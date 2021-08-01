塔利班二號首腦訪華後　北京最新撤離通告暗示決戰將至

7月29日晚，中國外交部就阿富汗形勢發布了本年度內的第三次通告。其勸告的口吻也從5月27日時的「如非必要，請儘快離阿」、6月20日時的「儘早離境」變成了「儘快撤離」。而其後塔利班也開始對西部和南部三個城市開展圍攻。



通告內「中國公民如堅持留阿，將面臨極高安全風險，因此產生的一切後果由個人承擔」的危險警示，已宣告了阿富汗戰事在阿富汗塔利班二號首腦巴拉達爾（Ghani Baradar）訪華後，即將呈現一種天翻地覆式的變化。

必須承認，不希望阿富汗陷於全面戰亂的中國在6、7月間一直對阿富汗各方採取過外交斡旋行動。北京呼籲「不支持以武力方式在阿富汗建立任何政府」，並希望「推動塔利班回歸政治主流」，試圖避免阿富汗未來內戰和政權更替。

但這一呼籲的結果暫時影響有限：塔利班的攻勢並沒有發生停滯；阿富汗當局則一面與塔利班和談，一面展開「全面反擊」，並在各地遭遇落敗。譬如在7月15日時，跟隨阿富汗政府軍特種部隊「反擊進剿」拍攝戰況的路透社知名記者西迪基（Danish Siddiqui）就因為前者一觸即潰而死在亂軍中。但這種慘敗並不妨礙喀布爾當局從24日宣稱要「全面反攻」。

阿富汗當局的「反擊」似乎並未帶來期待中的戰果：

到7月28日，在喀布爾當局的「全面反攻」發動了四天後，隨着阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾帶領其「宗教委員會」和「宣傳委員會」官員前往天津，在美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）26日坐過的同一把椅子上會見了中國外交部長王毅和其他官員，外界似乎可以發現，隨着戰況的發展，塔利班正在政權更替的進程中主動成為政治主流。這對於北京和喀布爾而言，都已成為重要的信號。

此前，中國外長王毅曾指出，阿富汗「應堅定不移地打擊恐怖主義，決不能讓阿富汗再次成為恐怖組織的庇護地」。對此，塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）曾在7月中旬稱該組織「已經作出承諾，不會允許任何人利用阿富汗的土地去攻擊中國等國家」。

到7月28日，巴拉達爾本人也在北京就王毅「希望阿塔同『東伊運』等一切恐怖組織徹底劃清界限」的要求給出答覆，確認「阿塔決不允許任何勢力利用阿領土做危害中國的事情」。考慮到巴拉達爾在塔利班內部位高權重，其代表團也包含了當下塔利班「政權」的多數政務要員，他的承諾因此基本可以代表阿富汗塔利班組織的官方立場。

2021年7月28日，國務委員兼外長王毅在天津會見來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（左）一行。（中國外交部官網）

此外，巴拉達爾也明確表示「阿塔希望中方更多參與阿和平重建進程，在未來阿重建和經濟發展中發揮更大作用。阿塔也將為營造適宜的投資環境作出自己的努力」，這一口吻也暗示了阿富汗塔利班對於奪取政權的志在必得。

目前，阿富汗當局的難以為繼已經成為一種公開的秘密。儘管從7月25日開始，阿富汗當局宣佈得到了美軍包括B-52重型轟炸機在內的「空中打擊援助」，美國軍事媒體也披露稱，直到8月31日美軍從阿富汗撤軍行動結束之前，美國將繼續通過其在阿富汗境外部署的部隊為阿富汗政府軍提供支援。但外界對此成效多持負面預期，譬如俄羅斯總統阿富汗問題特使卡布洛夫（Zamir Kabulov） 就在29日指出，阿富汗政府軍目前沒有保衛國家的信念。

事實上，相對於美國戰機對坎大哈等重點城市隔三差五的轟炸，阿富汗政府軍對於擁有坦克、裝甲車、防空設備的塔利班部隊正在越來越束手無策。其空軍擁有的68架MD-530F型輕型直升機已成為阿富汗政府軍為數不多可以依靠的「轟炸力量」，並在擁有地對空防禦能力的塔利班面前陷入越打越少的困境。

在美國設法考慮為至少1.8萬曾為美軍服務的阿富汗人提供簽證，幫助其逃往第三國，塔利班也稱將對多數「曾與美軍合作的人」既往不咎之際，阿富汗政府軍在「全面反擊」之下的無心戀戰正越來越明顯。在喀布爾當局已對其控制區實施「宵禁」，進而把本已有限的兵力集中在喀布爾等關鍵地區、邊境口岸及重要基礎設施周邊之際，喀布爾當局的「全面反擊」將給塔利班帶來奪取全國的罕見良機，一場帶來「極高安全風險」的大戰也將由此變得難以避免。