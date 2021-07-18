塔利班兵臨新疆　中國有何阿富汗佈局？

進入7月中下旬，阿富汗戰事在塔利班與阿富汗當局開始和談之後，進入了「邊談邊打」的相持階段：阿富汗當局一陣短促突擊，在7月11日到15日間奪回了8個縣，目前下轄78個縣，控制區內人口1,036萬人，但塔利班也在同期奪取了8個縣，其控制區已下轄219個縣，人口1,388萬人。



但戰場上的「相持」終究是暫時的。因為塔利班和喀布爾當局的雙方代表已經於德黑蘭商議「政治過渡程序」了。它宣告了喀布爾政府即便不至於像西方預料的那樣，在「6個月內崩潰」，但留給它預備體面退場的時間也不多了。這對或主動、或被動捲入阿富汗問題的各方，無疑是嚴峻的問題，譬如要繼續穩固阿富汗，確保邊境安全和反恐的北京就要考慮這點因素。

隨着塔利班與阿富汗當局進入對話，雙方也一改此前的大規模交戰狀態，從地圖上來看，阿富汗當局已處於明顯的劣勢。（美國Long War Journal網頁截圖）

風險迫近

對北京來說，發生在7月6日的一件事不僅證明了塔利班政權在阿富汗的水到渠成，也顯示出了局勢的動盪。

據當地媒體披露，在奪取了巴達赫尚省26個縣後，塔利班於7月6日派出四名代表前往中、阿邊境的瓦罕縣，在與當地代表擁抱握手後，塔利班即兵不血刃地取得了瓦罕走廊地區。這種近乎於「傳檄而定」的誇張局面，證明了喀布爾當局的控制力，正隨着美軍的撤離而不斷衰減。而「人多手雜」，旗下武裝混雜，甚至混入東突勢力的塔利班就存在了一定的風險。

阿富汗政府軍雖然在局部仍能堅持，但戰場總體對塔利班佔優：

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資料顯示，已被美國從恐怖組織名錄除名的「東突厥斯坦伊斯蘭運動」仍在阿富汗活動，其武裝組織參與了塔利班2020年7月對巴達赫尚省臨近巴基斯坦邊境的庫蘭瓦蒙詹縣（Kuran Wa Munjan）礦區和城鎮的襲擊活動。根據美國和聯合國的資料顯示，該組織在敍利亞的殘部一面鼓勵人員從阿富汗潛入中國，一面也從2016年開始分批定居在巴達赫尚地區。

儘管這些情報最終仍需要進一步判研，但它們都顯示出一個問題，即，中國為確保區域穩定，仍需要在阿富汗問題保持一定的建設性，以確保以新疆為中心的地區穩定。

有備無患

幸而，中國早在就在中國、阿富汗邊境一線有過清晰的佈局。其安排分為軍事與政治兩部分，且面對當前局勢具備長期可操作性。

2021年春節期間，解放軍新疆軍區在邊防一線進行備戰。當很多人把目光聚焦在中印邊境時，阿富汗一側的隱患也同樣不容忽視。（中國央視截圖）

就軍事而言，北京的核心關切無非是確保瓦罕走廊。2017年9月，時任中國駐阿富汗大使姚敬一訪問巴達赫尚省，引發了國際輿論關注，包括《外交家》雜誌在內的很多媒體就風傳中國似已在中、阿交界處的瓦罕走廊西口，即阿富汗的巴達赫尚省最東端瓦罕縣建立了一處基地。北京雖強調這一報道內容不確，但在西方觀察家看來，中國可能已在瓦罕走廊有所預備。

到2018年3月18日，阿富汗一電視台又稱，解放軍已在中國、阿富汗和塔吉克斯坦三國交界的邊境地區建立了一處「反恐中心」，並已在此派駐數量不詳的兵力。這一行動還得到了阿富汗當局的歡迎，這一安排與北京在「上海合作組織」（SCO）框架下的安排形成了印證：中國已和塔吉克斯坦於鄰近新疆和瓦罕走廊地帶的山地-巴達赫尚自治州設置了「聯合反恐中心」，不少當地官員也確認了中國的確已經在邊境一線追加兵力。中國在阿富汗問題上「禦敵於國門之外」的基本態度就相當明顯，其成效也基本顯著，

和平的關鍵

就政治來說，中國在阿富汗問題上的態度更為明晰。從國際社會於2011年開始推進旨在促進阿富汗與其鄰國及區域夥伴合作的「伊斯坦堡進程」後，中國就一直在堅持「阿人主導、阿人所有」的立場，並努力把塔利班帶回談判桌。

對北京來說，失衡的阿富汗局勢終究存在最低標準。中國外長王毅曾經指出，阿富汗「應堅定不移地打擊恐怖主義，決不能讓阿富汗再次成為恐怖組織的庇護地」。

考慮到塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）已在近日強調，稱「塔利班已經作出承諾，不會允許任何人利用阿富汗的土地去攻擊中國等國家」，這使得北京政治介入阿富汗的態度已經得到了未來政府重要組成部分的積極響應。這在阿富汗當局已經丟失瓦罕走廊，並由塔利班繼續接管之際，是極為重要的保障。

7月4日，圍攻東北的各路塔利班首領前往已故「北方聯盟」軍事首腦馬蘇德將軍的官邸集體合影，紀念塔利班佔領此地。這一信號也意味着塔利班已不僅僅是普什圖人的武裝組織。（Twitter@KShinwari1）

但總的來說，北京相對穩固的長期佈局在阿富汗問題上仍然需要面對客觀存在的安全問題。即塔利班大旗下東突武裝組織迴流的風險。當北京已在2019年強調「上合成員國支持將阿富汗建設成為獨立、中立、和平、繁榮、沒有恐怖主義和毒品犯罪的國家」時，這一不附加政治立場的態度或許將成為北京繼續斡旋阿富汗，並在當地政治力量失衡環境中尋求新平衡，進而維持新疆邊境安全的關鍵。