「喀布爾可堅守90日」：拜登和美國情報預估為何如此離譜？

8月15日，阿富汗武裝力量塔利班迅速佔領阿富汗總統府，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）逃亡，美國駐阿富汗大使館關閉，美軍在喀布爾機場加速撤離行動。而在戴維營度假的美國總統拜登（Joe Biden）當日對外一言未發，只是對外公布了和國安會開視頻會議的圖片。會議人員包括中情局局長、國家情報總監等其他國安會成員。



或許，拜登第一時間最想搞清楚的問題是，為何塔利班如此迅猛？畢竟直到8月12日，美國還在預估「喀布爾至少可堅守90日」。這兩日美國舉國上下也在質問拜登國安會成員，為何美國情報機構集體失算？

毫無疑問，塔利班攻勢之大、阿富汗政府的陷落之快，完全超出了拜登政府預期。這也是美國情報界的又一次失算。

今年3月，美國情報機構告訴拜登政府，如果美國在塔利班與阿富汗政府達成權力分享協議前撤出駐軍，塔利班可能在2至3年內重新控制阿富汗大部分地區；4月，拜登宣佈從阿富汗撤軍計劃時，美國情報界的判斷是阿富汗政府能夠支撐18個月；5月末，在塔利班橫掃阿富汗北部、奪取了10多個地區和周圍大城市後，美國情報機構又稱阿富汗政府或在美軍撤離6個月後倒台；6月下旬，美國情報界調整該時間表為90天。

直到8月12日，美國情報機構還堅持90天的判斷，當時塔利班已經攻佔8個省會城市；即便是上周塔利班佔領第二大城市，美國情報界的判斷也是加尼政府至少能夠支撐「數周」或一個月。

從拜登國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）向國會和媒體的辯解來看，美國情報機構的判斷誤導了拜登政府決策。布林肯等人原以為有大把時間開展撤離行動，並將工作重心轉向應對中國挑戰，但阿富汗現實情況發展，讓他們的希望落空。

就美國情報失誤背後的原因，可以從以下幾個方面分析。

第一，高估了阿富汗政府及其安全部隊的能力。

今年7月8日，拜登還對媒體強調，沒有必要擔心塔利班會迅速接管阿富汗，稱和阿富汗安全部隊接受的培訓和具備的能力相比，塔利班相差甚遠（not even close）。奧巴馬（Barack Obama）時期的美國駐阿富汗大使、小布殊（George W. Bush）時期的駐伊拉克大使克勞可（Ryan Crocker）一周前還預測阿富汗會陷入內戰，而非塔利班迅速接管。

但是，從結果來看，美國高估了阿富汗安全部隊的能力。美國訪長奧斯汀8月15日向國會說明時抱怨，阿富汗安全部隊潰不成軍、毫無抵抗力的做法令他極其沮喪。7月24日，奧斯汀還曾指望通過空襲延緩塔利班的進攻態勢。

小布殊發動阿富汗戰爭、擊潰塔利班政權時，曾和共和黨人夢想在阿富汗打造一支民主國家的美式軍隊。結果，美國投入大筆軍費、先進武器培訓出來的安全部隊，最終竟然不堪一擊，反令美式裝備落入塔利班之手。這也證明，靠武力和金錢換不來軍事能力。

2021年8月15日，正在馬里蘭州戴維營度假的美國總統拜登與他的國安團隊舉行視頻會議，聽取關於阿富汗的簡報。（AP）

第二，脱離實際，和阿富汗政府缺乏相互信任。

美軍對阿富汗安全部隊的誤判，和美國外交官對阿富汗實地情況的誤判有關。美國駐阿富汗大使館大概有4,000名工作人員，是世界上最龐大的駐外使館之一。即便是此次撤離銷毀敏感資料文件，也要花費很長時間。但這樣一個外交隊伍近20年來對阿富汗民情和人心的了解，完全脱離實際情況。

美軍需要反思，為何阿富汗安全部隊面臨塔利班武裝會選擇繳械投降？對於塔利班農村包圍城市的反攻戰略，美軍真的是不屑一顧還是束手無策？

美國政客表面強調和阿富汗民主政府站在一起，另一方面卻先是特朗普政府與塔利班談判，後是拜登政府倉皇撤離；而阿富汗政府各方則相繼繳械，總統加尼更無視美國反對、攜現金出逃，這都凸顯了美國和加尼政府之間的不信任。

事實上，美國一直對阿富汗政府內部的腐敗抱有不滿，有些力不存心。

塔利班迅速佔領喀布爾，令美國震驚，點擊瀏覽大圖：

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第三，政治決策混亂，缺乏可持續的總體戰略指引。

應該說，塔利班反攻成功和美國在阿富汗的潰敗，並非拜登一人之過，而是小布殊、奧巴馬、特朗普（Donald Trump）策略不一、戰略失調積累的結果。小布殊同時發動兩場戰爭，將阿富汗重建當做理所當然的事情；奧巴馬撤軍後又開始增兵，消極應對和塔利班的和談；特朗普出於選舉利益直接和塔利班談協議。這都釀成了今日的後果，只是一心想擺脱阿富汗戰爭泥的拜登不得不繼承這一污點。

其實，從指控伊拉克薩達姆（Saddam Hussein）政權藏匿大規模殺傷性武器，到伊朗和朝鮮核危機，以及敘利亞化武危機，美國情報界曾多次訊息誤判。所以，每次推諉情報機構也不恰當。美國政治及軍方領導層判斷存在失誤，接受情報的國會議員也有失察之處。

如果總體方針政策和戰略存在問題，美國情報分析再怎麼完善，也無法幫助決策者明智決策。此次拜登根據從政這多年的反戰經歷，決意撤軍，也是為了迎合國內兩黨選民的長期訴求。所以，即便情報機構沒有誤判，也只是會推遲他撤軍的步伐。只不過，情報有誤導致的美軍撤離，顯得很不光彩，非常狼狽。