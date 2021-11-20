密室簡報解放軍軍情　美台到底說了什麼？

自中國推動「一帶一路」項目起，西方媒體便頻繁使用「債務陷阱」（Debt-trap diplomacy）一詞，諷指其為矯飾野心的「笑裏藏刀」。然而此舉除了是對中國發起輿論攻勢外，也在某種程度上「另類回憶」了西方班班可考的黑歷史。而伴隨近期台海緊張局勢加劇，美國似又對台「故技重施」。

11月4日，美國參議院共和黨議員聯合提出《台灣嚇阻法》（Taiwan Deterrence Act），法案內容指出，美國將授權支出20億美元的外國軍事融資，以「贈款」和「貸款」形式，使台灣「有能力」購買美製武器、國防設備。與此同時，法案也附帶修訂涉美對外軍售的武器出口管制法，使美國軍火商能在「台灣付出與美國支出相匹配」的前提下，降低對台軍售門檻。

此法提案人包括參議院外交關係委員會最高級別共和黨參議員里施（Jim Risch）、共和黨參議員柯瑞伯（Mike Crapo）、科寧（John Cornyn）、魯比奧（Marco Rubio）等。而除了擴大對台軍售外，其亦表示，希望能在《台灣嚇阻法》框架下，促進美台軍事交流，包括增加台軍赴美受訓機會等。

如此法案，雖是台海緊張、中美博弈的直接結果，卻更多反映了台灣面對美國意志，無可奈何的奴隸處境。後續的新發展，更是暴露了美國政壇為求己身目標，踐踏台灣尊嚴的霸權心態。

參議員訪台的三大不尋常

11月9日，包括科寧在內的6位共和黨參眾議員旋風訪台，同行的尚有2位美軍人士、數位議員助理，共12人搭乘軍機於9日晚間抵達松山機場，隨後展開一連串不尋常行動。

首先，科寧等人於10日上午進入台灣總統府，與蔡英文舉行不公開會面後，便在當日下午進入台灣國防部。而針對活動內容與細節，不僅台總統府、國防部三緘其口，就連美國在台協會（AIT）也異常低調，赴台共和黨議員名單更是直到11月15日才於台灣媒體正式曝光，彼時距其已離台2日有餘。以民進黨慣於渲染「美台友好」的過往觀之，此次安排顯然異常低調。

第二，科寧等人進入台國防部後，便由台國防部長邱國正陪同，共同聽取參謀本部情報參謀次長室簡報，主旨為解放軍近期對台威懾現況。如此舉動打破了近年美台互動慣例，既是美國會議員首度進入台國防部，也是其首度在台聽取解放軍軍情簡報，就連台灣立法委員都「無此殊榮」。然而針對此般破格，台國防部發言人史順文仍以「沒有評論」輕輕帶過，可見相關單位的「口風緊閉」。

蔡英文與台國防部長邱國正交換意見。（台灣總統府供圖）

第三，若只為聽取軍情簡報，台灣本就有駐美軍事代表團，美方向來會派員至此處聽取，無需勞師動眾飛越太平洋；且在美台軍事體系內，台灣雖與中國大陸一衣帶水，情搜能力卻不如美國，例如11月7日全球曝光的新疆航母「旱地行舟」，便是美國衛星的「空中傑作」。諸如此類議題，台灣向來只有在旁鼓譟的份，求不來全球獨家光環，美方又何必捨近求遠、多此一舉？

綜上所述，由民進黨政府的刻意低調、美方的不尋常安排觀之，所謂共和黨議員赴台「聽取軍情簡報」不過是障眼法。11月13日，訪團正式離台，行程的模糊面貌也逐漸清晰。據相關人士指出，美台真正闢室密談的，並非所謂「解放軍軍情」，而是涉及《台灣嚇阻法》的新軍火採購合約。換言之，乃是飄洋過海，只為施壓。

11月7日，美國海軍研究協會（USNI）表示，其通過商業衛星公司Maxar提供的衛星圖像，在新疆沙漠發現一款「旱地行舟」縮比機動「福特級」航母靶板。（Sentinelhub）

台灣早已寅吃卯糧

然而，雖說台灣常在台海緊張之際，加大與美軍事串聯力道，包括協助美國「清倉」軍火等，如今卻早已缺乏類似底氣。究其原因，並非是台北體認到了北京底線，而是己身力盡而竭的阮囊羞澀。

回顧1979年後的美台軍售數據，其漲跌既受中美關係牽引，也與美國內部的政治需求相關。

卡特（Jimmy Carter）與列根（Ronald Reagan）時期，中美互動相對和穩，更有共抗蘇聯的戰略需求，此時美國對台軍售數據分別為4.75億、17億美元；老布殊（George H. W. Bush）在任4年（1989-1993）內，此一數額猛然暴漲至81.65億美元，其中有高達60億美元為1992年美國總統競選期間，老布殊批准出售的150架F-16戰機，目的既為取悦軍工複合體，也意在阻卻法國幻象2000「分一杯羹」。1993年1月，其更是臨去秋波，批准了價值10億美元的愛國者導彈。整體而言，老布殊打破規範的大力加碼，既有選情因素，也與1989年後的中美關係震盪相關。

緊急起飛昇空的F-16V Blk20戰機，作戰半徑不到殲16的1/3，劣勢相當明顯。（多維新聞）

有此先例，克林頓（Bill Clinton）任職8年（1993-2001）間，美台軍購數額同樣維持在83.62億美元的水平，難回卡特時代的輕薄短小。2001年小布殊（George W. Bush）就職後，此一數字更是飆升至153.93億美元，幾乎是克林頓時期的兩倍，其中又以其卸任前連三筆分別高達22.3億、9.39億、64.45億美元的數額最為驚人；待至奧巴馬（Barack Obama）8年任期，此一數額雖有微幅下降，卻依舊高達140.77億美元。

此後特朗普（Donald Trump）雖僅在任4年，卻讓美國對台軍售金額突破169億美元，創下歷史新紀錄。而在11筆交易中，更有多達9筆是於2019年、2020年時批准，明顯是受中美關係惡化、選舉考量等因素牽引。

多年下來，某些台灣政客與軍方高層或能從軍火訂單中獲利，台灣人民卻成了永遠的受害者。綜觀兩岸如今軍事差距，諸如魚叉、愛國者等美式軍火，一不能讓台灣取得制空制海權，二對於台軍近來宣稱的「不對稱戰」無所助益，卻要價不菲，無疑是變相掏空民脂民膏。

台軍在2021年初公布的導彈作戰戰術圖解，已經將陸射型魚叉導彈納入戰術想定中。（多維新聞）

此外經歷特朗普4年超額擠壓後，疫情肆虐的台灣寧可排擠紓困預算，也要編列2,400億新台幣的特別預算，已然是打腫臉充胖子的自我摧殘。回顧過往，台灣僅有兩次使用國防特別預算案先例，分別是李登輝任內的150架F-16與60架幻象2000項目，以及蔡英文任內的66架F-16V項目。前者的執行年度是1993年至2001年，經費高達3,000億新台幣；後者則於2019年通過，並預計執行至2026年，預算同樣多至2,472億新台幣。

此脈絡下，此次共和黨議員訪台，寅吃卯糧的台灣不得不低調應對，不僅蔡英文並未出席台國防部「軍情簡報」，媒體也集體隱晦報道。眼下財政分明已力不從心，卻又不好拒絕參訪團「盛意」，民進黨只能放棄宣揚美台友好的加分機會，被迫暫時自我剋制，匆匆虛應故事，可見眼下囊空如洗之嚴重。

然而，在台海問題懸而未決、中美持續博弈的情勢下，如此「債務陷阱」只會愈發沉重，尤其此次美方帶着「對台融資」的提案而來，意味着儘管台灣往後手頭拮据，恐怕是「借錢也要交差」。將來等待台灣人民的，將非花團錦簇的美台友好，而是壓迫重重的軍工複合體霸權。