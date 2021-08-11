塔利班鯨吞與蠶食並舉　美軍強勢空襲難扭轉戰局

「得益於美軍B-52戰略轟炸機的有力協助，塔利班武裝在朱茲詹省和帕克迪爾省的軍事行動都遭到重大挫折。截止目前，他們已經付出了陣亡600餘人，傷亡300餘人的代價」——8月8日，阿富汗國防部新聞發言人阿赫瑪德扎（Rohullah Ahmadzai）頗為高調地讚揚了美軍空中力量加入之後，阿富汗政府軍抗擊塔利班的「戰果」，言辭間充斥着對未來戰局的樂觀之情。

而來自敵對陣營塔利班一方的「互證」似乎更加強化了喀布爾方面的「戰局自信」：據塔利班發言人確認，在剛剛過去的周末，該組織除在上述兩省遭美軍空襲受挫外，還在東南邊疆省——赫爾曼德省的戰事中受到美軍王炸B-52的同等「禮遇」。

對此，缺乏空中力量支持的塔利班還不得不採取一些「非對稱作戰模式」來嘗試着最大限度地消弭此中劣勢。

比如塔利班目前已經暗殺了不下七位接受過完整美式訓練的政府軍「老鳥」飛行員，甚至在8月7日將觸手伸到阿富汗現政權的核心喀布爾，用汽車炸彈「解決」了一位駕駛美製黑鷹武裝直升機的王牌飛行員阿茲米（Hamidullah Azimi）。

此外，塔利班還對試圖通過對一些空襲前進基地的打擊來進行反制——之前對坎大哈國際機場的火箭彈攻擊就是典型。

+ 3

因此，從表面看來，拜登（Joe Biden）當局策動的強勢空襲似乎是劑能夠「力挽狂瀾」的潛力股所在。但需要指出的是，此說成立的前提必須是當事雙方在地面戰場維持着某種旗鼓相當的狀態。不幸的是，從現實的戰局來看，華府當下祭出的「空襲特效藥」恐怕要大打折扣。

8月6日至9日，就在王炸B-52加入阿富汗空襲行動的當口，塔利班創造了三天內連下五省省會的歷史最好戰績。首先是阿富汗西部，與伊朗交界的尼姆魯茲省省會扎蘭季在被塔利班長期圍困之後，突然改弦易轍，選擇與塔利班「和解」。

而後，塔利班又接連奪取了北方四省——尤其是通往阿富汗北方礦區的重鎮昆都士的淪陷具有標誌性意義。作為曾長期被喀布爾當局定位為「阿富汗新模範省」建設的樣板，昆都士的陷落對如今已經力有不逮的阿富汗政府來說無疑是雪上加霜的一擊。

令人沮喪的是，上述三天五省的「耀眼紀錄」很可能只是喀布爾當局大潰敗的序曲。鑑於阿富汗安全部隊因需要全國範圍內分兵把守而日益捉襟見肘的嚴峻形勢，現任總統加尼（Mohammad Ashraf Ghani）於8月9日在總統府召集阿富汗各地非塔利班聖戰組織領導人開會商討「借兵事宜」。

希望後者在派出「聖戰士」協助政府軍對抗塔利班的同時，能夠與喀布爾方面一道訓練民兵，作為反制塔利班進擊的後備力量。

然而，在加尼們「反敗為勝」的雄心之下，卻是喀布爾當局愈發慘淡的現實窘境。根據阿富汗議會下院8月9日發布的有關報告，由於阿富汗境內已有七個最為重要的外貿入境樞紐落入塔利班之手，喀布爾當局已在事實上失去65%左右的關稅收入。相比之下，塔利班則獲得了最高日進2億阿富汗尼（約合250萬美元）的豐厚收入。

而在8月10日，塔利班更攻入西部城市法拉（Farah）、喀布爾以北230公里的普勒胡姆里（Puli Khumri），以及費扎巴德（Fayzabad）三個城市，使喀布爾更有被孤立之勢。

在這種「關稅鋭減」的困境下，阿富汗財政部不得不緊急推行開支緊縮政策。根據財政部的最新聲明，此番緊縮涉及所有政府部門——要求各部門原則上暫停履行一切有關公共工程與政府採購的合同，同時暫時凍結一段時期內的政府僱員招聘。

與喀布爾當局四面楚歌的境地相比，在組織效能上具備顯著優勢的塔利班則在有條不紊地推進自身的「阿富汗戰略」。

在政府軍抵抗相對頑強的某些南方省份，比如南部戰略重鎮坎大哈與毗鄰巴基斯坦的東南部邊疆省赫爾曼德，塔利班採取了某種圍而不攻的蠶食策略：即切斷中心城市周圍主要的物資補給通道，同時對中心城市採取以小規模襲擾為主的戰術。

同時在政府軍投放力量相對薄弱，且與喀布爾當局離心程度偏高的北方諸省，塔利班則通過與當地塔吉克軍閥的幕後交易，於長期圍困之後以「和平解放」的方式鯨吞——上月淪陷的馬紮裏沙里夫與近日「光復」的希爾比甘就是此中典型。

不難看出，在地面戰局大勢難逆的背景下，拜登當局祭出的空襲重拳至多隻有杯水車薪之效——即會給塔利班造成一定程度的人員裝備損失，但無助於決定性地扭轉阿富汗政府軍的明顯劣勢。

「平心而論，比起象徵性地派出B-52助攻，全面施壓巴基斯坦，迫使其放棄對阿塔的暗中支持才是華府眼下的重中之重。」尼爾茲（Sarwar Niazi）一位接近喀布爾當局的軍事問題專家在美軍「重磅空襲」之後略帶怨念地說道。

不過，將命運寄託於外來強權之手終非長久之計，對於風雨飄搖的喀布爾政權來說，如何在嚴酷劣勢下與塔利班協商「和平建國之路」或許才是根本出路。