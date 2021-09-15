拜登疫苗方案失方寸　全民接種第三針爭議重重

8月以來，拜登政府可謂內外交困。繼廣受詬病的阿富汗撤軍行動後，政府試圖加速疫苗接種、緩和Delta變種引發的新一輪疫情衝擊的努力收效甚微。

鼓勵接種、部分領域要求強制接種，以及向經濟部門施壓.....循序漸進的措施仍然未能說服大量對疫苗疑慮的民眾擼起衣袖，不得已之下，拜登推出了強制疫苗令，同時開始籌備推廣第三針，但方案不僅招致共和黨州長、議員們的反彈，連美國食品和藥物監督管理局（FDA）也有專家不滿辭職。



回看今年4月，拜登政府推出的數項措施促使疫苗供應大幅增長，疫苗接種速度達到每日300萬劑的峰值。到了7月下旬，美國的疫苗接種效率就開始停滯不前，在7月24日至9月9日間，美國全程接種率僅上升４個百分點，以52%位列G7國家之末。也是在這時，拜登呼籲各州和各級地方政府推行100美元現金獎勵來吸引民眾接種疫苗。此前，聯邦官員也做出承諾，支持各州政府推行高達100萬美元的接種抽獎活動，希望能激勵民眾以迅速達到群體免疫效果。但這只在俄亥俄州（Ohio）等部分地區成效顯著，拜登在7月4日前實現70%人口實現部分接種的目標最終落了空。

不為所動的25%

接下來，拜登加強了疫苗推行力度。８月，政府開始在聯邦僱員間實施疫苗和定期檢疫「二選一」的政策，要求接種疫苗的員工簽署承諾書，若接種信息不屬實，可遭罰款和監禁；員工若不願接種，則需接受每周一次的強制檢測、並遵從嚴格的口罩令。

儘管沒有在其他領域推出行政令，拜登邀請商界人士會面，向他們施壓來推行同類措施。在相當一段時間內，拜登對於推出全民疫苗強制令、甚至在聯邦僱員、從海外來的遊客間實施疫苗令都相對謹慎。

當下美國的社會現實便是政治嚴重兩極分化，強制疫苗令勢必引起保守派反抗。然而， 在激勵性和半強制性措施下，仍有多達8千萬可接種的民眾（即人口的25%）選擇不接種，當中以共和黨人居多。

醫療政策研究機構凱薩家庭基金會（Kaiser Family Foundation）6月底的一項民調顯示，86%的民主黨人已經接種至少一劑疫苗，在共和黨人間這個比例則只有52%。綜合多方民調數據來看，這些堅定的反對者不完全是認為疫苗對人體有害、或是疫苗生產背後存在某些陰謀的反疫苗人士，也可能包含許多相對邊緣化、沒有保險且一向缺乏社會醫療服務支援的人群。

美國疫情加重，當局開始强制教師打疫苗。（美聯社）

強制疫苗令遭共和黨反對

疫苗接種目標遠未達成，Delta變種又導致各地醫療壓力再次大增，拜登最終在9月9日宣佈，在所有員工數在100以上的公司實施疫苗或檢測二選一的政策，相當於要求全美三分之二的僱員接種新冠疫苗，否則將接受嚴格的檢疫措施。他在白宮新聞發佈會上表示：

我們一直耐心等候，但我們的耐性越來越少，而你們的拒絕（接種）已經讓所有人付出代價。 美國總統拜登

不出所料，德州、密蘇里等共和黨州州長都做出強烈回應，譴責此舉違憲、侵犯憲法第二修正案賦予民眾的權利，南達科他州（South Dakota）及懷俄明州（Wyoming）等州州長均以起訴要脅。

儘管反對的聲音激烈，但拜登此舉是經過縝密考量和規劃而行的一步。近期民調顯示，過半美國人支持強制疫苗令，顯示措施具有一定的民意基礎。

拜登籌第三針過冬 科學界有所質疑

圍繞強制疫苗令的爭議在很大程度上是政治性的，但推廣第三針的計劃則不然。畢竟目前全面讓國民打到第三針的國家尚少，科學上對於是否廣泛接種第三針也存在廣泛爭議。

面對Delta變種頻頻衝破疫苗防禦網、許多全程接種患者紛紛「淪陷」，拜登似乎焦急起來，宣布在9月20日向所有完成接種八個月的民眾開放第三針，「這會增強你的免疫反應，加大對新冠肺炎的防護力。面臨可能出現的新變種，這是我們保護自己的最佳方法。」

但是這一措施遭到了FDA兩位高層的反對。來自FDA轄下疫苗研究和審評辦公室總監Dr. Marion Gruber以及副主任Dr. Philip Krause均在本月初辭職。儘管FDA和白宮均沒有說明二人辭職的原因，但兩人都已表明反對是次第三劑疫苗計劃。

在13日發表於權威醫學雜誌《刺針》（The Lancet）上的一篇論文中，兩位專家聯名其他16名來自各國的專家批評廣泛推行疫苗加強劑的政策，認為接種加強劑帶來的任何可能好處，都不會比給世界各地還沒有接種的人口接種疫苗的效果更好：「即便（數據和實驗）最終證明加強劑能夠降低重症的風險，比給已接種人口注射加強劑，把現有的疫苗供應給沒有接種的人口能拯救更多的生命。」

8月31日，拜登在白宮出席發佈會。（AP）

事實上，CDC今年8月發佈的研究報告也顯示，只要全程接種現有的疫苗，依然足以保護人們、不至於患病入院，而這在防疫效果上，無疑是最重要的衡量標準。如此看來，拜登推行第三針的政策似乎缺乏充分的科學證據支持，反而，讓遲遲不願接種的群體馬上接種，推高全面覆蓋率，才是眼下美國防疫最重要的一環。