阿富汗塔利班掌權大批人急欲去國機場亂象橫生　但有人連逃也不敢

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）8月15日進入首都喀布爾（Kabul）並控制總統府後，數百名想離開當地的平民湧到哈米德・卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport，又稱喀布爾國際機場）。但其實當地大多數民眾因害怕塔利班報復而一步也不敢離開藏身之處。



為北約（NATO）工作的拉提夫（Latif）15日下午抵達機場。他稱自己最初被告知將前往芬蘭，但因包機遭取消而滯留機場。有人告訴他們會去「某個」地方，但沒有人告訴他們那是什麼地方，也不知何時出發。

阿富汗局勢：圖為8月16日，大批民眾跑向喀布爾國際機場客運大樓。（Reuters）

Democrats, RINO's, Fake News Media & Big Tech, your cover up of the election fraud gave us this nightmare. Trump would have never allowed this to happen an you know it.



The blood of innocent #Afghanistan people will be on your hands.



Hamid Karzai International Airport. pic.twitter.com/sUv5OunBCd — STATE OF US ALL (@StateofusAll) August 16, 2021

數百名阿富汗人擠在軍用候機樓的金屬長凳上，想知會否有包機帶他們出國。《華爾街日報》（Wall Street Journal）15日引述一名軍方官員報道，這些平民曾衝向停在機場附近的一架C-17運輸機。一些人成功上機，但最終還是被趕下機。

Chaos in Kabul at Hamid Karzai International Airport as thousands of civilians trying to get an evacuation flight.#Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/eIVGgXgotz — Subhan khan 🇵🇰🇵🇸 (@Subhanuk1) August 15, 2021

有些人擔心遭遇塔利班報復，連機場都不敢前往。42歲的穆罕默德（Mohammed）因從事與英國資助項目相關的工作而被指間諜。但由於並非直接為倫敦政府工作，他申請英國簽證時遭英方拒絕。

穆罕默德一家三口上周從阿富汗西部的家逃至喀布爾，之後親屬告知他，有4名武裝分子闖進他家中搜索，沒有放過任何一個房間。他看着一個個逃跑計劃化成泡影，只能躲在當地一間賓館，甚至嘗試透過販賣人口的辦法讓家人離境。

阿富汗議員Mariam Sulaimankhil在15日乘搭飛機離開喀布爾，期間看到附近有阿富汗國旗飄揚時流下眼淚。她稱：「下次我（回）來這裏時，它將是一面白色的塔利班旗，」「今天是我人生中其中一個最糟糕的日子。我們離開那些處於危險當中、我們認識的人。這太可怕。」