菲三大政治家族聯手　明年大選或已塵埃落定

在一串令人眼花繚亂的變化之後，菲律賓明年五月大選格局終於塵埃落定。原本的總統大熱人選、現第一女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）11月13日退而申請參選副總統，並與另外兩大政治家族馬可斯家族及阿羅約家族深度結盟，打翻父親杜特爾特（Rodrigo Duterte）的政治布局。驚怒不已的杜特爾特一度揚言自己將披掛上陣角逐副總統，但還是在11月15日候選人登記截止日改選參議員，避免父女對決大戲上演。



此次菲律賓大選格局已顯著偏離了外界設想的軌道。按杜特爾特原本預想的最佳劇本，薩拉將競選總統，而他礙於「總統不可連任」的憲法限制轉而競選副總統，打造前所未有「父女檔」掌管菲律賓，延續既往改革路線之際，也幫助自己免受與禁毒戰爭相關的司法調查之憂。

不過，薩拉多次強調不會與父親同時出現在國家舞台，還在10月一度遞交了明年競選連任達沃市（杜特爾特家族於南方棉蘭老島的政治大本營）市長的申請書，杜特爾特也只得放棄本已接受的副總統提名，表示明年屆滿後會退出政壇，同時替女兒宣布她將參選總統。

豈不料，眼看時間逼近11月15日的報名最後期限，支持率領跑的薩拉11月13日突然提交競逐副總統的申請書，甘願成為民調排行第二的前獨裁者之子小馬可斯（Bongbong Marcos）的副手，令觀察者普遍大跌眼鏡。同時，薩拉此次掛靠在前總統阿羅約（Gloria Arroyo）的「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas–CMD）下出戰（因為她所屬的地區性政黨無法參加國家性選舉），也進一步鞏固了其與阿羅約家族的紐帶。

杜特爾特顯然感到猝不及防，他同日坦白道，「我對此毫不知情，與女兒已經有段時間未交流了。」他還對媒體發牢騷道，「她在民調中排名第一，為什麼只同意競選副總統呢？」當天稍後，杜特爾特與同黨親信吳（Christopher Bong Go）匆匆趕往選舉委員會，將吳的副總統申請改為總統，還矢言永不支持小馬可斯，並宣布自己將親自出馬競選副總統，以表達憤怒之情。不過在報名截止日，杜特爾特最後還是申請參選參議員，避免與女兒對決。

菲律賓民眾11月15日參加薩拉的選舉集會。（美聯社）

至此，菲律賓明年大選格局已然清晰，雖說總統與副總統為分別選舉，但無疑小馬可斯與薩拉是最強搭檔。而杜特爾特則無力掌控女兒，只能通過繼續留在中央政壇以影響局勢，同時他通過暫時拒絕給小馬可斯背書，及其安插不少親信在內的選舉委員會掌握是否吊銷曾涉嫌漏稅的小馬可斯選舉資格的生殺大權，來盡可能地對小馬可斯要價。

脫離父親光環與長遠之計

關於菲律賓政壇為何會上演如此戲劇性的一幕，最主要可能是薩拉的個性和策略使然。儘管她的政治生涯可以說完全歸功於父親的提攜，但她並不希望被視為父親的代理人。最典型的例子便是她沒有加入杜特爾特的執政黨，此前一直留在以達沃市為根基的地區性政黨內，並在2019年中期選舉時積極支持了多名本黨候選人，與執政黨形成競爭之勢。當然，菲律賓政治以「人」為主體，政黨力量相當薄弱，只是供政客隨意驅使的載體，因此支持不同政黨候選人並不具有強烈的政治意涵，但這亦可在一定程度體現兩人的距離感。

此外，薩拉也曾公開對杜特爾特的某些政策提出異議，例如她拒絕將國家改為聯邦制的構想，以及強調禁毒戰爭也應當關心「預防和戒毒」，而不僅僅是處決毒販。在人事方面，兩人也並不完全趨同，薩拉曾在杜特爾特任內主導了兩場將其親信趕下眾議長大位的運動，並換上與自己關係更親密的盟友，她還曾與杜特爾特十分厭惡的自由派副總統羅布雷多（Leni Robredo）共進午餐。

菲律賓大學政治學教授Aries Arugay就如此形容，「薩拉的魔力與她能夠成功地投射出這樣的形象有關：她是她父親的女兒，但不是她父親的傀儡」。在此次選舉中，她多次違背杜特爾特所設定路徑的舉動，也再次明確證明了她的獨立性，儘管這會讓她父親的支持者大失所望，但也為她建立起基於自身魅力的支持群體奠定了基礎。

當然，光是彰顯獨立性並不能解釋薩拉為何寧願屈居副總統之位，畢竟該職位相當雞肋，但從另一角度來看，她既然讓出幾乎是唾手可得的總統寶座，就想必與小馬可斯做好了萬全的利益交換，即使是當副手也能佔據不少實權。 還有分析家預測，小馬可斯與薩拉達成了權力分享協議，前者掌權三年後會將大位讓出，使得薩拉可佔據總統九年。當然，這種猜想被小馬可斯所否定。

但無論如何，由於薩拉眼見即便杜特爾特身為菲律賓史上最高人氣總統，在退而競選副總統時也遭遇不少反對聲浪，年僅43歲的她可能先寧願在副總統一位耕耘六年，再在2028年競選總統，從而盡可能地延續及拓展杜特爾特政治家族的影響力。

小馬可斯（左）與薩拉11月13日共同參加一場婚禮，兩人是明年菲律賓大選的最強搭檔。（Facebook@MayorIndaySaraDuterte）

回歸傳統政治家族遊戲

而看清這些選舉遊戲考量後，菲律賓政治似乎就並沒有那麼具戲劇性了，它本質上仍是一個個政治家族輪流坐莊遊戲，只不過薩拉比她父親似乎更懂得平衡之術，她以退為進，一次性地與兩大政治家族加深盟友關係。

除了與在呂宋島北方擁有雄厚根基的馬可斯家族結盟外，薩拉此次也與其「政治導師」阿羅約夫人（Gloria Arroyo）關係升級，阿羅約家族主導呂宋島中部和第三大島米沙鄢群岛（Visayas）西部地區的政治，是菲律賓最具實力的政治家族之一。再加上以南部棉蘭老島為大本營的杜特爾特家族，三方結盟便是一股難以抵抗的選舉力量，更或許在另一自由派大家族阿基諾家族（Aquino Family）缺乏有力繼承人、以及前總統阿基諾三世7月辭世的情況下，成為未來主導菲律賓的決定性力量。

儘管杜特爾特此前也與這兩大家族關係較密，但他在此次競選期表現出來的集權慾望，以及此刻突然改口稱永不支持小馬可斯，也無疑將激發矛盾。在這個逾百個大大小小政治家族各掌一方的國家之中，並不打算獨攬大權的薩拉，或許會比杜特爾特還要走得更遠。

當然，她也相當於放棄了改革盤根錯節的政治家族的願景。這種政治模式是四百年殖民時代的產物，曾幫助殖民者經營種植園的菲律賓地主階級，憑藉土地財富以及依附於土地之上的選民，壟斷了各級政治選舉。目前菲國政壇大約由160個家族把持，平均七成眾議員、八成地方省長都出身政治家族。他們阻礙了從土地改革到反政治家族法案的一系列改革，也使得腐敗、裙帶關係以及買賣選票大行其道，造成管治能力低下以及貧困持續。多項實證研究表明，那些政治家族壟斷程度越高的地區，大概率也是貧困率更高、發展指數更低的地區。

對於此等積重難返的問題，即便是擁有巨大民意加持、且算得上半個「局外人」的杜特爾特，也沒有毅力和興趣對其動刀，而是想方設法將本家族打造成新的政治豪門。樂於遵守傳統政治家族遊戲規則的薩拉，就更不會改變這類模式，未來或長久依靠「杜特爾特-馬可斯-阿羅約」聯盟來輪換中央王座。

前總統阿羅約夫人與杜特爾特家族關係親密。（路透社）

不過如果說有什麼好處的話，至少這個聯盟均意識形態色彩較淡，呈現出實用主義和發展主義色彩，可以預料他們將繼續保持經濟方面大量鋪開基建工程、外交方面於中美間平衡的路線，例如小馬可斯就明確表示他讚成杜特爾特的對華政策和經濟路線，但這個聯盟也預計不會在反腐、政治透明度以及限制政治家族等議題上做出什麼實質變革，難以滿足自由派的期待。小馬可斯拒絕為其父獨裁期間戕害人權行為道歉的舉動，阿羅約夫人貪污指控纏身，就更是為自由派詬病。

總而，儘管此次競選期間，菲律賓政治因薩拉出乎意料的舉動掀起些許波折，但本質還是政治家族爭權奪勢的舊遊戲，只不過通常更為隱秘的利益交換與結盟運動，這一次赤裸裸地擺在了檯面上，且壓倒了杜特爾特原本的集權嘗試。日光之下並無新事，這就是菲律賓政壇的寫照。