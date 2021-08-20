阿富汗難民男童成功逃出阿富汗　卻在英國酒店墮樓慘死

撰文：ETtoday
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英國南約克郡雪菲爾（Sheffield）發生墜樓事件，死者是一名年僅5歲的阿富汗男童，最近幾天才剛和家人一起逃出塔利班的控制，與其他阿富汗難民暫居於雪菲爾一家飯店，未料，男童18日下午卻從窗戶墜樓身亡。一名房客表示，當時他還聽見男童母親尖聲喊叫：「我的兒子，我的兒子！」

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綜合英國《衛報》、《天空新聞》報導，南約克郡警方證實，雪菲爾大都會飯店（Sheffield Metropolitan Hotel）於18日下午2時30分左右發生死亡悲劇，一名來自阿富汗的5歲男童馬吉迪（Mohammed Munib Majeedi）從窗戶墜樓身亡，「男孩的家人是受過專業訓練的官員。」一位曾在阿富汗擔任英文翻譯的房客表示，馬吉迪的爸爸曾在英國駐喀布爾大使館工作，孩子墜樓時他還聽見男童母親尖叫：「我的兒子，我的兒子！」

報導指出，另一名住在飯店的阿富汗難民表示，馬吉迪與家人是在4天前抵達雪菲爾的，「他們來這裏是為了求生存，現在卻發生這種事，太悲傷了。」難民理事會執行長索羅門（Enver Solomon）表示，內政部認為對此案進行緊急調查相當重要，以便採取預防措施，「儘管詳情待查，但來自阿富汗的家庭必須得到他們所需的支持與適當的住所，這是一場可怕的悲劇，我們與這些來到英國且經歷創傷與痛苦的家人同在」。

《衛報》指出，這家飯店去年曾被短暫作為尋求庇護者的臨時住所，但最近幾周，根據英國內政部針對逃離塔利班的難民營救計劃，有幾戶阿富汗家庭被安置在這家飯店。據悉，這家經濟型飯店每晚入住費為33英鎊，先前在飯店臉書頁面就有房客留下負評稱，「窗戶開得太大了，我擔心我的孩子掉下去，請不要住在這家危險的飯店」、「（環境）非常噁心」、「骯髒」、「不衛生」等回應。

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