兩岸要和平　台方得先停止火上加油

台海局勢緊張，兩岸會否發生戰事成為國際間熱議的話題。然而在此緊張局勢之下，台灣總統蔡英文早前接受CNN訪問時，卻直認美國有派遣軍隊協助台灣軍隊訓練，無疑是為兩岸關係繼續火上加油。



陸台實力差距巨大

外間固然難以完全掌握大國軍事實力，但從客觀形勢觀之，兩岸軍事實力根本無法站在同一條線比較，畢竟甚至連美軍方面也承認，大陸軍事科技已直接威脅到其優勢地位。近日有傳內地試射高超音速導彈，亦引起了美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）的注意。相較起只能購買美軍前世代軍備的台軍而言，雙方優劣非常明顯。

蔡英文接受CNN專訪，期間提到美國對台灣的支援，包括派遣美軍協助訓練台灣軍隊。（台灣總統府圖片）

另一方面，台灣全島都在大陸飛彈射程之內，而且台方也沒有足以控制水道的海軍實力，軍機數量亦不足以保障其制空權，故此解放軍要登陸台灣可謂易如反掌，台灣更毫無可能倒過來威脅大陸本土。

當然，上面這樣說並非鼓勵以武力解決兩岸問題。相反，既然雙方軍事實力落差如斯明顯，台灣即使再如何努力武裝自己亦無補於事，例如蔡英文在這次CNN的訪問中承認美軍協助台灣軍隊訓練，其效果恐怕在填補兩邊差距上只是杯水車薪，無法改變一旦開戰後的必敗局面。

台灣行徑猶如火上加油

況且邀請美軍助訓對台灣起不了實際作用之餘，卻可能白白令兩岸關係進一步惡化。正如《環球時報》總編輯胡錫進回應事件指台灣此舉如同「作死」、「無論出於甚麼目的，美軍駐紮台灣肯定是破底線的事，是引爆台海戰爭最危險的因素之一」。台灣這種政治操作，從結果而論只是挑釁內地的行為。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

現在兩岸情況其實好比冷戰時期古巴導彈危機一般，當時蘇聯意圖武裝古巴威脅美國本土安全，但古巴與美國的軍事實力始終懸殊，而遠在千里之外的蘇聯根本難以直接援助古巴。假如蘇聯一意孤行繼續在古巴佈置飛彈，美國自然也會毫不客氣地對古巴用武。因此對於古巴人民而言，本國加強武裝根本毫無意義。

直至今天，歐洲的列支敦士登及摩納哥等小國，它們也深知道無論如何自我武裝，結果都無法與周邊大國較量，故此乾脆放棄軍隊組織，背後道理也是一樣。台灣方面雖然一直聲稱大陸威脅台海安全，然而實際上自己卻不斷主動挑起政治矛盾。如果民進黨政府是真心希望兩岸和平發展，那麼他們首先得停止讓美軍訓練台軍等毫無實際意義但卻極具充滿挑釁性的行為才對。