阿富汗政府之敗一直也是尚待發生的事實

短短一周時間，阿富汗塔利班武裝就攻佔阿富汗12個省會城市，其中也包括阿富汗第二大城市坎大哈（Kandahar）和第三大城市赫拉特（Herat），基本對美軍扶持的阿富汗加尼（Ashraf Ghani）政府及首都喀布爾（Kabul）形成包圍之勢。

面對塔利班武裝力量的進逼，美國軍方8月12日宣布，派遣約3,000美軍協助駐阿使館美國外交官及其他美國平民撤離阿富汗；美國國務院也是再次發布警告，要求美國平民立即撤離阿富汗；眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）要求拜登（Joe Biden）政府全體國安成員未來一周就阿富汗形勢向國會做說明。

2021年6月25日，美國總統拜登在白宮會見阿富汗總統加尼以及阿富汗和平委員會主席阿卜杜拉（左一）。（AP）

美國國防部發言人柯比（John Kirby）說，美國此次派軍幫助撤離駐阿人員不單要保護美國人，也是要保證盟友和夥伴的安全。但是，美國即便是撤離「自己人」方面也面臨一些困難。平民方面，美國只負責撤離幫助過美軍的「特殊移民簽證」（SIV）人群。這部分簽證人員大概有15,000名，目前只轉移了900多人。而且很多人都是暫時先轉移至第三方國家。

另外，就在美軍加速撤離、撤出使館人員和平民的同時，拜登政府也在加緊同塔利班的溝通。根據《紐約時報》8月12日的報道，美國談判人員已經開始向塔利班方面提要求，希望得到對方的保證，如果塔利班攻佔喀布爾，塔利班不允許內部極端分子攻擊美國駐喀布爾大使館以及其他外交核心存在。這樣塔利班今後組建新政府後可以換取得到美國的援助。

也就是說，近20年來，美國投入近一萬億美元，犧牲美軍2,300多人，傷者超過2萬，最終換來的卻是向對手請求「放過」自己的外交存在。有美國網友調侃，美國駐阿富汗大使館人員乘坐直升機離開時，最好及時燒毀相關文件，避免被塔利班抓住把柄。

拜登火速撤軍的同時又派兵撤離駐阿外交官及平民，並且幕後向塔利班「求和」，也是為了避免「班加西事件」重演，引發不必要的政治危機。

2021 年 8 月 12 日，美國阿富汗和平特使哈利勒扎德 （Zalmay Khalilzad）（左二）抵達卡塔爾多哈參加阿富汗和平會談。（AP）

2012年的班加西事件中，美國大使館遇襲，美國大使等多名外交官身亡，基本上是時任國務卿希拉里（Hillary Clinton）的職業生涯污點。拜登和國務卿布林肯（Antony Blinken）也不想要這樣的污點。形勢危機時刻，他們也不得不出賣自己支持的民選政府，選擇和塔利班談交易。

如果說美國拜登政府倉促撤軍是拋棄阿富汗加尼政府，那麼現在加尼政權倒懸之際，美國又和塔利班談交易，已可算是接受了塔利班終將掌權的事實。雖然美國國務院極力否認，但美國內部有關加尼何去何從的討論已經越來越多，其中包括辭職。

美軍狼狽撤離，凸顯了拜登政府決策的失誤，這也是美國20年阿富汗戰略的徹底失敗。這也說明，一個軍事霸權國家，無論它有多麼龐大的財富和多麼強大的軍力，都無法在阿富汗以自己「民主意願」打造一個統一且有效的政權。

其實美國重建阿富汗計劃失敗，早在其進軍初期已然明顯。雖然當時的美軍得到大多數反對塔利班政權的地方勢力支持，可是當西方各國以為透過全國性的民主選舉就能製造出喀布爾政府的合法性，這已是走錯了第一步，忽略了阿富汗族群與族群之間、族群內部之間、各地勢力之間、農村與城市之間，以至各方對伊斯蘭宗教的不同理解等各種因素對中央政權合法地位的影響。這錯誤的第一步造成了民主制度的水土不服。

其後，中央政府政客的集權、地方勢力與中央權力的矛盾等因素使到中央政府管治失效、貪腐成風，再一次加深了城市以外廣大阿富汗人對於遠在天邊的政府的既有疑心，失卻了中央政府以「善治」證明其合法性的機會。

同時，外人和中央主導的投資項目也未能讓交通不便、本來就自成一國的全國各地有機地融入到新的政治經濟體制之中，使阿富汗重新回到其城鄉分配不均、大體各自為政的傳統格局，各方雖互有依存，但充滿隔閡和仇恨，最終又再重新上演農村人口因社會、經濟和宗教原因被逐漸鼓動武裝起來進軍城市的局面——在阿富汗的歷史中，城市的中央政權往往被農村武裝消滅，今天的狀況也一樣。

於是，美軍一去，城市政權失去了外來強權的硬實力和權威扶助，本來就沒有穩實控制的地方勢力紛紛離心離德，向眾志成城的塔利班投誠；而只靠薪水作為戰略意志的政府軍也無心抵抗。意志之失與形勢之失互為因果，造成了今天的迅速頹敗。

上述的這些問題，早在十多年前已有學者著書批評，但美方和喀布爾政府連年不改。今天的惡果，再一次證明外來人始終難以扶起一個阿富汗中央政府，而阿富汗的管治問題，最終也要由熟知阿富汗自身的阿富汗人去解決。二十年來，這個形勢早已存在，只是待到此刻才變成事實、展現人前而已。