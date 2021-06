台灣看中共百年・三｜一個民主　各自表述

2021年5月3日,哈里法克斯國際安全論壇(Halifax The Forum,HFX)於推特(twitter)釋出影片,宣告蔡英文獲頒「麥凱恩公共服務領導獎」(John McCain Prize for Leadership in Public Service)。蔡英文於臉書表示,「民主和自由,就是台灣立足世界的最好獎章」。(Facebook@蔡英文)