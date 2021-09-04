提早起跑小小政治家　岸田文雄將問鼎日執政黨魁寶座｜周六人物誌

日本前外相岸田文雄8月下旬宣布出戰9月29日舉行的自民黨總裁選舉。他在2020年的黨總裁選舉中不敵現任首相菅義偉。如今「音樂椅」遊戲再度啟動，從政之路與就學之路同樣有點迂迴的他，不知最終能否將黨總裁寶座收入囊中？



前首相安倍晉三辭職時，岸田文雄曾被認為是他的繼承人，但他在選民的民調排名較後，最終在黨總裁選舉得票僅排名第二，與首相之位失之交臂。

現年64歲的岸田曾先後擔任外務大臣、防衛大臣，以及自民黨政務調查會長等。他在菅義偉宣布辭職後宣布參加下屆黨總裁選舉。他倘勝出，會率領全黨出戰眾議院選舉，並有望成為日本第100任首相。

自民黨總裁選舉：圖為2020年9月12日，時任內閣官房長官菅義偉（中）、前外務大臣岸田文雄（右）、前防衛大臣石破茂（左）在2020年自民黨總裁選舉前，於東京參加辯論。（Getty）

東大家族「產出」落榜生

岸田文雄1957年7月29日在東京出生，高中則進入向有「男子御三家」之稱的開成高校。它與麻布高校及武藏高校齊名，並以「升學率高」馳名——學生升讀頂尖名校東京大學的升學率高。家境優渥、個人資質不凡，又已入讀知名高中，岸田理應篤定入讀東大吧。

事實卻非如此，背景得從他的家人說起。岸田來自政治世家，祖父岸田正記和父親岸田文武均曾任眾議院議員。他的表兄是參議員宮澤洋一。家中多人是東京大學畢業的精英。岸田人也聰敏，但其「東大之路」並不平坦。他完成高中課程後沒考上東大、翌年落榜了，第三年還是失望而回。但他獲得早稻田及慶應大學取錄，最後選擇進入早稻田大學法學部。

岸田文雄：圖為2021年8月26日，日本前外務大臣岸田文雄在東京召開記者會，宣布參加2021年自民黨總裁選舉。（Reuters）

從政的起點：親歷歧視

我們將時間再往前撥多點，可見岸田小時留學美國的經歷，成為他政治上的啟蒙事件。他因父親派駐紐約的關係，曾隨家人一同赴美。那時當地尚未有全日制日本人學校，剛滿6歲的岸田於是入讀紐約的公立小學。

美國在1960年代時種族歧視問題嚴重，他就讀的學校也是社會的縮影。一次全班一同去布魯克林的動物園參觀，老師為防學生走失，要求學生排成兩行並與同學牽着手走。不過站在岸田身旁的白人女學生不肯將手伸出來，表情一臉厭惡。

岸田雖然年幼，也知什麼是歧視。他日後常說這事是他的政治起點。加入政壇後的岸田以「從分裂到合作」為口號，致力於糾正不平等，想必這件童年往事，也對他有一定的影響吧。