強硬派秦剛任駐美大使的三大任務

中國官方7月28日宣布，中國外交部副部長秦剛擔任新一任駐美大使。中國輿論曾認為他風格「剛猛且睿智」，西方輿論將習慣性地將其稱為中國「戰狼」的代表之一。但從他擔任發言人的經歷和表態來看，秦剛算是中國強硬派外交官。而且，當前的雙邊關係狀態及國際輿論環境也迫使他不得不強硬。



55歲的秦剛畢業於北京的國際關係學院國際政治系，在中國外交系統已任職30年，且三次赴英在駐英大使館工作，包括2010年出任駐英公使；2005年和2010年他先後兩次擔任外交部發言人；2014年，他擔任外交部禮賓司司長，2018年升任外交部副部長，分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作。

2017年11月8日，中國國家主席習近平在故宮接待時任美國總統特朗普夫婦。當時身為禮賓司司長的秦剛（右二）全程參與。（Reuters）

很多美國媒體和評論人士認為秦剛缺乏美國經驗，這是沒有必要的擔憂。作為習近平信任和賞識的人，秦剛擔任禮賓司司長期間參與過多場中美元首峰會的籌備工作，從未有過疏漏，包括奧巴馬（Barack Obama）時代的「習奧會」和特朗普（Donald Trump）時代的「習特會」。可以說，他是習近平身邊中美元首會晤的見證者之一。

從當前雙邊及國際形勢判斷，秦剛擔任駐美大使後的主要任務有三個方面：

第一，直接傳達中方立場和訴求，讓美國有「解決問題」的意識。

秦剛受到習近平的任命，離開前適逢美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪問天津。對於中國國務委員兼外長王毅提出的三個要求和底線，以及中國外交部副部長謝鋒提到的兩份清單，秦剛將是在華府第一線的執行人，繼續向拜登政府表達這些立場。

而且，作為大使，秦剛也要和國會兩黨、美國企業、智庫打交道，這既是交朋友，疏通交流渠道，也是藉機向美方各界表達中方訴求、底線，讓影響拜登對華決策的各方因素相互作用，避免美國對華決策走極端；尤其要讓美國方面認識到雙邊關係惡化至今的原因所在，讓美國有主動解決問題的意願。

第二，重新「管控」中美關係，避免中美關係持續惡化。

拜登政府近來更多地強調「負責任地管控」和中國的關係，這句話雖然還是美國利益優先，但最起碼能夠看出美方姿態的一種轉變。秦剛抵達美國後，也要從中方角度注重和美國管控雙邊關係，避免因為溝通不暢或互信低而導致雙邊關係不斷滑向衝突。

從2005年到2010年，秦剛先後兩次擔任中國外交部新聞司副司長、發言人。（中央社）

只有雙方都有「管控」意識，才能更有效地避免雙邊關係持續惡化。這和特朗普執政後期不重視管控、任由雙邊關係自由落體的政治操弄不同。

第三，應美方提議，籌備「習拜會」。

從舍曼的天津之行也能看出，拜登政府注重和中國保持對話渠道的暢通，秦剛在華盛頓的任務之一就是要與美國進行對話。既然白宮早已提出舉行「習拜會」的意願，那麼秦剛到美國的首個任務就是與拜登政府接觸，達成戰略共識，尤其是在台灣問題上與美國協調，回到傳統共識，這也是習拜會的基本條件。

和美國駐華大使的職位不同，中國駐美大使在中國外交體系中的位置特殊，將來很有可能扮演重要角色。比如，現任中共政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪都曾擔任駐美大使。秦剛作為一名年輕派外交官，他的一言一行自然會受到美國各界的關注和研究。尤其當中美關係處於又一個關鍵十字路口之際，這樣的新生代外交官或許能夠在下一階段中國對美關係重構中發揮特殊的作用。