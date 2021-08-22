戰爭在建國後延續：還有誰能擊敗阿富汗塔利班？

8月19日，阿富汗塔利班已在喀布爾宣佈「建國」。阿富汗境內的政治環境一夜大變。但塔利班首腦分散隱蔽的局面仍顯示出當下環境的不穩定：塔利班最高首腦阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）、實力派領袖小哈卡尼（Sirajuddin Haqqani ）、軍事指揮官雅各布（Mullah Mohammad Yaqoob，或稱小奧馬爾，因其是前塔利班領袖奧馬爾之子）維持蟄伏狀態，外交主官巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）則繼續在坎大哈辦公。



這種局面顯示了一個問題，塔利班輕易奪下的喀布爾本身並不安穩，他們在這個易攻易守的城市中已經開始遭遇挑戰：總兵力不足七萬，同樣需要少量「特種部隊」強攻的塔利班很快就要面臨和此前覆滅的政府軍一樣的棘手問題。看似塵埃落定的阿富汗仍有能打敗塔利班的各種因素。

目前，佔據潘傑希爾山谷八縣，麾下整合了前政府特種部隊殘兵，擁兵約萬人的軍事首腦軍事首腦小馬蘇德（Ahmad Massoud）可能是阿富汗除塔利班武裝之外最具實力的軍閥。此人是阿富汗內戰期間傳奇首腦馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）將軍之子。小馬蘇德在英國桑赫斯特軍校和倫敦國王學院進修完課程之後，就返回家鄉經營部隊，繼承了潘傑希爾山谷地區的家族領地，並通過經營當地鋰礦獲得了維持其武裝力量的足夠軍費。

8月17日，潘傑希爾殘軍趁亂控制了喀布爾北部50公里處的恰里卡爾市。這使得長期以來獨立於阿富汗歷屆政府的潘傑希爾谷地第一次展示出對當局的威脅。雖然小馬蘇德已經派出談判代表，強調塔利班只要不踏入潘傑希爾，雙方就可以既往不咎。但考慮到馬蘇德家族早就有在加尼（Ashraf Ghani）當局倒台後割據一方的念頭，這讓塔利班方面不敢掉以輕心，並積極尋求和談。

圖為小馬蘇德（右二）在官邸接見法國駐阿富汗大使馬迪楠（David Martinon，左二）。不同於很多阿富汗軍閥在喀布爾當局有個一官半職，馬蘇德家族長期遊離於喀布爾政權之外。（Getty）

除潘傑希爾八縣武裝之外，在推特等社交媒體表現活躍的副總統薩利赫（Amrullah Saleh）也掌握着一點能量。這位自封臨時首腦的前情報首腦長期控制着阿富汗當局的安全系統：他從20世紀90年代起一直在莫斯科低調行事，「9·11」事件後又代表馬蘇德將軍與美國情報機構建立聯繫。其在西方世界的人脈使之可以隨時拉起一支部隊。

不過，薩利赫與小馬蘇德並未合流，後者亦未承認其臨時總統身份，甚至有情報顯示薩利赫可能已逃亡阿富汗境外，這使得他對於塔利班的實際威脅就大打折扣。

薩利赫的所有言行都只出現在推特上，他是否前往潘傑希爾目前無人可以證明。（Twitter@Amrullah Saleh）

在「臨時總統」薩利赫之下，阿富汗各地暫時講和休兵的大小軍閥也有趁亂舉兵的危險。這其中最具攪局能力的莫過於以馬札里沙里夫（Mazar-e-Sharif）為據點的富豪努爾（Atta Muhammad Nur）和軍閥杜斯塔姆（Abdul Rashid Dostum）。兩人雖然均已喪師失地，帶着隨從和積蓄躲藏在塔什干，但俄羅斯《觀點報》指出，到8月下旬，自稱杜斯塔姆麾下的小股武裝已經滲透到恰里卡爾等地，並有望配合潘傑希爾殘軍。

此外，塔利班與中部哈扎拉人軍閥的和談進程也決定了其政權的安全。信奉什葉派伊斯蘭教的哈扎拉人與信奉遜尼派伊斯蘭教的阿富汗主流群體格格不入，塔利班只是利用了哈扎拉軍閥反對一切喀布爾政權的傳統態度，進而承諾給什葉派人士平等待遇，才確保了此前進軍過程中，阿富汗中部省份哈扎拉人軍閥的全面配合。塔利班能否長期兑現承諾，將決定其統治腹地能否安穩。

杜斯塔姆麾下最多時有六萬戰士，他與努爾在馬札里沙里夫附近曾長期呈現軍閥混戰的亂相。（Getty）

最後，相對於各種軍閥勢力，打天下坐天下的塔利班還要面對即將襲來的饑荒。加尼政府在覆滅前即已發現該國全境面臨中度至重度乾旱，其國家災害管理預算不足以解決危機，到8月，阿富汗的小麥產量將減少近200萬噸，超過300萬頭牲畜將會餓死。

從某種意義上來說，乾旱、饑荒和新冠疫情的三重打擊加速了前政府在塔利班面前的崩潰過程，而今塔利班新政府也要品嚐這一滋味。也就在8月19日，聯合國方面即已指出，長期乾旱和新冠疫情將導致阿富汗3,600萬人口中的1,200萬人受災。

在經濟本已瀕臨崩潰，糧食價格又因戰亂漲價50%以上之際，挑戰阿富汗塔利班的各個勢力或許也在等待新危機的引爆，並在塔利班手忙腳亂之際打翻新政府，贏得自己需要的權力。