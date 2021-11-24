美國首次被列為「民主倒退國家」　轉捩點與一男子有關

國際民主與選舉協助研究所（International IDEA）在22日時發布「民主倒退國家」的年度名單，美國是首次被列入該名單中。



不過該組織指出美國的「惡化」其實從2019年就開始。

該報告也點出，倒退的民主國家在過去10年之間，暴增了一倍之多，佔了世界人口的4分之1，另外，全球也有3分之2的人口，生活在退步的民主國家或專制政權中。

「美國民主明顯惡化最讓人擔心」 點圖放大閱讀報告內容重點▼▼▼

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根據半島電視台（Aljazeera）的報道，IDEA以160個國家50年來的民主指標進行評估，他們將這些國家分為三類：民主國家（分作「民主健全」及「民主退步」）、混合型政府與專制政權。

根據IDEA所發佈的《2021年全球民主狀況》（Global State of Democracy 2021）報告，內容點出今年是該報告第一次將美國列為民主倒退國家，其中數據顯示，倒退的現象大約從2019年開始，不過「歷史性的轉捩點」則是在2020年到2021年間。報告指出，「當時美國總統特朗普質疑2020年美國大選結果的合法性，竟鼓動其支持者」，報告也提到成熟民主國家的民主退步，是助長民主衰退的原因之一。IDEA的秘書長薩莫拉（Kevin Casas-Zamora）表示，「美國民主的明顯的惡化，是最讓人擔心的事態發展之一」。

報告中也提到，在過去10年裏，世界上退步的民主國家數量翻了一倍，除了美國等「成熟民主國家」之外，歐盟成員國匈牙利、波蘭與斯洛維尼亞也呈現倒退狀態。去年上榜的烏克蘭及北馬其頓，因為情況有所改善，因此今年不在名單中。過去兩年中，世界少了好幾個民主國家，包括緬甸、泰國、阿富汗等，不是選舉有缺陷，就是發生了軍事政變。

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全球目前有98個民主國家，這是近幾年來最少的一年，此外，有20個政權視為「混合政府」，其中包括俄羅斯、摩洛哥和土耳其等，還有有47個專制政權政府，包括中國、沙特阿拉伯、埃塞俄比亞和伊朗。截至2020年，已經連續5年轉向威權主義的國家超過了進入民主化的國家，IDEA也預估，這波趨勢會延續至今年。全球民主狀況（GSoD）指數顯示，威權政權加大了鎮壓力度，2020年是有記錄以來最糟糕的一年，薩莫拉就表示「民主的質量發生了根本性的嚴重問題」。

報告點出，世界上有5個國值得被關注，他們在過去10年裡是「民主衰退最嚴重的國家」，分別為土耳其、尼加拉瓜、塞爾維亞、波蘭及巴西。

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