境總面積855平方公里的爭議區，即烏熱、然衝、拉不底地區，其中烏熱地區印方稱「巴拉霍提」（Barahoti）。印軍1956年6月曾短暫控制該地，解放軍後派遣地面部隊等將其奪回。印方一直擔心解放軍或有可能循地勢衝下高原，攻擊兩百公里外的印度軍事目標。

當然，相對於印軍在拉達克、中印中部邊境總共部署約5個師，約6萬人的部署，印軍派兵的核心還是在藏南、東北邦及錫金一線。印軍沿西里古里走廊、那加蘭邦和阿薩姆邦分別佈置了第33集團軍、第3集團軍和第4集團軍約9個師的部隊。

至於此前計劃派往拉達克的第17集團軍，其麾下兩個師也在沿錫金到東北邦地區扮演機動部隊角色。在印度東北邦獨立武裝於2020年7月加強活動之際，這種安排不僅是用於應對中國「威脅」，也有穩固基本盤的目的。

印度決策層在中印邊界的這種安排呈現了一種矛盾心理，一方面，印方要展示其軍改成果，展示一種「進攻性防禦」的態勢，但另一方面，中印邊境東西兩側的戰場環境彼此不同，印方在印巴邊境的成熟戰法並不能應用於此。這使得印方一面調動部隊，試圖展示其軍力之盛，但這種部署也是有限度的。

5592高地及鄰近解放軍哨所的現狀，也是中印對峙一線的縮影：

+ 5 + 5 + 5

印度軍事專家索內（Pravin Sawhney）指出，北京或許已經在2021年2月25日宣佈停火後就發現莫迪（Narendra Modi）當局只是尋求暫時的緩和，並無意與中國合作；尤其是在拉達克問題上，新德里面對一線環境，仍無法與北京達成地緣政治平衡。

這種局面會導致莫迪在短時間內迅速偏離中印政府的武漢共識，並為印度軍隊的備戰工作贏得喘息的時機。這一系列「應對來自中國威脅」，「整頓戰區」、「重組部隊」的新方案就顯出了新德里在前方堆積兵力帶來的潛在危險。