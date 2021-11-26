民主峰會：拜登和蔡英文準備唱什麼戲？

拜登（Joe Biden）對國際民主峰會的設想，並不是一個簡單討論民主世界面臨安全和經濟挑戰的務虛論壇。拜登政府希望，將論壇打造成美國主導的、能在經濟、氣候變化、技術與民主人權規範等多個領域展開合作的定期高峰論壇。



拜登邀請台灣與會，希望以民主台灣的的處境突顯威權主義中國大陸的威脅。此前，蔡英文已經參加過兩次哥本哈根民主峰會，可謂經驗豐富。此次，拜登當局考慮當前國際局勢似乎選擇不讓蔡英文與會（後者也未必敢親自與會），而由台駐美代表蕭美琴和台行政院政務委員唐鳳代為參加。台灣代表發言的主題可能包括分享台灣在民主人權領域的做法、應對大陸武力威脅的經驗，以及呼籲與會國幫助其參與國際組織的活動等。

由美國拜登政府主導，以反威權、反腐敗、促人權為主題的國際民主線上峰會將於12月9日至10日舉行。11月23日，美國國務院公布了參會名單，共有110個受邀方，台灣赫然在列。

台灣駐美機構感謝美國國務院邀請，稱此舉展現了台美之間的堅實友誼，以及台灣作為民主夥伴的重要性。而中國大陸則表態稱，堅決反對「美國和中國台灣地區進行任何形式的官方往來」。

拜登政府倡導召開國際民主峰會的意圖非常明顯：一是美國要改變特朗普政府的外交政策，繼續展現「負責任大國」形象，並重返「國際領導崗位」；二是要對抗美國眼中威權主義的代表，即中國和俄羅斯。

拜登上台後，秉持美國民主黨推進民主、人權與國際合作的理念，急於修補特朗普時代出現裂痕的盟友關係，積極應對中國對所謂民主世界的挑戰。最近，拜登還積極參加了G20和聯合國氣候高峰會，為特朗普政府退出《巴黎協定》而致歉。

作為爭奪世界話語權和領導權的最新嘗試，拜登對國際民主峰會的設想，並不是一個簡單討論民主世界面臨安全和經濟挑戰的務虛論壇。拜登政府希望，將論壇打造成美國主導的、能在經濟、氣候變化、技術與民主人權規範等多個領域展開合作的定期高峰論壇。

而在應對中國挑戰方面，拜登政府有以下三個重要考慮：

一是邀請台灣與會，以民主台灣的的處境突顯威權中國的威脅。最近，拜登政府和美國國會在力推支持台灣有意義參與聯合國體系，稱這並不涉及台灣的國家定位，也符合美國的一中政策。邀請台灣參加民主峰會，美國也會認為是符合其一中政策定位。

而對台灣而言，此前蔡英文政府已經參加過兩次哥本哈根民主峰會，可謂經驗豐富。哥本哈根民主峰會由前北約（NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）創辦的民主聯盟主辦，旨在團結全球民主力量、推動民主化運動。拜登此前也曾參加過，而這次拜登搞的線上民主峰會也借鑑了哥本哈根民主峰會的經驗。

而這次，蔡英文考慮當前國際局勢選擇不與會，改由台灣駐美代表蕭美琴和台灣行政院政務委員唐鳳代為參加。台灣代表發言的主題可能包括分享台灣的民主經驗，如台灣在人權領域（同性婚姻合法化以及保護LGBT群體等）的做法和台灣應對大陸武力威脅的經驗等。

台灣還會呼籲歐洲簽訂台歐雙邊投資協定、呼籲美國推動台美貿易暨投資架構協定（TIFA）談判。台灣可能還會談民主國家的供應鏈安全問題，以及呼籲與會國幫助其參與聯合國、世界衛生組織（WHO）、國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織的活動。

二是拜登會抨擊中國「一帶一路」倡議，並重點推銷其「重建更好世界」（Build Back Better World，B3W）的替代計劃。2021年七國集團峰會上提出的B3W計劃，稱將會在2035年前協助發展中國家，興建價值40萬億美元的基礎建設工程，其目標是反制中國戰略影響力和「一帶一路」倡議。

拜登政府公開稱中國是民主價值觀、繁榮和美國影響力的最大威脅。在民主峰會上，拜登很可能會抨擊「一帶一路」不透明、腐敗、定價過高、勞工違規、給發展中國家帶來債務陷阱等問題。

拜登政府希望將B3W計劃打造成由民主國家主導、高標準、價值導向的透明基礎設施夥伴投資計劃，以幫助發展中國家進行項目融資。此前，拜登在格拉斯哥聯合國氣候峰會上已經將B3W推銷過一波，美國相關官員也已經在非洲的加納、塞內加爾以及南美的哥倫比亞、厄瓜多爾和巴拿馬等國做過推廣工作。因此，民主峰會也會是拜登繼續推銷B3W的舞台。

三是民主峰會可能會通過一個促進民主和應對非民主國家威脅的初步行動綱領。涉及的內容可能包括全球民主的未來、民主國家的合作、民主國家的領導力、後新冠時代的經濟復甦、氣候變化、科技與民主等等話題。其核心仍然是如何應對中國帶來的挑戰。

下個月舉行的線上民主峰會只是拜登政府就民主話題進行長期對話的開端，未來拜登政府很有可能會視參與國的表現，而決定是否繼續邀請參加明年舉行的後續峰會。但無論如何，中國議題仍將是民主峰會議題中的重點。