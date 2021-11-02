談台海癥結所在　王毅向美國表達四種警示

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月31日在意大利和中國外長兼國務委員舉行會晤後，便在羅馬遠程接受了美國有線電視新聞網（CNN）的採訪。CNN反覆追問「美國是否會保衛台灣」，布林肯均未給出確切答覆。就連被問到美國總統拜登（Joe Biden）之前在CNN節目中所提到的「我們有承諾那麼做」，布林肯也不願意正面回答，只強調美國的政策並未改變，美國就是要確保任何一方不要採取單邊行動。



顯然，這是美國國務院的一次輿論公關。而且，布林肯和王毅會晤後不到1小時，美國國務院就在官網先於北京公布了會晤聲明。布林肯如此着急接受電視台媒體採訪，也是為了宣揚拜登此次歐洲行的外交表現，畢竟拜登到訪前面對來自盟邦對美國能否兑現承諾的質疑。

所以，布林肯回答不會有新的訊息，大多是外交辭令。甚至可以說，現在美國展現外交辭令最鮮明、最完美的領域可能就是台灣或台海議題。

從中美雙方的聲明來看，布林肯和王毅此次會晤，主要還是為了鋪墊接下來的元首視頻會晤。

比如，中方聲明開始便強調雙邊總體關係現狀，指出美國奉行的對華政策是錯誤的，致使雙邊關係遭受全面衝擊。包括拜登政府堅持的盟邦價值觀外交路線，中方也表達了反對。聲明提到，美國在在全球範圍拼湊打壓中國的各類小圈子，甚至對很多中小國家施加壓力。這些做法不符合兩國人民利益，不符合國際社會期待，不符合時代發展潮流。

10月29日，拜登在意大利會晤法國總統馬克龍，修補因為美英澳潛艇協議導致的關係裂痕。（AP）

中方聲明接着強調，中美兩國元首在兩次通話中達成的重要共識是，雙方要重啟對話，避免對抗。當務之急是，雙方要切實把兩國元首的共識落到實處，並為下階段的交往做好政治準備，提供必要條件。

美方聲明開始前半部分也注重積極的一面，比如負責任地管控雙邊關係，保持溝通渠道的開放，以及在朝鮮、伊朗、氣候、阿富汗等領域開展合作。這也是拜登上台後來布林肯官方聲明中首次提及中美雙邊關係的合作。

但從中方的聲明來看，強調雙邊關係挑戰和合作主張後，最重要的問題還是台灣問題。這部分的內容基本上佔到一半。而美方聲明只有最後一句最後一個單詞提到台灣。

王毅作為習近平的二十國集團（G20）峰會特使，能夠在國際多邊場合間隙，答應同布林肯會晤，必然優先強調台灣這一中國的核心利益。這也是元首會晤前必須要同美方溝通的事宜。根據中方公布的內容，王毅主要向布林肯傳達了四種警示。

第一，台灣問題關係中美全局。

王毅的原話是，台灣問題是中美之間最敏感的問題。一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞。

台灣問題涉及中美關係的政治基礎。這一基礎不牢，中美雙邊關係必然地動山搖，就不存在開展合作的政治基礎。拜登政府所主張的對抗、競爭與合作的對華路線就不可能成功。包括在接下來英國氣候峰會上的合作，也可能受到影響。

2021年10月6日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。（中國外交部）

這也是王毅在9月1日視頻會晤拜登氣候問題特使克里（John Kerry）時所表達的立場。王毅當時藉綠洲和荒漠形容氣候合作和雙邊關係，意在告訴美方無法割裂氣候合作與其他雙邊議題之間的關係。

第二，美國才是台海現狀的破壞者。

王毅提到，最近一段時間，台海局勢再次緊張，美方多次稱這是中國改變現狀所造成的。這完全不是事實，而是對國際社會的嚴重誤導。王毅強調，台灣問題的真正現狀是，中國只有一個，台灣是中國的一部分，大陸和台灣同屬一個國家。歷史經驗已經多次證明，任何對這一現狀的改變，都將嚴重損害台海穩定，甚至製造台海危機。

王毅這番表態所針對的目標不光是布林肯發表的支持「台灣加入聯合國體系」的聲明以及拜登向CNN提到的「協防台灣」承諾，而且也針對美國國會和學界的挺台勢力。尤其是美國國會當中那些意圖修正聯合國第2758號決議、或者醖釀新的對台法案、衝擊中美政治紅線的議員。

美國行政和立法機構的一系列挺台做法，包括美國軍機、軍艦闖入台海，都是單方面破壞台海地區現狀的行為。

第三，奉行真正的一中政策。

王毅還布林肯提到，中方要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策；要求美方履行對中方所作的承諾，而不是背信棄義；要求美方把一中政策真正落實到行動上，而不是說一套做一套。

10月26日，蔡英文接受CNN專訪，首次證實美軍在台協助訓練軍隊。（台總統府）

王毅此言明顯針對的是美國的「戰略模糊」政策，也就是美國自己所宣稱的「一中政策」，包括美國國會通過的《與台灣關係法》和列根（Ronald Reagan）時期的對台六項保證。包括台灣蔡英文政府向CNN承認美軍在台灣的存在，就代表美國已經違背中美三個政治文件。

這應該是中國外交官首次公開強調美國要有「真正的一中政策」。之前中國官方大多強調自己的「一中原則」。但由於美國連續兩任總統在「一中政策」上做文章，甚至出現了放棄「戰略模糊」的聲音，王毅不得不就此明確表達中方意見。

第四，美國應該遏制台獨。

王毅向布林肯提到，當前台海局勢的癥結，就是因為台灣當局屢屢試圖突破一中框架，而美方對「台獨」勢力的縱容支持也難辭其咎。制止「台獨」傾向的發展，就是在維護台海和平。

這番表態是讓美國意識到「台獨」勢力的危害。這應該是美方應該回歸的傳統立場。上世紀90年代、本世紀初的幾年，反對台獨可以是中美領導層默認的政治共識。王毅釋放的信號就是要告訴美國，不能通過放任台獨來和中國競爭。

美國挺台、接受台灣遊說，難免會給台獨勢力釋放錯誤信號。尤其是近年台獨勢力在島內推進的一系列去中國化行為或者破壞中國主權的主張，就是一種挑釁，隨時都有可能引發台海衝突，反將美國捲入其中。這才是值得美國警惕的。尤其當台灣不斷遊說美國、要求美國給出安全上的協防「再保證」，更值得美國警惕。