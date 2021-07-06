菅義偉成「票房毒藥」　自民黨會「選前換帥」嗎？

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-07-06 19:00

希望越大，失望就越大。這是日本執政黨自民黨在東京都議會選舉7月4日開票後的心情寫照。相比選前民調描繪出127席中狂攬50席、與盟友公明黨輕鬆跨越多數門檻的樂觀畫面，自民黨此番只拿到34席，雖勉強重回第一大黨，但同時也是歷史第二差成績，如此慘勝與失敗無異。 再算上自民黨4月國會補選三席全敗，以及今年地方三縣知事競選皆輸的敗績，該黨正瀰漫着「秋季眾院大選也可能同樣慘敗」的不安情緒。

在爭先報道自民黨內焦慮氣氛的一眾日媒中，尤以《朝日新聞》旗下AREA.dot新聞網描述得最為繪聲繪色，該網站引用首相府知情人士稱，「首相菅義偉在聽取了選舉負責人的簡報後相當震驚，他本希望憑藉此次選戰擺脫無法勝選的形象，但卻被（東京都知事）小池百合子擊敗了。他看上去很茫然，無法理解這一結果，除了稱地方選舉不會影響全國性選舉外，什麼也說不出口。」

自民黨高興得太早

對外國讀者來說，自民黨這等態度無疑讓人意外，畢竟失敗不應早在預料之中嗎？東京民眾對奧運會的深切擔憂、6月下旬解除緊急宣言後疫情迅速反彈的現狀、姍姍來遲的疫苗接種項目如今又因疫苗短缺而放緩，這都讓民眾對執政黨大失所望。

在6月20日解除緊急狀態之後，東京疫情開始回升，但政府仍在猶豫究竟是否閉門做賽。（來源：約翰霍普金斯大學）

不過從實際選舉層面來說，自民黨「高興得太早」也有其原因。對該黨來說，最大的對手無疑是小池創立並現任「特別顧問」的「都會第一黨」。四年前，正是來勢洶洶的小池旋風加之公明黨的輔助，使自民黨遭遇歷史性慘敗，由57席狂跌至23席。

而此次，在東奧和抗疫方面與中央政府是「命運共同體」的小池，已與自民黨關係轉圜，甚至有不少傳言稱她與自民黨總幹事二階俊博達成私下交易，通過遠離「都會第一黨」來換取重回自民黨和內閣的機會，更有甚者認為二階希望拉小池入夥以壯大自己派系力量，從而與垂涎總幹事一職的安倍及麻生的派閥抗衡。

這樣一來，依賴小池光環、以資歷較淺者為主的「都會第一黨」似是失去了最大靠山，在自民黨眼中變得不足為懼，再加上盟友公明黨重回己方陣線，就更讓其信心滿滿。

小池與二階交易失敗？

但這種建立在小池迴避選舉而非自身政績之上的勝利盤算在最後時刻瓦解了。小池此前一直拒絕明言支持「都會第一黨」，再加之其從6月22日起因操勞過度住院，就被解讀為趁勢遠離選舉事務，使該黨選情猛跌。但風雲突變，她在選前三天（7月1日）突然出院，次日就明確表示「有必要將無觀眾模式做為軸心來籌備東奧」，這正是「都會第一黨」一貫的政策，與始終猶豫不決的執政黨拉開距離。

東京都知事小池百合子7月4日的拉票被認為改寫了選戰局勢。（美聯社）

在選舉正日，小池還帶着氧氣瓶一連訪問了16個激烈搖擺選區，替「都會第一黨」站台，有她背書的這些選區大多有驚無險地勝出，最後該黨拿到了32席的意外好成績，僅稍稍落後於自民黨。這種臨場變卦不僅讓外界揣測小池與自民黨（或者是二階派系）交易是否失敗？但選舉之後小池與二階馬上見面，又似乎打破了雙方關係破裂的猜測。

另一邊廂，在野黨「立憲民主黨」與「共產黨」也配合默契，協調候選人並互相拉票，最終兩黨總席位增加8席至34席。如果在秋季眾議院選舉中能維持這種親密作戰的態勢，最大程度上整合在野黨力量，將對自民黨構成更嚴肅挑戰。

總的說來，儘管自民黨重回東京都議會第一大黨，但更大的勝利者是最後時刻力挽狂瀾、再度展現出「小池魔法」的小池百合子，以及跨越過往分歧、在選戰中緊密配合的「立憲·共產」組合。而自民黨則仍然籠罩在敗戰連連的愁雲慘淡氣氛之中，菅義偉的「票房毒藥」形象也越發讓黨內焦躁起來，關於「選前換帥」的討論分貝越來越大。

「選前換帥」難扭轉乾坤

本來，菅義偉打算在9月5日殘奧會結束後，利用奧運餘溫先解散眾院大選，再舉行黨內總裁選舉。但因自民黨近來屢戰屢敗，今年起山形縣、千葉縣、靜岡縣知事選舉均大幅落敗，4月國會補選也是三席皆輸，此次被認為是眾院前哨戰的東京都議會選舉亦不樂觀，許多憂心失去席位的黨內新人都希望選前換帥以提振選情。

領導自民黨前兩大派閥的安倍（右）和麻生仍然支持菅義偉連任，而非支持自己門生競選總裁。（Getty）

從小泉純一郎時代開始，日本首相投身選戰動員選民的角色越發突出，但菅義偉這種不善演講、形象沉悶的官僚與選舉政治顯得格格不入，無法起到加分因素，尤其是在民眾普遍不滿奧運會、疫情和疫苗方面一系列政策的情況下，菅義偉就越發成為負面資產。保守派媒體《讀賣新聞》引述自民黨內一派閥領袖稱「關於眾議院選舉也會敗北的恐懼正在瀰漫開來」，有人甚至擔心會出現2009年在野黨歷史性勝出的情況。

但從另一個角度考慮，自民黨的敗績難道是菅義偉缺乏選舉能力導致的嗎？在此次的東京都議會中，菅義偉特意與選戰保持了距離，而是派出形象較好的行政改革相河野太郎和環境相小泉進次郎等人輪番助選，前首相安倍晉三也出了不少力，但最後結果仍不盡人意，體現了民眾的失望情緒。在選民聚焦於奧運、疫情和疫苗上之際，無論自民黨何人上陣恐怕都難扭轉乾坤。

在這種情況下，既然自民黨丟席位已成定局，而大減80席直至無法與公明黨聯合執政亦概率極低，那麼失去30席和40席又有什麼太大區別呢？如果老謀深算的各大派閥領袖不願讓自己門生來承擔這一註定的敗局，早已聲望大跌的菅義偉反而吊詭地成為了最符合利益的選擇，一旦最終結果太糟，也可順理成章地在總裁選舉中將其抛棄。因此，除非奧運會紕漏連連、引發民怨滔天，直至讓自民黨真正感到有政權交換危險，「選前換帥」大概率還是只會停留在討論層面。