美國務院：美中可就阿富汗問題展開合作

美國從阿富汗撤軍後是否會擔心中國採取什麼行動？美國國務院7月14日對此回應稱，阿富汗是中美可以進行合作的一個領域，兩國的利益是一致的。



美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）7月14日表示，美中關係是多層次的，阿富汗是兩國可以進行合作的一個領域，因為雙方在阿富汗問題上的利益是一致的。

普賴斯在美國國務院7月14日的新聞發布會上，被問及美國從阿富汗撤軍後，擔心中國可能採取的行動。普賴斯回應稱，美國與中國的關係是多層面的，在某些領域是敵對，在許多（如果不是大多數）領域是競爭性。

他說，「在一些領域，我們的利益是一致的，有合作的潛力。我們已經在氣候變化問題上進行了討論；在伊朗核問題上，中國是六國之一。」

普賴斯指出，美中兩國在阿富汗問題上可以進行建設性的接觸。一個更安全、更穩定、更和平的阿富汗不僅符合美國的利益，當然也符合阿富汗鄰國的利益，也符合更廣泛的國際社會的利益。「我們希望中國和其他地區國家一樣，發揮建設性的作用，幫助實現符合我們共同利益的結果。」

被問到是否不擔心中國只和塔利班（Taliban）合作，普賴斯說，中國是該地區一個重要的國家，在建設一個更安全、更穩定、最終實現和平的阿富汗方面，中國有潛力成為一支建設性的力量。「在這個領域中，美國和中華人民共和國可以找到一些一致的領域，可以進行建設性的合作。能夠做到這一點，當然不僅符合我們的國家利益，也符合我們的集體利益。」