中美天津對話｜北京先發制人　美副卿目標落空

美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）7月26日訪問天津並同中國外交部副部長謝鋒舉行會談，之後還受到中國國務委員兼外長王毅的接見。從雙方26日的表態來看，中國在原則及立場表達和輿論攻勢方面更為主動；美國方面反而有些被動。和謝鋒會晤後，媒體第一時間並未得到舍曼方面的隻字片語。



當前會談後的第一時間，謝鋒就向媒體提到，中方在對話中向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。在糾錯清單裏，中方敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制，撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止打壓中國企業，停止滋擾中國留學生，停止打壓孔子學院，撤銷將中國媒體登記為「外國代理人」或「外國使團」，撤銷對孟晚舟的引渡要求等。

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客觀而言，這些都是美國製造的問題，中方要求撤銷或取消合情合理，包括貿易戰期間對華加徵的關稅，也是如此。這可能超出了美國的預期。美國國務院方面本想着能夠通過舍曼此次天津行展示美國實力地位，並通過這種實力地位制定一些雙邊規則。但從結果來看，中方對美國所期望看到的管控標準和行為規則根本不感興趣，反而先發制人地要求美國先做出一些改變。

中國國務委員兼外長王毅接見舍曼時也向美方提出的要求，主要有三條。第一，美國不得挑戰、詆譭甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。第二，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。第三，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。王毅明確提到，這三個條件也是底線。

從王毅提要求與底線、謝鋒表明訴求清單就可以看出，中方還是延續了阿拉斯加中美對話的基本策略，就是要求美國方面率先做出改變，糾正決策，尤其是要釋放緩和關係的誠意。

謝鋒面對的舍曼是美國國務院二號外交官，以參加過伊朗核談判而知名並獲提拔，和包括王毅在內的多箇中國外交官有過交集。所以，應該說她非常熟悉中美關係的複雜性。這樣的外交官訪問中國，本來是可以友好對話的，但囿於當前美國國務院及整個拜登政府對華強硬及對抗基調，她又不能扮演積極角色。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）尚未講、不方便講、或者不敢講的話，舍曼更不可能講。

2021年6月24日，美國國務卿布林肯訪問法國。舍曼結束訪華後，他將訪問印度。（Reuters）

從她事後發布的Twitter推文和美國國務院方面的聲明來看，她向中方的表態完全還是拜登政府的既定立場表達。

而且，舍曼出訪中國之際，美國國務院還在想着如何向中國施壓和和示強，宣布布林肯本周訪問印度。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也在本周訪問新加坡、菲律賓和越南。這種訪問議程上都會聚焦中國。從這個角度看，舍曼鋪路布林肯訪華說不通、更談不上鋪路中美元首習拜會。或許，拜登接下來派出鋪路習拜會的幕僚是國安顧問沙利文（Jake Sullivan）。

對於舍曼此行，美國提出的目標也是不現實的，或者過於務虛。美國國務院7月21日的說法是，舍曼天津行是美國同中國高官舉行坦率交流的一部分，旨在推進美國的利益和價值觀，負責任地管控雙邊關係。也就是說，她和謝鋒的會晤不是一種「談判」，而是雙方各自表達立場、保持溝通渠道暢通的又一個機會，基本上和阿拉斯加中美對話的成果無異。

所以，綜合來看，舍曼此行並未取得預期效果。但美國還是要派她訪問中國。一方面，這是拜登政府的外交佈局，屬於對華接觸的一部分；另一方面，這也是為了安撫盟友，有意展現「管控」和中國關係的意願。但這兩個方面的目標都是象徵性的，沒有任何實際涵義。此次天津之行也沒有取得大的突破。

中國也早已看清拜登政府的佈局和策略。就在謝鋒這一波先發制人之前，中方也早已反制美國。7月23日，針對美國國務院及有關部門發布所謂「香港營商警告」以及美國財政部對香港中聯辦7名副主任實施所謂金融制裁，中國外交部宣布對前美國商務部部長羅斯、「香港民主委員會」等7個美國人員和實體實施對等制裁。

這就是中國展現的強硬的立場。只要謝鋒所提到的美方「動輒拿中方說事，好像不扯上中國，都不會說話做事了」的策略不變，中國反制美國並向美國提條件的手腕也絕不會軟。