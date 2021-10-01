面對武統台灣　美日澳正在下一盤大棋

近期的台海，湧動着地緣佈局的波濤。

在日本一側，其於9月15日舉行「1993年後最大軍演」，召集自衛隊10萬兵力，展開三大兵種的協調作戰。美國有線新聞網（CNN）也於16日刊出防衛大臣岸信夫專訪，岸信夫表示，日本將在釣魚島劃定爭議紅線，阻絕中國「越雷池一步」，同時強調「日本90%的能源運送經過台灣周邊」，且日本最西端領土與台灣相鄰，台灣發生任何變故都將直接衝擊到日本，故日方正帶着「危機感」監控兩岸情勢。

無獨有偶，日本前首相安倍晉三於9月24日受訪時，談到了近年引發熱議的「修憲」話題，同樣以「台灣可能立即發生造成重大影響的事態」為由，替修憲的急迫性保駕護航。從舉行28年來最大軍演，到岸信夫與安倍晉三的相繼發言，日本政壇似乎正借「武統」的山雨欲來，炮製「台海有事，日本出手」的風聲鶴唳。

而在台海南側，澳洲同樣行動積極。9月15日，美國總統拜登（Joe Biden）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）簽署了澳英美聯盟（AUKUS）三國安全協議，將在人工智能、量子技術、網路資訊等領域展開合作，美英也將為澳洲提供核潛艇相關技術。此舉既讓訂單夢碎的法國勃然大怒，也引發了外界對亞洲「新北約」的擔憂。而如此思緒背後隱藏的，自是近年興起的「西方圍堵中國」相關議程。

平心而論，上述變化確實帶點「美日澳共同針對台海」的味道，但若細品三國國情與戰略考量，便能發現「一體同心」的皮囊下，暗藏「共同卸責」的相互算計。

2019年日本自民黨年度大會 安倍晉三揮拳重提修憲：

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日澳的借力使力

首先，日本右翼政客言行高調，看似積極響應美國號召，實則醉翁之意不在酒：介入台海只是香餌，右翼奪權、推動修憲才是真目的。

就當今解放軍在台海的軍事優勢觀之，日本並無干涉武統的基礎實力。一來，台軍相對缺乏機械化武器裝備、現代化炮兵火力，若武統當真到來，拒阻解放軍登陸將是一大難事。在此脈絡下，除非日本有能力突破解放軍的海路封鎖，否則要輸送陸上自衛隊助陣台灣，無異於白日夢囈。

二來，儘管日本當真有意干涉武統，欲出動海上自衛隊、航空自衛隊衝破解放軍防線，但受限「專守防衛」原則限制，其打擊能力難與正規軍相較，即便出動也有很大概率無功而返。且航空自衛隊要面臨加油壓力，縱使能其將部隊向南部署至琉球基地，也要面臨與美軍機隊爭用機場的窘境，無法讓日本軍機快速起降，依舊是此路不通。

日本右翼團體成員供奉靖國神社：

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歸根結柢，介入武統對日本而言，不僅不切實際，還將以削弱本土防禦為代價，而日本政壇對此心知肚明。9月19日，岸田文雄、河野太郎、高市早苗、野田聖子4位日本自民黨總裁候選人參加電視辯論，面對「如果美國要求在日本部署中程彈道導彈」一題時，唯有立場明顯右翼的高市早苗表示「接受」。其餘候選人皆不置可否，顯然是知道成為美國的反中基地，風險將遠高於報酬。

對安倍晉三等人而言，其更多是抓住了中美博弈的戰略機遇期，欲借「台海有事」的輿論氛圍，修改《和平憲法》第九條，令自衛隊升格正規軍，好洗刷前一代人的「屈辱陰影」。至於真槍實彈對決解放軍，恐怕從來不在其考量內。

無獨有偶，澳洲的行動也是類似道理。其與日本相同，趕搭了中美博弈下，美國的拉攏力道，以擷取額外政治利益，只不過日本政客玩火之餘尚有長遠規劃，也知道逢場作戲的技倆，能避免假戲真做；澳洲政客卻是相當短視，此次其決定與美英共組AUKUS，大抵有兩目的：擺脱2016年與法國簽約後便不斷虧損、超支的潛艇訂單，以及獲取原本難以企及的核潛艇技術。

習近平曾多次視察解放軍核潛艇部隊：

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但莫里森等人似乎被想像的美好未來沖昏了頭，以致全然不顧計劃是否可行，只要眼前虛幻的繁花似錦。首先，澳洲本身並無核基礎設施建造能力，反核民意也相當強大，即便有美英技術團隊支持，外媒「樂觀」估計的核潛艇服役時間，也已是經年累月後的「2040年」。

其二，英美的攻擊型核潛艇皆大幅超出澳洲初始規劃的4,000噸，美國的「維珍尼亞」級（Virginia-class submarine）排水量在8,000噸以上，英國「機敏」級（Astute-class submarine）排水量也超過7,000噸。除非澳洲願意增加預算，建造與這兩級相近的核潛艇，否則便須讓美英為其「量身訂做」規格較小的核反應爐，以符合實際需求，但結果仍只有預算飆升一途。

而在美英助造的核潛艇生產完畢前，澳洲都必須仰賴6艘「柯林斯」級柴電潛艇，不僅潛航時間有限，隱蔽性也極差，倘若真要參與台海戰局，屆時或許還須美國相掩護，完全不切實際。

2020年美日澳三國海軍在南海舉行三邊海軍演習：

美國的島鏈佈局

綜上所述，日澳的近期佈局，更多是搭了中美博弈的便車，倚仗美國聲勢與鼓舞，在台海的武鬥場旁擺弄花拳繡腿，看似鬥志昂揚、千軍萬馬，其實仍是為了自身利益。換言之，乃是將「安全責任」丟給美國，把「政治利益」留給了自己，不論其目標實際與否。

然而美國也非純潔的政治聖母。之所以要如此拉攏第一島鏈的日本、第三島鏈的澳洲，為的自是應對日漸濃密的武統戰雲，但在五角大廈與白宮的戰略視角內，這般部署的真正目的恐非保衛台海，而是分散風險。

如前所述，倘若解放軍有意攻台，勢必會率先出動遠程火箭炮、導彈與空軍轟炸，確保台灣的海岸防禦與灘頭陣地皆被瓦解，再派遣兩棲機械化旅等部隊登陸。此時台軍應已撤退到縱深，保存實力，開始思索「是否展開巷戰」，而非在灘頭白白耗損。故美國若要干涉武統，面對的將是與日本相同的困境：在極短時間內，台灣海空已遭解放軍封鎖。

當前台海局勢下，解放軍頻繁演練裝載航渡、搶灘登陸：

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而儘管美國的打擊實力遠強於日本，能在突圍上盡力一搏，卻仍要為過往的海軍建軍失誤付出代價。冷戰結束後，美國沉浸在蘇聯瓦解、唯我獨尊的喜悦中，原本具「遠洋決戰」能力的海軍，伴隨美國發動兩場中東戰爭，已逐漸成為強調對陸攻擊弱勢兵力的「全球近岸干涉」海軍，偏離了持續在遠洋決戰能力上深耕的建軍步調，導致了中美海軍實力的巨大落差：美國雖能在空中與水下戰場對決解放軍，卻缺乏應對岸基和空射高超聲速導彈、反艦彈道導彈的有效手段。此一劣勢，註定會是其派遣艦隊前來的一大阻礙。

要而論之，一旦武統爆發，面對「面子」與「裏子」的抉擇，當今美國的最佳做法，應是唾面自乾以保帝國實力。換言之，便是讓日澳等島鏈盟友登台演出，擺出姿態過個場，再以萬分惋惜的口吻，譴責台灣軍隊「不肯作戰」，以致「民主自由之島」淪陷，並以「解放軍出海」為藉口，強化對其他盟友的軍事挹注，好持續與中國的地緣博弈。

在武統棋盤前，美日澳各有盤算：美國深知己身在台海戰場的劣勢，故而提前佈局日澳，欲以加固島鏈其他線段的方式，抵銷「台灣失守」的損傷；日澳則趁隙汲取政治資源，儘管風險如影隨形。綜觀全局，三方可謂皆有所獲；唯一的輸家，也許是目無全局的台灣。