美國副卿訪華｜北京不認美式標準　拒絕陷入話語陷阱

7月26日上午，中國外交部副部長謝鋒同到訪的美國國務院常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）在天津舉行了會談。從中方公布的會談內容來看，謝鋒向舍曼的表態，基本上延續阿拉斯加中美高層磋商時中方的強硬姿態。



謝鋒的主基調，是強調相關規則和標準的制定不全由美國決定。進一步解讀謝鋒的話，可以看出他從四個方面對拜登政府進行了批駁。

第一，中國不認可拜登政府「競爭、合作、對抗」的對華關係定位；第二，「全政府全社會」對華遏制策略，實際上就是把美國內深層次結構性矛盾推諉到中國；第三，拜登主義和特朗普主義別無二致，本質都是美國優先；第四，美國沒有資格在人權領域對華施壓。

中國外交官能夠如此果決地批駁美國，已經是一種「新常態」。經歷特朗普（Donald Trump）時期的對華脱鈎，和拜登上台後不加甄別地延續其前任對華政策，中國眼中的美國已經是一個內病外治、自私自利的國家。所以，對於拜登政府當前對中美關係的處理手法，北京不但不認可，且積極地予以批駁。

譬如，拜登所主張的「競爭、對抗與合作」的對華關係定位， 謝鋒認為，對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。有求於中方時就要求合作；在有優勢的領域就脱鈎斷供，封鎖制裁；為了遏制中國，不惜衝突對抗。

美國副國務卿舍曼7月25日抵達天津後入住的濱海一號酒店附近，有保安現場執勤。（AP）

這裏提到的「話語陷阱」表面上是指拜登政府所強調的「和中國開展全面、公平的競爭」，但它實質上還是指和中國的意識形態對抗，是美國二元對立思維的體現。從奧巴馬時代的「修昔底德陷阱」，到特朗普時期的「美國重建了中國」，再到後特朗普時期、拜登執政初期的「中國戰狼外交」、「中共不等於中國人民」以及「新疆種族屠殺」等等，都是美國單方面製造的話語陷阱。

這樣的話語陷阱服務於美國「對抗遏制」中國的本質，根本目的就是要繼續壟斷話語權，定義國際標準和話語權規則，讓中國有口難言，有理難辨。舍曼此次天津之行，也是為了繼續鞏固這樣的話語陷阱。謝鋒的表態就是告訴美國，中國政府不承認、不接受美國單方面所強調的各種規則和標準。

在《口吻轉變 白宮劃清中美激烈競爭的警戒線》一文中，筆者曾提到，美國國務院就舍曼此次訪華強調要確保有一個「護軌」（guardrail)，做好對雙邊關係「負責任地管控」，以確保和中國的激烈競爭是公平的，並且要避免滑向衝突。這種表態反映了拜登政府「克制」的一面，算是口吻上的積極變化。

但是，它實質上還是以美國標準優先。這裏所謂的「護軌」有多高，有多麼安全，似乎還是要讓美國說了算。對此，中國絕對不會答應。

舍曼天津行是拜登政府搭建「習拜會」的起步工作。點擊瀏覽過往拜登和習近平的交往瞬間：

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謝鋒對舍曼也講得很清楚。他提到，美方所謂維護「基於規則的國際秩序」，就是想把自己和少數西方國家的「家法幫規」包裝成國際規則，用來規鎖打壓別國。美方另起爐灶拋出所謂「基於規則的國際秩序」，無非是想耍賴，想篡改規則限制別人、謀利自己，是想施行弱肉強食、以大欺小的「叢林法則」。

舍曼之行之所以強調「護軌」的概念，除了講給北京聽以外，主要聽眾還是那些被迫表態、靠向美國立場的盟友。因為一些盟友擔心中美關係「脱軌」，美國也要給盟友吃定心丸。只有給盟友吃了定心丸，拜登政府才有可能繼續強調美國的「實力地位」。

但從謝鋒和中國外交部多次表態來看，中國並不承認美國的這種實力地位，也不認可美國單方面制定的標準和規則。如果美國人能夠聽得明，謝鋒這樣的中國新生代外交官已經講得很清楚，關鍵在於美國將中國當成了「假想敵」，並且將內部深層次矛盾轉移到中國身上。

所以，只要盟友有顧慮，只要中國不接受，舍曼通過此次天津行展現美國實力的計劃，便已經毫無意義，反而是中方要借舍曼的訪問，向她表達立場、提出訴求，要求美方糾正對華錯誤舉措。這也能體現中國政府當前對美外交拒不讓步的基本思路。