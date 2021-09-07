北京否定拜登外交路線　美國國務院團隊在Twitter頻密公關

美國氣候問題特使克里（John Kerry）結束第二次中國之行回國後，並沒有在Twitter發布推文。從8月31日開始到9月3日訪問結束，然後再到回國，克里的Twitter賬號一直沒有更新。除了離開天津時的記者會上發表「政治問題不應該干擾氣候合作」的表態外，他至今再無多的評論。

相反，9月4日至5日，對於克里此行無果而終，美國國務院似乎要對中方說點什麼。



克里不是布林肯領導的國務院團隊成員，卻是國家安全委員會一員，屬於拜登外交路線的執行者之一。作為氣候問題特使，他的職責就是尋求中國在氣候問題上的合作。但在文章《中國三位高官接見克里 向拜登政府釋放兩個訊息》中，筆者提到，從阿拉斯加會晤，到舍曼天津之行，以及中國駐美大使秦剛8月31日的首次演講，到克里的兩次訪華，都可以看出，中方明確反對拜登「在應競爭的領域競爭，在可合作的領域合作，在必須對抗的領域對抗」的對華方針，也不認可美國「從實力地位出發與北京對話」的定位。

從美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）發布的推文主調來看，她明顯是在回應中方的強硬立場。

9月4日至5日，舍曼發布多條推文，或捍衛美國的價值觀外交路線，或強調美國的印太利益聯盟，或則直白批評中國。

可以說，這些推文都是圍繞中國展開。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和舍曼均發推要求中國無條件釋放兩名因間諜罪為被判刑的加拿大公民。他其他近日的推文也重在為阿富汗撤軍辯護。

在一條代表國務院錄製的視頻中，舍曼說，美國在經貿、科技和創新等領域和中國競爭，在氣候變化、全球衛生和防核擴散等問題上合作，而在價值觀和利益層面該挑戰中國時就挑戰中國。

也就是說，拜登對華開展競爭、對抗與合作的外交路線不會改變。無論是為美國撤離阿富汗的行動辯護，強調美國和盟友的價值觀和願景，還是強調美國印太國家的地位，包括呼籲中方釋放兩名因間諜罪為被判刑的加拿大人，布林肯和舍曼都是在捍衛拜登政府對華價值觀外交路線。

We will compete with the PRC where we should, including trade, tech, and innovation. We'll cooperate where we can, such as on climate change. We will challenge the PRC where we must—such as when Beijing acts against U.S. values and interests or those of our allies and partners. pic.twitter.com/G2DZ6RRbte — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) September 4, 2021

拜登外交團隊似乎在努力維持上半年發起的對華外交攻勢，竭力維持這種動力和勢頭。但當前拜登政府面臨的挑戰和政策變量來看，拜登團隊似乎開始處於守勢。

這種守勢的最大防線在國內。通過Twitter維護美國立場，布林肯和舍曼的目標聽眾還是美國民眾。尤其是新冠疫情捲土重來，以及共和黨方面的政治施壓，拜登團隊不得不在價值觀外交層面多做工作，轉移國內注意力。所以，每當談到和中國的對抗、競爭和合作時，他們始終以美國自己的利益為先，鮮明表達了拜登版本的「美國第一」。

這個版本的美國第一將為接下來的中期選舉民主黨選情服務。這也意味着短期內拜登政府對華策略不會出現大的改變。