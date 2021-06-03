在球場賭政治的巴西總統博爾索納羅

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-03 06:30

經歷一波三折後，南美足協決定將本屆美洲國家盃的主辦權交給巴西。雖然這解決了早前無主辦國的尷尬局面，但巴西國內亦有不少聲音批評當局應先集中精神和資源抗疫，民情與日本堅持東京奧運如期舉行惹來的反彈不遑多讓。

本屆美洲國家盃原訂於6月12日至7月10日在阿根廷及哥倫比亞舉行，這是為盃賽百年歷史裡首次有兩個國家同時協辦。然而南美足協先是因為哥倫比亞的政局和社會不穩，取消了波哥大的主辦權，繼而又「疑似」因為阿根廷的新冠肺炎疫情惡化，取消了原定的計劃，令賽事一度陷入無主辦國的尷尬情況。

南美足協本周初成功接洽巴西，並宣布將賽事移師當地舉行。巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）周二（6月1日）表示，當接獲巴西足協的請求時，他原則上表明同意，而其內閣也一致同意決定，並指「自疫症爆發以來我一直在說對逝者感到遺憾，但我們必須活下去」。不過博爾索納羅的決定不但惹來很多民眾反感，體育作家Juca Kfouri亦諷刺美洲盃（Copa América）是將會成為「Cova América」，而反對派勞工黨更已向最高法院申請禁令，希望能阻止賽事成事。

雖然南美足協並無對外公布取消阿根廷主辦國的原因，但不少評論亦將之扣上疫情惡化。3月以來，阿根廷染疫的人數已由7天平均值的6千多人，大幅上升至現在的3.2萬人。雖南美足協或許被這數字嚇怕，但問題是巴西的疫情亦不見得受控，同期的7天平均值亦由5.5萬多人升至6.1萬人，故兩國之別僅在升幅多少，惟外界已難以稽考南美足協的決策過程。

巴西新冠肺炎疫情：圖為5月29日，巴西利亞民眾在大街上示威，抗議總統博爾索納羅抗議不力。（AP）

拼經濟和保人命只能二選一？

本年夏天原來是體壇旺季，東京奧運、歐洲國家盃和美洲盃接連舉行，但受制於揮之不去的疫情，主辦國在經濟收入的如意算盤不但難以打響，反而更顯得進退失據。如日本自3月初爆發新一輪疫情後，民眾對政府堅持舉辦奧運愈見不滿，因在醫療體系承受重擔下，不少輿論都憂慮奧運如期舉行或會使疫情更見失控。

據日媒統計，若然日本現時停辦奧運，其經濟損失或超過1500億日元（約106億港元），情況如同日本奧委會理事山口香所稱的現在「辦不辦都是地獄」，但巴西的潛在損失卻與日本不盡相同。巴西作為2014年世界盃和2019年美洲國家盃的主辦國，不論是球場基建和籌備經驗亦早已具備再次舉辦國際杯賽的能力，唯一的問題只是巴西能否在兩周內複製過去成功的經驗。而反過來看，博爾索納羅或許是眼見萬事俱備，而上屆賽事也為巴西帶來1.18億美元的收入而「食過返噚味」。

不過這肯定是場危險的賭注。據周二公布的數據，巴西首季GDP增長有1.2%，不但高於不少經濟學家的預期，同時其經濟規模也回到疫情前的水平，惟首季失業率卻達14.7%，故經濟上仍難言脫險。雖然舉辦美洲國家盃定可為經濟注入新動力，但政治上卻是地雷處處，特別是博爾索納羅冷待疫情的作風，不僅近日已在最少16座城市引發示威，更使其支持度跌至歷史低位。誠然現時無法斷言博爾索納羅的決定必然會使疫情回彈，但在巴西經濟不太糟糕的情況下如此放手一搏，不但是賭上自己的政治仕途，也是將押上了國民的健康，實在難言是負責任的領袖。