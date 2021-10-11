能源問題是全球資本市場波動的根源｜安邦智庫

本文源自安邦智庫



在中國國慶長假期間，海外資本市場和能源市場卻動盪不已。在10月4日（星期一），海外市場經歷腥風血雨。繼港股大跌2%後，美股出現大幅下跌，當日道指跌幅達0.94%，納斯達克指數下跌2.14%，標普500指數下跌1.30%。當日，歐洲股市也不同程度的下跌，德國DAX指數下跌0.79%；英國倫敦股市FT100指數下跌0.23%；法國巴黎股市CAC40指數下跌0.61%。

美股本周大幅波動，或許與美國政府的債務危機有關。由於有關美國政府債務上限的問題遲遲不能解決，加大了投資者的擔心，美國10年期國債收益率再次攀升並短暫突破1.50%，收益率飆升導致科技股繼續遭到拋售。在共和黨提出將債務上限問題延遲至12月份之後，美股在之後兩天持續回升。美東時間10月6日，美股三大指數低開高走、集體收升。截止收盤，道指升0.30%；納指升0.47%；標普500指數升0.41%，日內升幅達1.73%，創今年2月以來最大單日反彈幅度。在能源價格持續攀升的情況下，歐洲股市10月6日再次出現下跌，當日英國FT100指數下跌1.15%；法國CAC40指數下跌1.26%；德國DAX30指數下跌1.46%。

美股納斯達克指數動蕩中下跌。（新浪財經）

歐洲資本市場的波動表明，過去幾天全球市場的波動與能源價格的持續上漲有密切的聯繫。美油一度再創近七年新高，布油再創三年新高。10月4日（週一），國際油價顯著上漲，美油、布油均漲超2%。截至當天收盤，紐約商品交易所11月交貨的輕質原油期貨價格收於每桶77.62美元，漲幅2.29%；12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.98美元，收於每桶81.26美元，漲幅2.50%。10月5日，國際油價繼續飆升，美油漲1.69%，達到每桶78.93美元，布油漲1.60%，收於每桶82.56美元。到10月6日，在美國方面表示將動用戰略儲備投放市場後，國際油價開始回落，當日美油跌1.90%，收于77.43美元/桶；布倫特12月原油期貨收跌1.79%，報81.08美元/桶。

原油價格大幅波動，原因還是在於供求失衡。在全球經濟持續復蘇的情況下，整體石油需求提升，而以OPEC+為主的石油供應方面則希望保持限產以維持原油價格。今年以來，在2020年疫情中暴跌至歷史性低點的石油和天然氣價格因需求大增、庫存短缺出現了超出預期的價格反彈。國際油價攀升至三年來最高水準，歐洲能源市場的天然氣、碳價、電價均躍升至創紀錄水準。能源問題推動的通脹飆升，使得資本市場越來越擔心經濟出現「滯漲」，從而引發了股市、債市的波動。

對歐洲影響較大的天然氣價格10月份持續高升，隨著冬季即將來臨，能源危機席捲歐洲帶來股債雙殺，引發市場對通脹的擔憂。目前，歐洲的天然氣儲存量已經降至15年以來最低水準。有分析稱，今年前九個月，俄羅斯對歐洲的出口銷量接近歷史最高水準。但由於供暖季節提前開始，俄羅斯國內需求增加，從而導致9月份出口量下降。

在過去幾周，俄羅斯通過現有管道向西北歐輸送的天然氣低於市場預期。根據資料顯示，俄羅斯通過關鍵天然氣管道亞瑪律-歐洲管道向德國邊境Mallnow壓氣站輸送的天然氣流量持續下降，比平均水準低70%。10月5日，歐洲市場上的天然氣價格再創新高，當日歐洲天然氣交易基準荷蘭TTF中心的11月合約交易價格，約為每兆瓦時118歐元，漲超20%，再次創下歷史新高，自年初以來已上漲近400%。但10月6日，在俄羅斯表示將加大對歐洲天然氣供應後，荷蘭TTF價格高位回落，大跌9.585%，英國天然氣期貨盤中暴漲逾38%後，又下跌超12%，全天振幅超50%。美國天然氣隔夜盤中也回吐2%以上的日內漲幅，跌超10%，創一年來最大跌幅。

歐盟2011年至2021年天然氣儲備情況。（來源：歐洲天然氣基礎建設）

由此看來，此次歐洲能源危機的背後仍有着俄羅斯、歐洲、美國在能源方面地緣博弈的背景。特別是圍繞「 北溪二號」管道通氣，各方仍在謀求各自利益的最大化，美國仍然堅持對其進行制裁，而俄羅斯則縮減了總體供應為北溪二號供氣騰出空間，歐盟方面則希望俄羅斯保障其天然氣供應，以滿足冬季需求。高盛報告指出，今年以來，俄羅斯天然氣供給的不確定性主要集中在北溪2號管道的投入使用時間和影響上。如果北溪2號投入使用，俄羅斯每年可向歐洲提供550億立方米的天然氣。俄羅斯政府官員此前也曾多次「暗示」隨着北溪2號的啟動，俄羅斯流向歐洲的天然氣將會迅速增加，市場的這種非常態可能會迅速解決。

能源價格的上漲有地緣博弈的因素，也與目前全球推動的全球減排計畫有密切的關係。在各國推動落實巴黎協議的背景下，傳統能源受到抑制，國際能源署在今年5月發佈的一份報告中曾提出，為保證2050年實現全球淨零排放，須立即停止投資新的油氣項目。但各國為應對全球氣候變化的減排政策，正使得能源供應與需求的增長產生失衡。穆迪最近表示，全球勘探與生產（E&P）企業的行動表明，2022年的（石油）消費將繼續受到限制。大型勘探與生產（E&P）企業都將在2022年前控制（石油）產量。OPEC秘書長巴爾金都近日表示，除非全球加大對新的石油和天然氣開發的投資，否則消費者應做好迎接更頻繁能源短缺的準備。他提出，2020年石油和天然氣投資下降了20%，並且這發生在行業還未能完全彌補2015至2016年低油價周期中投資不足的背景下「 歐洲和世界許多地區的能源危機敲響了警鐘，」「我們需要更多的投資以恢復石油生產的周期。」

從市場整體的格局來看，雖然石油及天然氣價格出現了回檔，但有關通脹的預期並不會很快消失。彭博大宗商品現貨指數10月4日上漲1.1%，突破2011年創下的前紀錄高位，並較去年3月創下的四年低點上漲了90%多。歐盟統計局1日公佈的初步統計資料顯示，9月份歐元區通脹率達3.4%，高於市場預期，並創下13年新高，能源價格無疑是推升當月通脹的主因。美國方面，8月PCE物價指數同比增長4.3%，增幅創1991年以來最大，核心PCE物價指數同比增長3.6%，與1991年以來的最高水準一致，且高於預期的3.5%；個人支出環比增長0.8%，增速高於預期值0.6%；工資水準同比增長總體放緩，儲蓄率下降到9.4%。資料的變化同樣表明美國經濟增長有放緩的跡象，而通脹的高企使得有關“滯漲”的擔心越來越強。

新冠疫情下的經濟復蘇正在推升全球的通脹水準，近期持續高漲的能源價格更是反映當前經濟復蘇過程中供需失衡，預計通脹問題短期內很難消除，由此也將對美聯儲和歐洲央行貨幣政策帶來階段性的影響，並持續對全球經濟和資本市場產生衝擊。

最終分析結論：

10月份以來，全球資本市場出現大幅波動。帶來資本市場動盪的主要還是越來越嚴重的能源危機。其不僅推高了各國的通脹水準，也將影響到各國貨幣政策的走向，在未來一段時期持續影響全球資本市場。

本文為安邦智庫10月7日「每日經濟」研究簡報之分析專欄。

