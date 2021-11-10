歐洲再成新冠疫情中心的理由

在11月4日發布的最新聲明中，世界衛生組織（WHO）歐洲部主任克魯格（Hans Kluge）表示歐洲再次處於新冠疫情的「震央」，病例數比前一周增加了6%，到2022年2月，世衛組織定義下的歐洲（即包括中亞地區的53國）可能會因新冠病死50萬人。

當西方世界發現這一概念下的歐洲已經超越美國，成為全球第一大疫區時，問題也隨之而來：相對於這一「歐洲」範圍內醫療水平本身低下的中亞地區和東歐地區，西歐地區的疫情也在打破歷史記錄，歐洲地區是怎麼落到這步田地的？



在世界衛生組織看來，中亞、東歐到西歐的疫情「死灰復燃」有兩個原因，其一是以及東歐和巴爾幹國家以及中亞地區疫苗接種率的低下，與疫苗接種率較高的國家相比，疫苗接種率較低國家的住院率明顯較高，且上升速度更快。其二則是西歐主要國家疫情防控措施的放鬆，以及其從8月開始近乎於「與病毒共存」的防疫態度。

就前者而言，中東歐地區從10月下旬即已因為氣温驟降、變異病毒傳入導致「新增病例數呈爆炸式增長」，含俄羅斯、烏克蘭等前蘇聯國家在內的東歐國家到10月24日其累計確診病例數已超過兩千萬。從10月24日開始，俄羅斯通報的新增新冠確診病例和死亡病例即接連刷新紀錄。該地區疫苗接種率亦為全歐最低。在烏克蘭，只有19%的民眾打了一劑疫苗。

10月30日，美國總統拜登和英國首相約翰遜出席在羅馬拉努沃拉會議中心舉行的20國集團峰會開幕式。（美聯社）

至於東歐17國，其疫苗接種率雖然高於歐洲平均水平，但波蘭、捷克、羅馬尼亞、塞爾維亞四國合計超過700萬患者的局面，也使得各國從10月25日開始進入學校停課、宵禁等管制狀態。其中在羅馬尼亞，疫情最嚴重時平均每5分鐘就有一人因新冠肺炎死亡，該國的醫療保健系統也因此瀕臨崩潰。

就後者來說，其中最具代表性的莫過於法國疫情的擴散。它展示了只注射疫苗無法控制疫情的擴散，以及和新冠病毒共存的想法是如何的殘忍。

誠如拜登當局所言，疫苗已成為中美博弈的重要戰場，但只有疫苗是不夠的：

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資料顯示，從6月9日開始，法國政府規定，歐盟等二十多個「低風險國家」接種輝瑞、莫德納、阿斯利康、強生四種疫苗的人員可免隔離。這種只看疫苗，忽視隔離的手段讓變異新冠病毒在法國快速傳播，到7月上旬，法國衛生部即驚呼「增長速度前所未有」，至8月，其日新增患者是6月時的10倍，最多時達三萬人，

到9月下旬，其染疫人數雖有所下降。但隨着法國政府從9月30日起解除巴黎外全境47個省份的口罩強制令，疫苗接種率達75%的法國還是在10月29日遭遇新一輪疫情反彈。

而如果就「拒絕帶口罩」造成的影響來說，目前最為嚴重的可能是英國，該國正在為其「與病毒共存」的態度付出代價。從10月18日英國新增病例共49,156個開始，該國新增患者和患者總人數已超過法國、德國、意大利、西班牙四國，創下三個月以來新高。但英國至今仍拒絕執行強制佩戴口罩、疫苗通行證等措施。

事實上，到2021年11月，世界各國正在逐漸發現新冠病毒可能不適合於人類共存，這其中最具代表性的例子來自於新加坡。該國自8月執行「與新冠共存」的政策後，疫情的嚴峻程度就與日俱增，到10月中旬，該國日新增確診接近四千人，當天病死18人，為當地最高紀錄。到10月下旬，其隔離病牀佔用率超過90%，為此，新加坡當局從10月21日起即某程度上暫停「與新冠共存」。而今，歐洲國家也在用沉重的現實來證明新冠的破壞力。