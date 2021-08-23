阿富汗暗流洶湧　塔利班仍未站穩腳跟

國際慣例是，如果承認一個政府，首先要等到這個政府組建之後。中方在阿富汗問題上的立場是一貫明確的，即希望阿富汗能夠組建一個開放包容、具有廣泛代表性的政府。 趙立堅

8月18日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應法新社記者有關「中方會否承認塔利班」的提問時，以嚴謹措辭表述了中方的一貫立場，以委婉方式陳述了中方對塔利班的期待，也即阿富汗政治由阿富汗人自己決定，中國期待一個穩定的阿富汗，期待互惠互信的中阿關係，而塔利班若想建立一個穩定政府，必然不能僅依靠武力，有需包容各方，令新政府反映並代表各方訴求。

很大程度上，這也是基於阿富汗的現下局勢：雖然塔利班如今已經掌握農村和城市，但阿富汗國內依舊有相當反對力量。

自前阿富汗第一副總統薩利赫（Amrullah Saleh）發出擲地有聲的「反塔宣言」，並宣佈出任代總統以來，各路與阿塔「嫌隙甚深」的力量紛紛聚集到薩利赫旗下，並於中北部的潘傑希爾與帕拉旺兩省與阿塔展開了「終極對決」。

我在任何情況下都不會向塔利班低頭，我們沒有失去鬥志，我們看到未來巨大的機會，無用的警告已經結束，加入抵抗行動吧 薩利赫，8月17日

其中尤以潘傑希爾谷地的反抗鬥爭最為引人矚目。據悉，在薩利赫的號召下，目前包括素有「潘傑希爾雄獅」之稱的塔吉克軍閥馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）之子小馬蘇德（Ahmad Massou），以及前北方聯盟頭號軍閥代表杜斯塔姆（Abdul Rashid Dostum）的軍事力量加入潘傑希爾保衛戰中。一時之間，「潘傑希爾決戰」大有一觸即發之勢。

在「兵團對決」之外，一些阿富汗主要城市也正在上演針對塔利班的「軟抵抗」。8月19日，即阿富汗獨立紀念日（1919年當日阿富汗正式脱離英國殖民統治），阿東部重鎮賈拉拉巴德的部分「激進市民」於市中心降下塔利班的「聖戰旗」，重新升起象徵前政權阿富汗伊斯蘭共和國的旗幟，並舉行抗議塔利班進駐的示威遊行。

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如此「越軌之舉」遭致了當地塔利班意料之中的強烈回擊。據悉，塔利班武裝人員以武力強行驅散示威人群，目前衝突已造成3人死亡，數十人受傷。顯然，阿塔於數天前「神速解放」賈拉拉巴德的高光戰績，尚無法有效彌補當地主流民意與新政權之間的心理距離。

在首都喀布爾，儘管沒有出現像潘傑希爾與賈拉拉巴德那樣與塔利班的直接衝突，表面平靜的城市日常之下仍然是暗流洶湧。

雖然塔利班於8月17日以正式官方聲明的形式，赦免了所有為前政權效力的國家公職人員與安全部隊成員，但並未從根本上打消「前朝精英」們的疑慮。喀布爾國際機場仍然在上演着「上等人士」蜂擁候機，前往歐美的通行簽證一票難求的日常魔幻劇。

這樣的情形對於剛剛成功奪權，亟待站穩腳跟的塔利班來說頗為棘手。如果完全放任自流的話，屆時阿塔別說雄心勃勃的重建復興計劃，恐怕連各大城市的基礎市政服務運轉都無力維繫。

因此，萬般無奈的阿塔只得開啟了某種「言行不一」的行為模式：一方面，在前台繼續維持「寬容大赦」的高調不變，一方面於暗地裏低調展開「強制勸服」工作。

據悉，阿塔特種部隊已於日前悄然進駐喀布爾，並開始挨家挨户地對那些為前政權效力的公職人員以及曾經為北約聯軍服務的國民展開「勸服」行動。

不難看出，得益於內外利好的充分加持，阿塔取得了旋風般「入關掌權」的夢幻開局。但阿富汗國內固有的階層與族群矛盾並不會在塔利班勢如破竹的攻勢下自行煙消雲散，現在浮出表面的城市中產與塔吉克軍閥的反塔暗流只是上述重重矛盾的冰山一角。

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對於前期順風順水的阿塔來說，更為嚴峻的考驗將接踵而至。於內，如何有效調節極端派與温和派的張力，尤其是如何最大限度地防止有着「激進聖戰士」之稱的哈卡尼網絡罔顧蘇拉委員會號令的我行我素，目前來看仍然是阿塔自身最為難解的內部死結。

於外，一些北方重點省份——尤其是馬扎里沙里夫與希比爾甘兩地，望風而降的塔吉克或烏茲別克地方軍閥也難以令阿塔領導層省心。雖然之前強勢反塔的北方聯盟已經名存實亡，但對於尚未從內心認同阿塔，只是基於機會主義生存策略而暫時妥協的北方少民軍閥來說，只要外部環境稍有風吹草動，再度跳反並非不可想象之事。

而眼下阿富汗國內可能出現的兩大危機，恰為「牆頭草」風格的北方軍閥提供了再次「翻盤」的潛在動力，其一是日前正在進行潘傑希爾谷地對決，一旦阿塔久攻不下，不排除北方其他少民軍閥趁勢反水的可能。

其二是阿富汗今年因主糧大面積歉收（嚴重旱災所致）可能導致的全國性饑荒，如果阿塔屆時無法採取有效應對舉措的話，造成北方集體叛反的嚴峻程度與規模將遠甚於「潘傑希爾僵局」。