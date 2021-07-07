「帝國墳場」局面不再　中美俄能否迎來合作契機

撰文： 林嘉禾 最後更新日期： 2021-07-07 07:30

美軍於上周五閃電式撤離駐阿富汗最大的巴格蘭空軍基地（Bagram Airfield），阿國境內的大規模戰爭卻依舊持續，雖然政府軍宣稱佔上風，但塔利班（Taliban）顯然正發起一系列戰鬥。目前看來未來走勢如何仍難以預測。要解決阿富汗的難題，或許仍需國際間更多智慧介入。

然而，阿富汗號稱是「帝國墳場」，曾讓蘇聯、美國先後被迫「停損」出場，兩次戰爭的結果也對該國現狀影響甚大，塔利班組織歷經起落，仍握有近半壁江山，而周遭強權，包含俄羅斯跟中國，在以美國跟盟友為首的駐阿聯酋軍（ISAF）撤出後，不管它們願不願意，都要面對這兩場大戰的後遺症。

就此來說，中美俄三大強權對於阿富汗，都有相當深的地緣政治或軍事糾葛，在區域也都有一定影響力，那麼既然蘇聯與美國（偕盟邦）單獨進出阿富汗，最後都黯然離去，若是由中美俄合作，是否有解決阿富汗問題的可能？

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2020年3月2日，阿富汗拉曼省塔利班武裝分子舉行集會，慶祝與美國和平協議的達成，塔利班旋即發動大規模進攻。（Getty）

首先要考量的是美國的態度。對美國而言，當年啟動阿富汗戰爭，雖是符合其與北約（NATO）合作反恐的意旨，但亦有分別從中國西境、俄國後院予以箝制的戰略附加價值。例如2014年以前，美軍也曾進駐吉爾吉斯、烏茲別克兩國的空軍基地；而當美國2020年2月與塔利班簽訂協議後，美軍逐漸撤出阿富汗（未來喀布爾機場將由土耳其駐防），中亞國家戰略價值相對地又浮現了。

當前美國不僅設立「阿富汗和平問題特使」試圖從外交上解決分歧，在軍事上，美軍中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）亦曾在4月表示，美軍正規劃如何在不派遣正規部隊的情況下打擊阿富汗的恐怖組織，其中一個選項就是在鄰近的塔吉克、烏茲別克、土庫曼或哈薩克等國尋求創建基地，美國在阿富汗「退而不休」的跡象明顯，也導致該處多了一股暗流。

日前美國總統拜登（Joe Biden）與俄國總統普京（Vladimir Putin）在瑞士日內瓦舉行峰會，其中也涉及阿富汗和平議題。據拜登所言，普京稱他願對阿富汗問題「伸出援手」，若是未來俄國同意美軍在中亞設立基地，則不僅對於阿富汗局勢將有影響，更會牽動中美俄關系。

2021年3月19日，塔利班代表前往莫斯科和談會議會場，該次和談由中美俄巴共同牽頭主持，事後來看收效甚微。（Getty）

其次，對中國而言，阿富汗以瓦罕走廊接壤新疆，有傳入極端主義、引致邊疆動盪的風險，北京必不願見到阿富汗持續動盪，但是北京也深知阿富汗「帝國墳場」的魔咒，不可能貿然以軍事介入，不過對於美國拍拍屁股走人，中共外長王毅也痛批美國不能甩鍋推責，一走了之。王毅提出五點建議，仍是希望保持「和平」，對動亂、甚至恐怖主義回潮絲毫不期待。而中國也聯合巴基斯坦、中亞五國外長會議等機制，在國際上表態相關國家的一致看法，或也期望從外部對塔利班施加壓力，收到和平的效果。

在現實的種種考量之下，北京維持跟現在阿富汗政府的友好，是相當重要的，是以北京援助阿富汗70萬劑新冠疫苗與醫療物資、中國駐阿大使王愚頻頻會見阿富汗國內政要呼籲和平解決衝突，都可見北京在其中的努力，而巴基斯坦在這些議題上的態度，也是中國極為重要的支柱。

最後是俄羅斯的角色。俄羅斯的前身蘇聯作為上一次1979年阿富汗戰爭的失敗者，應能體會阿富汗的慘痛教訓，但是地緣政治上，阿富汗緊鄰俄國的中亞後院、實在不得不關注，因為若是塔利班再度席捲阿富汗，整個中亞伊斯蘭教地區也可能會不穩定，將大大消耗俄國的戰略精力。

2021年5月初，阿富汗首都喀布爾一所學校附近當日發生連環爆炸，死傷慘重，新華社駐阿富汗記者指出目前該國活躍的恐怖組織約有20多個。（AP）

然而，對莫斯科而言，若同意美軍在中亞進駐，也會是個兩面刃，目前俄國主要是通過外交方式參與解決阿富汗問題，除了透過集體安全條約組織（CSTO）表示將提供與阿富汗接壤的成員國塔吉克一切「必要援助」外，俄國外交官員也稱不排除舉辦「擴大三方」（俄羅斯、美國、中國和巴基斯坦）形式的下一輪阿富汗問題談判。俄國外交部更表明態度，稱阿富汗創建一個包含塔利班在內的聯合政府，是當前唯一出路。

綜上所述，目前中美俄三方在阿富汗問題上，唯二的交集是「和平」與「反恐」，這也是促成三方合作的關鍵動力，但是目前三方仍然各有算盤、缺乏共同合作的意願：美國希望由自己施壓阿富汗兩造達成和平協議、中國希望藉助巴基斯坦的力量推進區域穩定、俄羅斯則是從塔吉克的角色切入施加影響。

雖然中美俄「三方磋商機制」在2019年迄今已有八次運作（最近一次包含巴基斯坦），但從目前阿富汗內部軍事衝突仍熱烈可得知，中美俄機制的合作還未真正「發力」，目前塔利班聲稱已攻下阿富汗370個區域中的100個，相較於5月初成長迅速，顯見局勢仍不斷惡化中，未來若是中美俄三方沒有進一步合作，則塔利班重掌政權已是勢所必然，中美俄都必須承擔地緣政治代價。