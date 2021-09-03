克里訪華︱中國外交部：美國應搬掉中美氣候變化合作絆腳石

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）與中國官員會談後表示，氣候問題不是地緣政治武器，中國應該在氣候問題上做更多，中國外交部發言人汪文斌9月3日對此回應稱，
汪文斌表示「應對氣候變化不是別人要我們做，而是我們自己要做」。他稱，中國2020年宣布了碳達峰、碳中和目標願景以及國家自主貢獻新目標，將說到做到，發達國家從開啟工業化進程到碳達峰普遍用了一兩百年的時間，而中國只用了50多年，從碳達峰到碳中和，歐盟將用71年，美國43年，日本37年，而中國給自己定的目標是30年，美方應承擔起自身的法定責任。
汪文斌特別提到，希望美方客觀理性地看待中國和中美關係，搬掉中美氣候變化合作道路上的絆腳石，本着相互尊重、平等互利的原則，推動雙方在氣變等領域的協調合作取得更多成果。
在這之前，克里9月2日訪問中國，並向北京陳述白宮方面有關防止氣候變化努力，應該比兩國之間現存任何政治分歧都重要的立場。
中國外長王毅則指出，中美關係繼續惡化將可能影響到未來雙邊在氣候問題上的合作，在目前中美關係大環境中想把雙方氣候合作升級是「不可能」的。
克里訪華︱中國：雙方討論推動氣候變化對話合作機制 將繼續磋商美國務院談克里訪華之行 未正面回應中美關係克里被指訪華或無功而返 北京警告中美關係緊張影響氣候合作楊潔篪與克里視像會面：促美國糾正錯誤 讓中美關係早日重返正軌