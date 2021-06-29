中共百年｜新加坡前外長楊榮文：人類歷史上最偉大的革命

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-30 11:22

時值中國共產黨慶祝成立100周年之際，新加坡前外長楊榮文在接受當地傳媒《聯合早報》訪問時稱，觀察中國共產黨，不能脫離觀察中國革命的歷史視角，並形容「中國革命是人類歷史上最偉大的革命」。 楊榮文更表示，紀念中共百年具有特殊意義，「我們是在標記中華民族邁向共和國歷程中的一個里程碑。」

來源：聯合早報

前外長楊榮文形容，中國革命一波接著一波地延續著，誰該領導人民找尋前路呢？西方制度在中國、在亞洲許多地方都行不通，中國的道路需要中共尋找，而又因為中國體量巨大，革命之路充滿曲折，他看到大成就接著大錯誤、大成就再接著大錯誤，但始終在學習與尋找道路。

觀察中國共產黨，不能脫離觀察中國革命的歷史視角，而在新加坡前外長楊榮文眼中，中國革命是人類歷史上最偉大的革命。

臨近七一中共建黨百年，楊榮文接受《聯合早報》採訪時說：「紀念中國共產黨的100年，我們是在標記中華民族邁向共和國歷程中的一個里程碑。」

2021年6月28日，市民在濟南市舜耕會展中心參觀濟南市慶祝中國共產黨成立100周年主題展覽。（視覺中國）

早前曾作為外交部長穿梭在區域與世界各國之間，楊榮文在10年前淡出政壇後仍持續從多維度觀察中國。上個月卸下香港嘉里集團高級顧問職務後，他目前是李光耀公共政策學院的訪問學者。

受訪時，他提到上網看了央視的黨慶電視劇《覺醒年代》。他娓娓解釋，中華文明在2000年的歷史長河裏，形成非常深厚的文化。因此，當中國人在清朝末年決心推翻2000年的帝制建立共和時，付出了巨大的努力。《覺醒年代》反映的就是，在辛亥革命、新文化運動和五四運動後，中國內部出現了激烈的辯論，最終誕生中國共產黨。作為共和國，中國只有110年，從1911年一直到文化大革命，中國人在思想上經歷了持續的革命過程。

他認為，像中國這樣巨大的國家，一人一票制是一種夢想，國家需要務實做法來凝聚人民的創造力、能量和團結，土地革命就成了中國革命中極為重要的一環，中共又在土地革命中扮演了關鍵的角色。

土地收歸集體成就今日中國

楊榮文以身邊觀察到的故事舉例說，1983年他到中國潮安探訪外祖父母時，外祖父屋裏天花板下有個用來儲藏舊契約的小房間，如今已不存放東西，因為文革時祖父將契約全燒了。

楊榮文解讀：這說明，到上世紀六七十年代，有很多人仍希望能取回原有土地和財產，直到文革時期，因為擔心惹禍上身才燒毀。

他說：「所以，雖然文革是瘋狂的、對數百萬人做了可怕的事，但文革清除了土地上的一切產權，之後產權都收歸集體。今天的中國，如果要建一座新城、隧道、橋、碼頭，它都可以做到，而在其他國家由於涉及產權的問題，過程就非常複雜。中國共產黨將土地收歸集體，成就了今天的中國。」

楊榮文認為，中國女性可能是亞洲各國中地位最高。（視覺中國）

中國革命的另一關鍵成就是改變了婦女的地位，中國確定了一夫一妻制與男女平等的地位，結果中國女性可能是亞洲各國中地位最高的。

楊榮文形容，中國革命一波接著一波地延續著，誰該領導人民找尋前路呢？西方的制度在中國、在亞洲許多地方都行不通，中國的道路需要中共尋找，而又因為中國體量巨大，革命之路充滿曲折，他看到大成就接著大錯誤、大成就再接著大錯誤，但始終在學習與尋找道路。

他坦言，打造中共的統治合法性是非常大的問題，中共今天號稱有9000萬黨員，但質比量重要。

「如果你心術不正，黨籍就是負值，而不是正面價值。這是為甚麼2012年的中共十八大如此重要。習近平接任總書記後，他說如果不制止腐敗，最終必然會亡黨亡國，因為這涉及了合法性的問題，如果你腐敗了，你就不是為人民服務。」

人際關係易生腐敗 中國自古都在面對

「習總書記自2013年以來在反腐方面取得的成就，是讓人令人驚嘆的，沒有人會相信到他能做到這麼多，但即使如此，腐敗也只是杜絕了一半，因為在華人社會裡腐敗極難根除。」

他分析說，中國是一個由人際關係網絡組成的社會，「禮物」是用來表達「禮」，而「禮」表達的正是人際關係。就像過年時，華族的母親得用心準備紅包給親朋戚友，並且問孩子「誰誰誰給了你多少紅包錢？」，大家腦中就形成一個人際關係網絡，這個思維本身就可能導致腐敗，自古至今中國都面對腐敗的問題，所以才會把反腐的希望，寄托在人格化的「包公」身上。

中國近年在反腐方面取得不少成就。（視覺中國）

他進一步闡述，也許大數據或數碼人民幣可以用來防治腐敗，但這也只能在未來試驗，而且每個方案都會產生新的問題。

他說：「所以你問我中共的未來，回答就是過去100年取得了巨大成就，但未來依然充滿挑戰，需要一個非常有活力、非常貼近民生和非常開放的執政黨。」

從歷史展望未來，楊榮文指出，馬克思主義進入中國後實現了中國化；未來不論是民主、社會主義或哪種意識形態或信仰，要實現中國化都需要時間，也需要智性的努力，最重要是心要在「對的地方」。

他說：「中國的民族主義需要有開闊的思想與心靈，樂意對外學習又保持謙虛；既了解自己又對他人的經驗充滿興趣，在向外學習的同時不去評判他人。那中國將成為偉大的民族、中國共產黨就會是領導的力量，而這充滿挑戰。」