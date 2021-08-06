新冠肺炎｜Donki女職員赴日本後確診　醫生料較大可能在本港感染

衞生防護中心今（6日）接獲日本衞生部門通報，一名29歲女患者於7月29日離港前往日本，翌日抽取樣本檢測新冠肺炎，結果為陽性。據網上資料，患者的工作地址為DONKI驚安之殿堂尖沙咀辦事處。呼吸系統專科醫生梁子超認為，患者較可能在本港受感染；但由於Delta變種病毒的潛伏期最短只有一天，亦不排除她可能在機場或飛機上染疫。



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呼吸系統專科醫生梁子超表示，患者離境和採樣只相隔一天，較可能在本港受感染；但由於Delta變種病毒的潛伏期最短只有一天，亦不排除她可能在機場或飛機上染疫，不過可能性較低。他又說，目前掌握的資料有限，需等待病毒種類、病毒量和抗體等資料，才可較準確地推測感染源頭。

梁子超認為，本港的第四波疫情已經結束，但政府外防輸入措施間中有「蝦碌」甩漏情況，譬如早前沙地阿拉伯領事的染疫子女違規外出，這類輸入個案或致社區隱形傳播，惟未能透過檢測發現。

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衞生防護中心表示，接獲一宗於日本確診的個案，涉及一名29歲女病人。她於7月29日乘搭CX520航班離港前往日本，7月30日抽取樣本檢測，結果為陽性。她沒有病徵。她於4月14日及5月5日接種兩劑復必泰疫苗。

為審慎起見，她於潛伏期曾居住和工作的地方，即大嶼山愉景灣尚堤映蘆（6座）及尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座21樓2107室，已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內超過兩小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。根據網上資料，美麗華廣場A座21樓的單位為DONKI驚安之殿堂的辦事處。