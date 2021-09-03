克里訪華︱中國外交部：美國應搬掉中美氣候變化合作絆腳石

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）與中國官員會談後表示，氣候問題不是地緣政治武器，中國應該在氣候問題上做更多，中國外交部發言人汪文斌9月3日對此回應稱，



汪文斌表示「應對氣候變化不是別人要我們做，而是我們自己要做」。他稱，中國2020年宣布了碳達峰、碳中和目標願景以及國家自主貢獻新目標，將說到做到，發達國家從開啟工業化進程到碳達峰普遍用了一兩百年的時間，而中國只用了50多年，從碳達峰到碳中和，歐盟將用71年，美國43年，日本37年，而中國給自己定的目標是30年，美方應承擔起自身的法定責任。

2021年9月2日，美國國務院提供克里在天津通過視像連線會見楊潔篪照片。（AP）

汪文斌特別提到，希望美方客觀理性地看待中國和中美關係，搬掉中美氣候變化合作道路上的絆腳石，本着相互尊重、平等互利的原則，推動雙方在氣變等領域的協調合作取得更多成果。

在這之前，克里9月2日訪問中國，並向北京陳述白宮方面有關防止氣候變化努力，應該比兩國之間現存任何政治分歧都重要的立場。

中國外長王毅則指出，中美關係繼續惡化將可能影響到未來雙邊在氣候問題上的合作，在目前中美關係大環境中想把雙方氣候合作升級是「不可能」的。