東京奧運會的價值與作用｜安邦智庫

本文源自安邦智庫



歷時兩周的「2020東京奧運會」於昨日（8月8日）閉幕。今年的東京奧運會是在極為特殊的背景之下舉行的——由於新冠疫情爆發並持續至今，2020年東京奧運會被迫推遲到今年，而且前所未有地以空場方式舉行。

日本在特殊形勢下冒險舉辦東京奧運會，商業利益已經完全不是考慮的重點，日本政府和贊助商都會遭受重大經濟損失。英國《經濟學人》的評價在當前很有代表性——「東京奧運會沒有慘敗，也不成功」。該刊還注意到，日本首相菅義偉及內閣在奧運會期間的支持率已降至35%以下，又創新低。中國的自媒體和網民也是貶低東京奧運會的一大主力，很多中國網民完全無視疫情肆虐的事實，仍然拿東京奧運會與北京奧運會、巴塞隆拿奧運會、洛杉磯奧運會去比較，認為東京奧運會「搞砸了」。這種不顧背景的簡單類比，透露出一部分中國網民的淺薄和缺乏同理心。

8月8日，日本東京，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）、日本皇嗣秋篠宮文仁親王、日本首相菅義偉等出席東京奧運閉幕典禮。（Reuters）

不過，安邦智庫（ANBOUND）研究人員的看法與此不同。我們認為，很多評價是在以「項目思維」來挑剔東京奧運會，而缺乏更廣闊的視角。在我們看來，儘管有很多日本人反對舉辦東京奧運會，儘管本次奧運會存在很多大大小小的瑕疵，儘管日本在奧運會期間新增新冠病例不斷增加，但日本能夠在特殊形勢下堅持辦完此次奧運會，仍然值得稱道。日本實際上是在為榮譽而戰，為了踐約奧林匹克精神而戰。就此而言，東京奧運會是值得被銘記的一次。

實際上，東京奧運會的意義早已超越一次全球性的體育運動會。在新冠疫情肆虐全球的背景下，在逆全球化浪潮之中，在地緣政治摩擦加劇的背景下，東京奧運會為全世界提供了一個規模最大的全球化活動！這是近幾年來全世界難得的亮點。各國運動員在這裏同場競技、交流，既體現了競爭，又體現了友好和人性的光輝，奧運會提出的「更快、更高、更強、更團結」的新精神，在特殊的背景下得以體現。與之相比，一些政治家們推動的地緣政治博弈、反全球化措施、將抗疫問題政治化，這些做法顯得十分醜陋。

8月8日，日本東京，巴黎巿長伊達爾戈（Anne Hidalgo）接過奧運五環旗。（Reuters）

東京奧運會也是一個國家綜合實力的展示舞台，各國的獎牌榜就是反映國家實力的獨特窗口。美國最終以39金、41銀、33銅共113枚獎牌位列各國之首，中國則以38金、32銀、18銅共88枚獎牌居第二，東道主日本則是27金、14銀、17銅共58枚獎牌排第三。巧合的是，這一排序正好與三國的經濟規模排序一致。第4至第12名分別是英國、俄羅斯、澳大利亞、荷蘭、法國、德國、意大利、加拿大和巴西。可以看到，在體育運動的前12名中，有9個國家都是發達國家，只有中國、俄羅斯、巴西3個發展中大國。雖然奧運會獎牌數量與國家經濟不能做簡單類比，但獎牌的國家分佈，與國家經濟和綜合實力基本上呈正相關。

值得一提的是，中國在奧運會期間的大部分時段，金牌數都領先美國，在最後一個比賽日被美國超越。這似乎也是中美兩國近幾年博弈加劇的一個寫照，中國以舉國之力托起的競技體育，正在與美國縮小差距，但與美國相比仍然有明顯的不足。在安邦研究人員看來，兩國最大的不同在於，中國是舉國體制支撐的競技體育，美國的體育實力則依賴於規模更廣的群眾體育基礎和市場化的體育運行機制。國家對體育的支持作用，與國家對經濟的影響有類似之處。這種對比也顯示了中國體育未來的發展和改革道路，中國需要更多地發展群眾體育事業，發展體育產業，這樣不僅能促進全民健康，還能有效擴大內需市場。

東京奧運：圖為2021年8月7日，伊朗及沙特阿拉伯空手道運動員在日本東京參加奧運會決賽。（AP）

東京奧運會結束之後大約6個月，另一場奧運盛會——北京冬奧會將要開幕。從當前的新冠疫情形勢來分析，北京冬奧會有極大的概率面臨東京奧運會同樣的處境——將在新冠疫情之下舉辦。毫無疑問，如何在保障安全的前提下順利地舉辦這場特殊的冬奧會，將是中國和北京面臨的挑戰。尤其要注意的是，政治化的陰影仍然籠罩着北京冬奧會，以美國為首的一部分西方國家政治家仍在躍躍欲試，試圖以所謂人權問題、新疆問題來杯葛北京冬奧會，這無疑在生物病毒之外又增加了政治病毒。中國如何在種種不利條件下，順利將北京冬奧會舉辦成體現奧林匹克精神、全球化精神的運動會，儘可能地爭取更多的國際支持，是未來中國和北京將要面臨的挑戰。

東京奧運會之後，進入到北京冬奧會周期。從現在開始，我們需要為複雜形勢下的這場國際盛會仔細謀劃，不僅要做好物質、硬件上的準備，還要在其他「軟性」的方面做好充分準備，使之展現奧林匹克的精神和全球合作的魅力。

本文為安邦智庫8月8日「每日經濟」研究簡報之分析專欄。

