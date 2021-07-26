中美天津會談結束　中方向美方提出兩份清單

中國外交部副部長謝鋒7月26日在天津與美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）會談。謝鋒在會談結束後，於同日出席吹風會，並指中方已向美方提出兩份清單。



謝鋒說，中方在會談中向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。

謝鋒稱，在糾錯清單中，中方敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制，撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止打壓中國企業。中方亦要求停止滋擾中國留學生，停止打壓孔子學院，撤銷將中國媒體登記為「外國代理人」或「外國使團」，撤銷對華為副董事長孟晚舟的引渡等等。

在中方關切的重點個案清單中，中方主要就中國部分留學生赴美簽證遭拒、中國公民在美遭受不公正待遇、美不法分子滋擾、衝撞中國駐美使領館、美國國內仇亞、反華情緒滋長、中國公民遭暴力襲擊等個案向美方表達嚴重關切。中方要求美方儘快解決，切實尊重、保護中國公民和機構在美的合法權益。