美國挺台外交難避昔日在聯大的慘敗

就在10月25日中國政府紀念聯合國大會通過2758號決議屆滿50周年之際，美國國內出現了大量借題發揮和違背聯合國憲章及國際關係準則的聲音。這種聲音來自三個方向，分別是美國國會、美國智庫和美國國務院，主要指控北京對該決議存在誤解和誤導，目的是破壞台灣的國際地位。



1971年10月25日，聯合國第26屆大會通過了名為「恢復中華人民共和國（PRC）在聯合國的合法權利」的2758號決議，這個決議「承認中華人民共和國的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表」，並決定「立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。

這是聯合國成立以來美國外交遭遇的最大的一次挫敗。當時的美國自認為在聯合國掌控一定的主導權，最終卻因非洲國家的支持以及個別西方國家的倒戈，導致美國無法在聯大「一手遮天」。時任總統尼克遜（Richard Nixon）私下向幕僚嘲諷道，非洲國家代表都不穿鞋的，美國卻要（在聯合國）把命運交給他們決定。

50年後的今天，美國似乎對於這一外交潰敗還耿耿於懷，想藉機否認該決議法律和程序效應。但現在聯合國，美國更加無法獨大。僅憑國內議員的胡亂指控和行政部門的附和，根本無法改變這一歷史性決議，更不可能得以修正。拜登民主黨政府在聯合國層面挺台，只會遭遇更大的挫敗。

國會方面，參議院外交關係委員會主席、民主黨人梅嫩德斯（Bob Menendez）和軍事委員會首席共和黨成員英霍夫（James Inhofe）10月25日在一份聯合聲明中呼籲以2758號決議通過50周年為契機，修正一直以來台灣在國際社會上被持續邊緣化的不公正。眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）10月25日發表聲明，指控中共「扭曲聯合國2758號決議」，倡導「對台灣擁有主權」也是謊言。

美國跨黨派國會議員的觀點大多圍繞「台灣在2758號決議中並未被提及」，「沒有提到中國（大陸）可以在聯合國代表台灣」，或者「該決議並沒有涉及台灣主權的問題」。這種觀點也得到了部分美國學者的響應。華盛頓智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計劃主任、常在美台議題上發聲的葛來儀（Bonnie Glaser）也認為中國是在扭曲聯大2758號決議。她認為，該決議僅決定「中國」在聯合國代表權議題，台灣參與問題仍未解決。

10月26日，蔡英文接受CNN專訪，呼籲日韓澳都民主夥伴支持台灣。（台灣總統府）

美國務卿布林肯（Antony Blinken）26日發佈的聲明，明確支持台灣「有意義地」參與聯合國體系，並鼓動其盟邦一道予以支持。主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）也稱，中華人民共和國錯誤使用（misuse）聯大2758號決議，阻止台灣有意義參與。

這都體現了美國一部分人對中美建交歷史的無知，對現狀的誤判。中國政府並沒有排除台灣在國際的角色與合作。台灣能否或如何參與國際事務，必須遵循一中原則。「台灣國際空間被擠壓」更多是美國左右兩翼政客升級打台灣牌、台獨勢力對美遊說相互作用後的結果，也是一種指控中國的藉口。

台灣方面要找準時機，積極對外公關。對於布林肯和美國議員的這種聲音，台灣總統蔡英文10月26日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時稱，讓台灣在聯合國發揮更大作用是台灣政治各方的長期政策，並不擔心這會激怒北京。她還首次證實目前有美軍駐守在台灣，並強調她對美國協防台灣有信心。

美台的這種配合完全是有備而來，就是利用聯大2758號決議紀念日契機，在聯合國層面進一步拔高台灣，以此展現對華強硬的姿態。但是，美方的這種指控顯得非常空洞，完全是利用聯大決議偷換概念，試圖借美國的模糊戰略混淆主權界限。

1969年，尼克遜上台後便要求自己的國安團隊在各國積極展開遊說，希望能夠保持當時的「現狀」，阻止中華人民共和國加入聯合國。但為了對抗蘇聯，和中國開展貿易，以及勸說中國施壓北越接受美國的停戰條款，尼克遜做出了讓步，為訪問北京鋪路。雖然第三個目的最終未能經過訪華得以實現，但他反映了美國政客的務實心態。

後來考慮到日本、法國、加拿大和意大利等均已和北京建交，尼克遜政府在1971年再次作出讓步，支持中華人民共和國加入聯合國，但同時推出了支持中華民國保持聯合國席位的「雙重代表權」提案。該提案明顯是製造「兩個中國」，在北京的明確反對下，最終被提案被進入表決程序就成為廢案。最後，2758號決議以76票贊成、35票反對、17票棄權的壓倒多數獲得通過。

1974年4月10日，時任中國國務院副總理鄧小平在第二十九屆聯合國大會上發言。這是中國重返聯合國後，中國國家領導人首次在聯大會議上發言。（聯合國新聞）

這一投票結果遠遠超出美國預料。尤其是墨西哥、法國和英國都投了贊成票。這讓美國很有挫敗感。

如果回顧這一歷史背景，不難發現，當時聯合國通過該決議合理合規，有一定的法律和程序效應和政治基礎。最大的政治基礎就是當時國際社會對「一個中國」原則的認識。尤其是當時的法國和英國，與中華人民共和國建交公報中都明確提到台灣屬於中國領土不可分割的一部分。其中，英國政府「認識到」（acknowledging）中國政府關於台灣是中華人民共和國的一個省的立場，決定撤銷其在台灣的官方代表機構。

雖然用詞上有些模糊，比如美方有人解讀認為，「承認」（recognize）、「認識到」（acknowlege）台灣屬於中國這一立場並不表示美國「接受」這一立場，但是美國和其他西方國家做出和中華人民共和國建交決定和它們斷絕與台灣官方關係、撤銷在台機構之間存在一定的共時性和因果關係，基本上反映了一中立場。而且，2758號決議無需提及台灣問題，是因為該決議案解決的就是確立中華人民共和國在聯合國的「唯一性」和「合法性」。

另外，50年前美國力挺的是「在台灣的中華民國」，也就是國民黨主政的中華民國。而此時的台灣已經不是50年前的台灣，尤其是台獨勢力推動的去中國化行為，包括一些與中華民國憲法相悖的表述，已經脱離一個中國原則。所以，美國政客和學者只強調價值觀，而無視中國主權，就是違背歷史事實和聯合國憲章原則。

最後，台灣現在依賴美國謀求的是在聯合國的「主權地位」，而美國談的則是台灣參與聯合國體系，或者參與聯合國的組織。這二者之間留有的模糊空間，符合美國的戰略模糊政策，使得美國可以繼續利用台灣制衡中國大陸。但無論美國議員、官員和學者如何強調台灣的「價值」和「共同價值觀」，終究無法彌補美國在聯合國「挺台外交」的失敗。美國如今在聯合國的挺台嘗試也註定不會成功。