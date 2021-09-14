新冠疫苗︱國際專家聯合撰文主張不須全面打第3針　包括前FDA專家

一組來自全球的傑出科學家9月13日在知名醫學期刊「刺針」（The Lancet）發表評論文章指出，目前尚無足夠證據支持一般大眾應該接種新冠疫苗加強針。對照目前以色列、美國等國家開打或準備開打第三劑，這篇有份量的評論勢必引發更多辯論。



這組科學家包括兩周前退出美國食品藥物管理局（FDA）審議小組的兩位著名專家克勞澤（Philip Krause）和格魯伯（Marion Gruber）。

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評論報告表示，分析了真實世界的觀察研究和臨床試驗數據之後，他們判定目前的疫苗接種方案，即使是對抗Delta變種病毒，在預防重症方面仍然非常有效。建議各國政府宜將焦點放在讓仍未接種的民眾儘快完整接種，然後，等候更多資料來佐證哪些情況需要加強針，以及適當的劑量該是多少。

華爾街日報報道，專家這篇報告提到，把觀察研究的結果平均化之後，發現目前的疫苗接種方案對預防Delta和Alpha變種病毒造成重症的有效性為95%，預防感染的保護力也超過80%。他們強調，抗體水準下降並不一定就會降低避免重症的效力，因為免疫系統的其他機制，像是B細胞、T細胞等，也能提供不惡化成重症的保護。

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專家說，假設未來發展最終共識是需要加強針的話，過早執行或範圍太廣、太頻繁執行，也會有風險。

金融時報認為，兩位退出FDA審議的專家加入批評加強劑的行列，顯示白宮上個月突然很快傾向支持加強針後，拜登行政團隊因此內部緊張升高。Krause與Gruber兩人是在拜登政府計畫開打的幾天前退出。

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