「喀布爾可堅守90日」：拜登和美國情報預估為何如此離譜？

8月15日，阿富汗武裝力量塔利班迅速佔領阿富汗總統府，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）逃亡，美國駐阿富汗大使館關閉，美軍在喀布爾機場加速撤離行動。而在戴維營度假的美國總統拜登（Joe Biden）當日對外一言未發，只是對外公布了和國安會開視頻會議的圖片。會議人員包括中情局局長、國家情報總監等其他國安會成員。
或許，拜登第一時間最想搞清楚的問題是，為何塔利班如此迅猛？畢竟直到8月12日，美國還在預估「喀布爾至少可堅守90日」。這兩日美國舉國上下也在質問拜登國安會成員，為何美國情報機構集體失算？
毫無疑問，塔利班攻勢之大、阿富汗政府的陷落之快，完全超出了拜登政府預期。這也是美國情報界的又一次失算。
今年3月，美國情報機構告訴拜登政府，如果美國在塔利班與阿富汗政府達成權力分享協議前撤出駐軍，塔利班可能在2至3年內重新控制阿富汗大部分地區；4月，拜登宣佈從阿富汗撤軍計劃時，美國情報界的判斷是阿富汗政府能夠支撐18個月；5月末，在塔利班橫掃阿富汗北部、奪取了10多個地區和周圍大城市後，美國情報機構又稱阿富汗政府或在美軍撤離6個月後倒台；6月下旬，美國情報界調整該時間表為90天。
直到8月12日，美國情報機構還堅持90天的判斷，當時塔利班已經攻佔8個省會城市；即便是上周塔利班佔領第二大城市，美國情報界的判斷也是加尼政府至少能夠支撐「數周」或一個月。
從拜登國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）向國會和媒體的辯解來看，美國情報機構的判斷誤導了拜登政府決策。布林肯等人原以為有大把時間開展撤離行動，並將工作重心轉向應對中國挑戰，但阿富汗現實情況發展，讓他們的希望落空。
就美國情報失誤背後的原因，可以從以下幾個方面分析。
第一，高估了阿富汗政府及其安全部隊的能力。
今年7月8日，拜登還對媒體強調，沒有必要擔心塔利班會迅速接管阿富汗，稱和阿富汗安全部隊接受的培訓和具備的能力相比，塔利班相差甚遠（not even close）。奧巴馬（Barack Obama）時期的美國駐阿富汗大使、小布殊（George W. Bush）時期的駐伊拉克大使克勞可（Ryan Crocker）一周前還預測阿富汗會陷入內戰，而非塔利班迅速接管。
但是，從結果來看，美國高估了阿富汗安全部隊的能力。美國訪長奧斯汀8月15日向國會說明時抱怨，阿富汗安全部隊潰不成軍、毫無抵抗力的做法令他極其沮喪。7月24日，奧斯汀還曾指望通過空襲延緩塔利班的進攻態勢。
小布殊發動阿富汗戰爭、擊潰塔利班政權時，曾和共和黨人夢想在阿富汗打造一支民主國家的美式軍隊。結果，美國投入大筆軍費、先進武器培訓出來的安全部隊，最終竟然不堪一擊，反令美式裝備落入塔利班之手。這也證明，靠武力和金錢換不來軍事能力。
第二，脱離實際，和阿富汗政府缺乏相互信任。
美軍對阿富汗安全部隊的誤判，和美國外交官對阿富汗實地情況的誤判有關。美國駐阿富汗大使館大概有4,000名工作人員，是世界上最龐大的駐外使館之一。即便是此次撤離銷毀敏感資料文件，也要花費很長時間。但這樣一個外交隊伍近20年來對阿富汗民情和人心的了解，完全脱離實際情況。
美軍需要反思，為何阿富汗安全部隊面臨塔利班武裝會選擇繳械投降？對於塔利班農村包圍城市的反攻戰略，美軍真的是不屑一顧還是束手無策？
美國政客表面強調和阿富汗民主政府站在一起，另一方面卻先是特朗普政府與塔利班談判，後是拜登政府倉皇撤離；而阿富汗政府各方則相繼繳械，總統加尼更無視美國反對、攜現金出逃，這都凸顯了美國和加尼政府之間的不信任。
事實上，美國一直對阿富汗政府內部的腐敗抱有不滿，有些力不存心。
塔利班迅速佔領喀布爾，令美國震驚，點擊瀏覽大圖：
第三，政治決策混亂，缺乏可持續的總體戰略指引。
應該說，塔利班反攻成功和美國在阿富汗的潰敗，並非拜登一人之過，而是小布殊、奧巴馬、特朗普（Donald Trump）策略不一、戰略失調積累的結果。小布殊同時發動兩場戰爭，將阿富汗重建當做理所當然的事情；奧巴馬撤軍後又開始增兵，消極應對和塔利班的和談；特朗普出於選舉利益直接和塔利班談協議。這都釀成了今日的後果，只是一心想擺脱阿富汗戰爭泥的拜登不得不繼承這一污點。
其實，從指控伊拉克薩達姆（Saddam Hussein）政權藏匿大規模殺傷性武器，到伊朗和朝鮮核危機，以及敘利亞化武危機，美國情報界曾多次訊息誤判。所以，每次推諉情報機構也不恰當。美國政治及軍方領導層判斷存在失誤，接受情報的國會議員也有失察之處。
如果總體方針政策和戰略存在問題，美國情報分析再怎麼完善，也無法幫助決策者明智決策。此次拜登根據從政這多年的反戰經歷，決意撤軍，也是為了迎合國內兩黨選民的長期訴求。所以，即便情報機構沒有誤判，也只是會推遲他撤軍的步伐。只不過，情報有誤導致的美軍撤離，顯得很不光彩，非常狼狽。