白宮邀請台灣出席民主峰會　北京須嚥下這口惡氣

美國國務院於11月23日正式確認，美國總統拜登將於12月9日至10日，舉行「民主峰會」（Summit for Democracy）。

根據美國務院公布的名單，受邀方盡為英國、日本等美國傳統意義上認可的「民主政制國家」，乃至包括安哥拉等前社會主義國家，卻未包括匈牙利、泰國、新加坡、越南、俄羅斯、中國等。

尤為值得注意的是，110個受邀方當中，台灣是唯一一個非主權國家。

拜登在2020年大選時曾承諾在就任首年舉辦有關活動，目的在於聯同民主國家，打擊腐敗、威權主義與促進人權。如今跨國行程猶未恢復，峰會將以線上視訊的方式展開。除了領導人以外，還會有民間組織與行業領導人出席。

11月24日，有記者向中國國台辦發言人朱鳳蓮提問：美國務院日前公佈將於12月召開的「民主峰會」，將「台灣」列入官網，大陸未在名單內，請問有何回應？朱鳳蓮的答復則是「堅決反對」、「敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定」。

正如美國邀請台灣出席民主峰會完全符合預期一樣，中方的答復也完全符合預期——這是中方無聲的憤怒，而無聲的憤怒只能自己強忍。

朱鳳蓮11月24日表示，「首先需要指出的是，美國網站所列的涉台稱謂是錯誤的。我們堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，這個立場是一貫的、明確的。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題」。（央視截圖）

美國既「講道理」 也講實力與時機

可以想象，倘若美國政府發言人被問到「如何回應朱鳳蓮的表態」，華府的答復一定是「我們沒有違背三個聯合公報，邀請台灣出席民主峰會不違背一中原則」。

是啊，美國現在就是在跟中國「講道理」。就像立陶宛與中國近來的風波一樣，無論是立陶宛、歐盟還是美國，對於立陶宛與台灣互設代表處一事的態度都是「這不違反一中原則」。拜登舉辦西式民主盛會，台灣作為大中華圈嘗試西式民主的案例，即便受到美國逾矩的隆重招待，也不為過。美國擺出的態度，仿佛就是在向中國說，「我舉辦的是『峰會』，又不是『國家領導人峰會』，且不論我最終沒有讓蔡英文來，即便我讓蔡英文作為台灣領導人出席，你又能如何？」

而在「講道理」的同時，美國更是在向中國「講實力」、「講時機」。在擺出一副「我就是要邀請台灣，我也就是要說這不違反跟你中國的聯合聲明，沒有違反我的一中政策。你要如何？有實力就武統，又或是試試看能否阻止我辦會。」

這就是中國面臨的現實。

對台灣很多民眾以及蔡英文政府而言，受邀出席美國主辦的「民主峰會」，且與其他主權國家列席，可謂莫大的鼓舞。（Getty）

北京只能隱忍

宏觀來看，拜登剛剛頂着國內「親華」和「出賣台灣」的輿論壓力，罕見地在美國時間深夜與習近平舉行會晤，且長談三個鐘頭有餘，這時白宮總需要有一些舉動，證明自己並不「親中」——無論是不久之後定然會正式出爐的對2022北京冬奧的「外交抵制」，還是對立陶宛的背書，抑或是如今逾矩邀請台灣參加民主峰會，都是為了證明拜登的「清白」。

是以這份邀約並不令人意外。反倒令人唏噓的是，美國總統竟然也到了「需要做點什麼證明自己不親中」的地步，這恰恰說明中國已經到了令美國無法輕視的地步，美國已不再是十幾二十年前那個「我想怎樣就怎樣」的絕對霸主。

可是，即便如今美國宏觀經濟數據不堪入目，兩黨亂政、民生問題都十分嚴重，政府更是捉襟見肘、左支右絀，但美國依舊是「老大」，中國也依舊無法承受「關鍵發展機遇期」被打斷的代價，不能在此時與美國全然撕破臉。

所以，北京只能像1996年面對美軍航母威脅時一樣，選擇隱忍，以「堅決反對」這種蒼白無力的口頭反對來嚥下這口惡氣。美國只將此次峰會定義為「峰會」而非「領導人峰會」，且也有行業及組織領導人等非國家元首參與，這已經是給北京留的台階，北京也必須隱忍接受。

在如今「台灣問題」於中國國內持續發酵，成為內地民意最關注的話題之時，在台灣愈發誤判國際形勢，認為美國在鼓舞台獨進程之時，白宮邀請台灣出席民主峰會，即便在北京預期之內，乃至應該是白宮在習拜會上已經知會過的安排，也無疑是對北京顏面的一次挫傷。

11月16日，中美元首視訊通話三個鐘頭有餘。可以預估，拜登於會議期間向中方知會了如今邀請台灣參加「民主峰會」的安排。（AP）

台灣更面臨「講實力」

不過，即便大失顏面，這也依舊只是個風波。

一方面，當習近平在辛亥雙十革命110年紀念活動上講出「堅持和平統一」台灣，這背後是對中國發展窗口的研判，是對「時與勢在我們一邊」這個研判的信心。所以，現階段的北京不能也不需要以武統台灣的方式宣洩自己的怒氣，不能也不需要跟美國徹底撕破臉——在動手的時刻還沒到來之前，北京必須也只能忍下這口惡氣，以「堅決反對」和軍機繞台等方式予以表達。

另一方面，中國面臨不能跟美國撕破臉的現實，台灣也同樣面臨尷尬的處境——即便美國發出峰會的邀約，台灣也不敢，又或是檯面下不被允許由領導人蔡英文出席。11月24日，台灣外交部感謝拜登總統邀請台灣參與民主峰會，不過同時也公佈將由行政院政務委員唐鳳與駐美國代表蕭美琴代表台灣出席該峰會。

這世界就是這樣「講實力」。

類似境況還會發生

話雖如此，拜登儘管沒有突破底線，終究也是做了一件令北京「堅決反對」且極為不滿的安排，這也引發筆者的另一發感慨。中國文化中有太多「胯下之辱」、「臥薪嘗膽」之類的典故，世界也都知道中國人老實、講究和氣、做事留三分，不願動手，即便動手之前也要一思二思再三思。這是中國文化的大智慧，可是在好勇鬥狠的粗淺文化眼中，不准備動手的怒氣，就是在放屁，就是好欺負，所以就欺負你中國，欺負你華人。

這種情況是華人在美歐俄等地區普遍遭受的境遇，這也是中國近幾十年來一再於國際場上經歷的境況。可以預想，這種情況在未來幾年也會一再發生。

美國佛羅里達州聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）曾於2016年與特朗普角逐美國總統，他亦為2024年共和黨熱門總統候選人。倘若勝選，料將全面借鑒特朗普的民粹路線。（Getty）

今年民主峰會只是線上舉行，且沒有安排蔡英文代表台灣。待到拜登明年按計劃舉行正常峰會時，又會允許誰人、以何等身份代表台灣訪美？拜登政府之後呢？

在如今愈發民粹化的美國政治氛圍下，共和黨已然和台灣民進黨一樣，將「中國」奉為選舉政治神主牌，倘若2022年中期選舉和2024年共和黨勝出，「特朗普總統」、「盧比奧總統」或是其他「某某總統」會否在任期內放棄美國在兩岸問題上的模糊政策，乃至跟台灣建交？到時美國大可以說，「我這不違反美國既有的台灣問題立場，不違反中美三個聯合公報，反正我在公報裏的措辭也是acknowledge中方的立場，中國將acknowledge翻譯為『承認』，那是你中國的問題」。

分清主次，不動如山

面對這些當下和未來的境況，中國又該如何處理？我想，還是那句「不動如山」，釐清主次矛盾，認清中國最重要的問題就是自身更進一步的發展，認清中國的優勢便在於「只要自身不亂就不會有大問題」，認清諸如台獨和美國頻打「中國牌」都是喧鬧，不可因此影響中國的發展機遇期。

只要有此戰略定力，而西方又無法解決自己國內從經濟到社會到意識形態的深層次問題，那麼眼下「邀請台灣參會」的這些事態，也不過是甚囂塵上的無謂吵雜；而一場為了證明自己而強行拼湊的「民主峰會」，折射出的反而是美式民主的末日餘暉。