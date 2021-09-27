如何平衡節能降耗與電力短缺的難題？｜安邦智庫

本文轉載自安邦智庫2021年9月26日《每日經濟》分析專欄，原標題為「國內需要平衡節能降耗與電力短缺難題」。



在「雙碳」目標下，中國內地地正在大力推動節能降耗。其中，高耗能產業首當其衝，是降低能耗與碳排放的重點產業。

統計數據顯示，電力行業是碳排放量佔比最大的行業，佔比超過50%，鋼鐵行業約佔內地碳排放總量的15%，是僅次於電力的第二大排放來源，是所有製造部門中碳排放量最大的行業，水泥行業貢獻了碳排量的約 7%，在2020年甚至達到了14.3%的高點。此外，石化、交通等領域也是碳排放大戶。也正因此，實現宏偉「雙碳」目標的過程是痛苦的，將涉及到大量的產業結構調整，包括傳統產業的轉型甚至死亡、能源利用技術的提升、新能源的利用，以及新產業的出現等。

考慮到當前距離碳達峰的時間只有9年多，在短期內節能降耗的壓力非常大，降低能耗已經開始進入政府工作考評體系，而且今後將會更加強化。對比內地當前的現實，那麼矛盾隨之而來——如何平衡節能降耗與經濟發展、產業運行？產業結構調整、新能源技術的運用，都需要不短的時期才能實現。如果中國的能源需求沒變（甚至還在增長）、產業結構沒變、能源利用技術沒變、經濟增長的需求沒變，要實現大規模的節能降耗，顯然要面對極大的挑戰。特別是節能降耗絕不是靠單一政策就能實現的，更不是通過政府政績考評就能強制實現的，這是個系統工程，切忌急功冒進。然而，現在內地各地大範圍蔓延的拉閘限電可能恰恰就屬於這種情況，其深層次上反映出的問題，值得相關部門予以重視。

實際上在前期，各地針對高能耗和高排放的行業已經直接進行了限產、停產的政策，雲南的電解鋁、唐山的鋼鐵就是典型的例子。而當前，因與能耗和排放特別是區域減排目標的更直接關聯，電力成為一些地區最新瞄準的目標。廣東全省已啟動有序用電預案，省內多地工業企業「開三停四」甚至「開二停五」錯峰用電。南通於9月初最早開始限電後，江蘇省內的徐州、泰州、蘇州等多地企業已陸續接到限產通知。安徽省在9月22日起也啟動了全省有序用電方案。在東北，9月23日以來多地發佈限電通知，日前更是沒有通知就突然停電，停電區域多集中在地市級城市和農村地區，範圍已經不限於工業生產，甚至已經波及到了居民的日常生活。

在市場開始遭遇電力短缺的同時，國家發改委正在逐步完善節能降耗的政策體系。近日，國家發展改革委印發了《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，明確了能耗雙控制度的總體安排、工作原則和任務舉措，並繪製了能耗雙控制度發展「路線圖」。《方案》提出，推進能耗雙控工作過程中，必須堅持五方面工作原則：堅持能效優先和保障合理用能相結合，堅持普遍性要求和差別化管理相結合，堅持政府調控和市場導向相結合，堅持激勵和約束相結合，堅持全國一盤棋統籌謀劃調控。

解讀發改委的政策思路，可以看得出其意在謀求要理性、穩妥地推進節能降耗工作，這也是其希望各地能夠切實貫徹的。然而應該看到，在節能降耗方面，當前地方都在面臨嚴格的短期性、階段性節能降耗量化約束，而貫徹上述相關原則相對則具有長期性，更需要系統性推進。尤其是面對政績的考核，甚至是上級的通報、約談，地方的注意力已經難以集中注意力，踏踏實實地投入長期性準備和調整。對於完成眼前的任務要求，拉閘限電雖然簡單粗暴但卻能夠直接見效，至於明年乃至今後更長的時間，再謀求準備調整，調整不好大不了再限、再拉閘。因此可以預期，前述產業結構、能源技術等問題不解決，即使是政策一再強調按照原則辦事，但只要中央政府及相關部委把相關節能降耗目標分解、壓實到地方，拉閘限電依然可能會成為地方節能降耗的首選應對之策。

安邦智庫（ANBOUND）認為，對於中國艱巨的節能降耗任務來說，必須要找適合中國的「減碳」發展之路。短期之內，最有效的方式，是在現有產業中，採取適用技術提高能源利用效率，降低單位產出的能耗水平，這方面中國有很大的空間。

2020年中國的能源消費總量達49.8億噸標準煤，「十三五」時期內地能源消費總量控制在了50億噸標準煤以內，單位GDP能耗降低了13.2%。過去40年，內地單位GDP能耗年均降幅超過4%、累計降幅近84%，節能降耗成效顯著，能源利用效率提升較快。但從國際比較來看，內地單位GDP能耗仍是世界平均水平的1.5倍。如果能夠達到世界平均水平，從2020年看，中國可以少消耗16.6億噸標準煤，相應減少的碳排放總量將高達12.5億噸，約佔內地碳排放總量12.7%。降低能耗水平前景可觀，雖然要受制於內地的產業結構，但要看到，從節能技術普及程度看，當前內地工業上先進節能技術的普及率平均不到30%。據初步測算，未來依靠技術節能、結構節能、管理節能的持續推進，2030年內地單位GDP能耗水平還要比2020年下降30%左右。

以節能技術減低能耗和排放水平，當然也需要同時保證內地的高能耗項目在這十年間不要再大量上馬、擴容。但相對於當前發展具有系統不穩定性的新能源，乃至簡單粗暴的拉閘限電，以適用技術提升能源利用效率，確是一條兼顧多種目標的可行的現實路徑，起碼可以達到如下效果：（1）產業結構沒有做破壞性調整，保留了產業發展的延續，為長期產業結構調整留出了時間；（2）保障就業。不至於因為產業受衝擊造成企業大量關停，進而增加大量失業人口；（3）支持經濟增長保持穩定，增強社會對節能減排的承受能力和認可度。

最終分析結論：

在「雙碳」大目標下，推進節能降耗是個複雜系統工程，關係到產業、企業、就業、經濟增長的可持續性。在穩定經濟的同時穩步推進減碳發展，需要謹慎平衡節能降耗與能源需求的矛盾。