中美關係︱中國駐美使館：「美國芬太尼主要來自中國」說法不實

中國駐美國使館發言人9月2日表示，有個別美國政客和媒體不斷炒作「美國芬太尼主要來自中國」等不實內容，批評是完全不負責任和違背客觀事實。發言人又指，截至目前，中方從未發現中國已列管易制毒化學品流失至墨西哥的情況。



中國駐美國大使館9月2日刊文稱「這種不實指責和抹黑是對飽受芬太尼類物質濫用問題侵害的美國家庭的不負責任，是對中美兩國廣大民眾的嚴重誤導，絲毫無助於美國解決其自身的毒品問題，應該盡快得到糾正。」

芬太尼相關藥物為美國藥物過量致死的主要原因之一。（Getty）

文章稱，中方對美國人民經歷阿片類物質危機也感同身受，近年一直協助包括美方在內的國際社會應對芬太尼類物質濫用問題，中方還在國內全力推進相關法律文件制定、排查整治、集中打擊網絡販售等一系列工作，已取得顯著成效，受到美方執法合作夥伴的廣泛認可。

文章指，根據美方禁毒執法部門的最新通報，2019年9月至今，美方未再查獲來自中國的芬太尼類物質。

發言人稱，美國芬太尼濫用問題的根源在自身，嫁禍於人無益於問題的解決，美方絕不能一方面感謝中方支持與幫助，另一方面又企圖指責汙蔑中方，變本加厲負面炒作，是設置合作障礙的錯誤做法。