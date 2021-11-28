從幾項重點工程看中國對阿富汗貿易投資前景

作者：

海南大學「一帶一路」研究院國際資料與輿論研究中心

林靜瑩 李嘉偉 巫楠



2021年8月，持續20年的阿富汗戰爭接近尾聲，遭到美國拋棄的阿富汗政府軍潰敗的速度，與塔利班武裝奪權的速度都令世人瞠目；美國等西方國家從喀布爾機場倉皇撤離的混亂場景更是讓人震驚。但是，在短短三個月後，塔利班政權統治之下的阿富汗，又毫無懸念地陷入和經濟和人道危機。

10月25日，聯合國報告指出，除非迅速擴大對阿富汗的援助規模，否則該國3800萬人口中約有2300萬人將無法獲得足夠的食物過冬；阿富汗正面臨着一場巨大的人道主義災難。阿富汗約 40% 的GDP來自世界銀行的援助。在塔利班重新掌權後，非人道主義援助已經停止，大部分外國資產被凍結，阿富汗銀行因現金短缺而陷入癱瘓。美國凍結了該國約100億美元中央銀行資產。

國際貨幣基金組織在其最新的地區經濟報告中也指出，本已遭受乾旱與新冠疫情衝擊的阿富汗經濟，在當前的政治亂局下可能會進一步萎縮20%-30%，進口下降，阿富汗尼貶值，通貨膨脹加速。

另一方面，作為中國「一帶一路」計劃沿線重要國家的阿富汗，在塔利班重新掌權幾個月來，已經多次對中方釋放友好資訊，表達了對中國投資的期待。

2012年-2020年中國對阿富汗直接投資情況（單位：萬美元）。（中國商務部）

— 2021年7月，塔利班政府副總理巴拉達爾秘密率團訪問中國時就承諾，絕不會讓阿富汗淪為任何國家的勢力範圍，不允許任何國家或勢力利用阿方的領土來破壞中國的利益。

— 8月30日，塔利班發言人札比烏拉·穆賈希德接受中國央視專訪時說，期待未來阿富汗與中國在經濟上的合作，並希望與中國建立穩固的雙邊關係。

— 9月2日，中國外交部部長助理吳江浩與塔利班駐多哈政治辦事處副主任哈納菲通電話，哈納菲表示，中國是阿富汗值得信賴的朋友，塔利班一直希望中方能夠參與到阿富汗的和平重建中，他還表示「一帶一路」合作有利於阿和本地區發展繁榮，阿富汗繼續積極支持和參與。

— 9月9日，塔利班駐卡達政治辦公室發言人沙欣表示，阿富汗希望與中國合作，希望有機會成為中國和其他國家連接的樞紐。同日，中國外長王毅以視頻的形式出席了阿富汗第一次鄰國外長會，表示中國將向阿富汗提供價值達2億元人民幣的藥品、疫苗、糧食等物資，並稱中國將在重建工作中給予阿富汗最大的幫助。

— 10月25日和10月26日，王毅與阿富汗塔利班政府副總理巴拉達爾，在卡塔爾首都多哈舉行了會晤。巴拉達爾也重申了塔利班方面希望中國能夠繼續「加大對阿富汗的援助力度」，幫助阿富汗人民「克服人道主義危機」。

— 11月1日，中國從阿富汗進口了塔利班掌權以來的第一批貨物：45噸松子。運送這批松子的包機自喀布爾起飛前，阿富汗代副總理哈納菲與中國駐阿富汗大使王愚共同出席儀式，宣佈開啟「松子空中走廊」。

中國外交部發言人汪文斌也表示，中阿貨運班列從未中斷，兩國農產品貿易也正在恢復；「松子空中走廊」是兩國人民友誼源遠流長、兩國經貿合作穩步發展的縮影和寫照。

在「9.11事件」之後的20年來，中國與阿富汗保持了友好的合作關係。2006年，中國與阿富汗卡爾扎伊政府簽署了《中阿睦鄰友好合作條約》，宣佈建立全面合作夥伴關係；2012年，兩國關係升級為「戰略合作夥伴關係」。 2016年，中國與加尼政府簽署了「一帶一路」政府間諒解備忘錄。

中國的央企、國企和民企已紛紛投入阿富汗專案投資建設。截至目前，中國在阿富汗投資、參與建設的重大資源、工程類專案有梅斯•艾娜克銅礦專案、阿姆達利亞油田項目、巴米揚—薩曼甘公路修復與改造項目、瓦罕走廊公路項目以及「五國鐵路」專案，參與投資的中資企業有十多家。

梅斯•艾娜克銅礦

2008年5月，江西銅業與中國中冶共同出資，在阿富汗設立中冶江銅艾娜克礦業有限公司，以開發世界第二大未開發銅礦——艾娜克銅礦，按計劃中國將投資42億美元，並在30年內擁有100%礦權，但是此後受文物發掘、土地徵用、村莊搬遷以及政治安全等多種因素影響，項目進展變緩，一直沒有正式開採。

今年8月至9月間，中國中冶和江西銅業均公開表示，由於阿富汗局勢仍不穩定，兩公司投資的阿富汗艾娜克銅礦仍未進行實質性建設。不過，江銅董事長鄭高清稱，公司和中冶正在密切關注阿富汗局勢走向，並將在適時啟動艾娜克銅礦專案。

10月14日，塔利班政府發言人札比烏拉·穆賈希德接受「美國之音」採訪時也表示，中國將會投資數十億美元在阿富汗地區開展銅礦開發計畫。外界猜測，該處銅礦指的就是艾娜克銅礦。一旦阿富汗安全局勢和其他條件成熟，艾娜克銅礦專案的開採非常有可能是中國企業在阿富汗重新動工的第一大專案。

阿姆達利亞油田

2011年，中石油以4億美元的高價中標阿富汗阿姆達利亞油田（又稱阿姆河盆地油田）開採項目，為期25年。根據協定，中石油將向阿政府支付15%的礦產稅、20%的營業稅，並上交50%-70%的利潤。中石油同時承諾投資3億美元在當地修建一座煉油廠。2012年，阿姆達利亞油田項目投產。2013年，由於中石油和阿富汗政府在煉油事宜上沒能達成一致，專案中止。當時有業內人士分析認為，中石油願意付出令其他能源公司卻步的高價，主要是看中這個項目的戰略意義。而對於這一項目何時能夠重新啟動，中石油方面迄今未有明確表態。

巴米揚—薩曼甘公路修復與改造項目施工現場。（阿富汗公共工程部網站）

在阿富汗塔利班掌權之後，阿富汗的資源開採必將受到更多國際勢力的干涉及競爭。實際上，2013年該項目中止，即有人懷疑其背後有美國、烏茲別克、印度等利益相關國家的因素而目前阿富汗國內安全局勢仍舊堪憂，中石油在阿姆達利亞油田的項目是否能夠繼續進行，還需要進一步商討及跟進。

巴米揚—薩曼甘公路修復與改造工程

2017年1月，中國路橋公司中標連接阿富汗中部亞闊郎地區和北部達拉蘇夫地區的178公里長的公路建設專案——巴米揚—薩曼甘公路修復與改造專案，專案總投資2.05億美元，由亞洲開發銀行提供資金支援，工期預計3年半。這是阿富汗「國家南北走廊」的第二段，也是近年來中國企業在阿規模最大、金額最高的承包工程項目。該公路專案對於改善阿富汗交通運輸條件，助力阿富汗經濟發展將發揮至關重要的作用。巴米揚—薩曼甘公路專案原本預計2020年完成建設，但據阿富汗公共工程部2021年6月底發佈的消息，當時公路尚未竣工，完成度58%以上。

中國路橋巴米揚至薩曼甘公路修復與改造項目開工儀式。（中華人民共和國駐阿富汗伊斯蘭共和國大使館）

瓦罕走廊公路

瓦罕走廊是阿富汗東北部連接中國新疆自治區的狹長地帶，北鄰塔吉克，南傍巴基斯坦和巴控喀什米爾。作為具有重要戰略意義的中轉經濟區，瓦罕走廊的開發可以促進中國與中亞五國、亞塞拜疆、阿富汗和巴基斯坦的區域經濟一體化，創造大量商業和就業機會。

阿富汗政府與中國於2009年簽署了諒解備忘錄，建設一條穿越瓦赫吉爾山口的公路，以連接從中國喀什到巴基斯坦伊斯蘭馬巴德的喀喇昆侖公路。

2021年5月11日，據阿富汗公共工程部公佈的資訊，阿富汗政府已經啟動建造從瓦罕走廊連接到中國邊境的一條全長約47.5公里的公路，當時已經完工總長度的15%。

2021年7月，英國廣播公司（BBC）報導，當時阿富汗方面在瓦罕走廊西段原有的土路基礎上又修建了75公里的狹窄道路，延伸到整個瓦罕走廊的四分之三長度。BBC還引用當地導遊稱，中方將建設剩餘部分至中國邊境的路段。

2021年10月底，塔吉克內務部稱，中國將出資860萬美元幫助該國在與阿富汗邊境地區修建一個哨所，完成後將移交塔吉克內務部有組織犯罪局快速反應特勤分隊（SOBR）。塔方稱，該哨所內不會有中方人員駐紮。其實，近年來美國與俄羅斯都曾出資幫助塔吉克在塔-阿邊境修建多個類似的邊境哨所/基地。

另外，在瓦罕走廊北側中塔邊境、南側的中巴邊境，中國邊防部隊分別與塔、巴軍方進行的聯合巡邏機制已經進行數年。可以想像，幫助為塔吉克修建邊境哨所，也是中方促進瓦罕走廊暢通安全的新措施之一。

可預見的是，未來在確保和平穩定的前提下，瓦罕走廊的經濟、戰略地位將進一步上升。中阿在瓦罕走廊的合作必將進一步開展，中國引入更多的基礎設施建設，將有利於該區域的互聯互通與和平穩定。

「五國鐵路」

2016年，我國與阿富汗簽署了共建「一帶一路」的諒解備忘錄，而後討論了「五國鐵路」項目。該專案計畫全長為2100公里，一端連接中國，另一端連接伊朗，穿越吉爾吉斯、塔吉克和阿富汗等國家。根據五國簽訂的協定，專案建設時間約為5年。據《阿富汗每日瞭望報》報導，2017年9月阿富汗鐵路局稱「五國鐵路」專案一期、二期技術經濟評估已完成，有關國家代表將在伊朗召開第二次代表會。2018年，阿富汗國家鐵路局表示，建設跨國鐵路專案的技術和經濟調查大約完成了50％。阿富汗當局稱，將在阿富汗國內建造880公里的鐵路線，並將阿富汗的北部地方與西部地區相連接。由於塔利班與阿富汗前政府的持續內戰，這條鐵路停留在策劃階段，建設無法正常展開。在塔利班掌權後，五國鐵路重新提上日程的時機也許即將到來。

不難看出，目前中國企業在阿富汗投資、建設的一些重大項目面臨關鍵的十字路口。塔利班建政後，阿富汗經濟正艱難重啟：國民經濟凋敝，面臨嚴重的財政困難和人道危機；國內安全局勢尚不明朗，恐怖襲擊和局部衝突仍不時發生；基礎設施不完善，重建、和平發展之路還很漫長。

2015年-2020年阿富汗GDP。（世界銀行）

從經濟與技術環境方面來看，阿富汗的基礎設施建設情況較差，電力、公路、鐵路以及複雜的地形都將繼續阻礙自然資源的開發。艾娜克銅礦項目至今沒有正式開工，最主要的原因便是受限於基礎設施。同時，阿富汗工程技術、研發水平薄弱，短期內極難從國內獲得相關產業、供應鏈的支持。以採礦業為例，阿富汗礦產資源勘探和開發程度極低，如果要進行大規模的礦業開發，還需要進一步開展系統的地質調研及礦產勘查工作。另外，阿富汗大型工程項目經常會觸及歷史、文化遺址而導致不能按期開工，甚至引發負面國際輿情。例如中冶和江銅聯合開發的艾娜克銅礦專案所在地，擁有大量古絲路時代佛教文化遺跡，近年來考古學家還在這裡發現了5000多年前的青銅時代文化遺址。2015年時，艾娜克銅礦項目尚未正式開採即已引發大量爭議。即便專案未來能夠重啟，考古發掘和文物保護仍舊是需要嚴肅對待和謹慎處理的問題。

從政治與安全環境方面來看，國際社會目前對塔利班政權大多持觀望態度，包括聯合國是否將塔利班從恐怖組織名單中刪除，仍需等待安理會做出決議。雖然塔利班已基本控制阿富汗全境，但國內安全局勢仍未穩定，恐怖活動仍舊此起彼伏；塔利班政府內部也存在不同派別內鬥問題；反塔利班的「全國抵抗陣線」仍在部分地區小規模活動。

比塔利班更加極端的「伊斯蘭國呼羅珊分支」（ISIS-K）近期發動了多起襲擊，在阿富汗有坐大的趨勢。8月26日，美軍仍在組織撤離阿富汗時，兩名自殺式襲擊者在喀布爾機場製造了爆炸，造成13名美軍士兵和169名阿富汗人喪生。10月8日，阿富汗東北部城市昆都士的一家什葉派清真寺遭到自殺式炸彈襲擊，造成超過50人死亡。10月15日，阿富汗南部重鎮坎達哈也有一家什葉派清真寺遭襲擊，至少47人死亡。這些襲擊都是由ISIS-K發起的。

從社會與文化環境方面來看，由於長期戰亂，阿富汗的非技術性熟練勞動力相對匱乏，教育水準的低下也導致阿富汗人才供給不足。多年戰亂還致使阿富汗公共衛生條件較差，醫療衛生設施嚴重不足，醫護人員短缺，易發生多種疾病。

雖然阿富汗當前總體的營商環境較差，但是從長期來看，阿富汗資源稟賦，在經濟結構方面與中國有很強的互補性，在投資上具有極大的合作潛力。

2020年舉行的「中國—阿富汗—中亞五國」貿易與互聯互通視訊會議中，中國更加表明了會進一步深化與阿富汗的抗疫合作、拓展經貿合作、推進互聯互通建設等。中國國際經濟交流中心也發文表示，現在是中國企業進入阿富汗的最佳時機。

對中國政府來說，應保持積極謹慎態度，在贏得塔利班政府和阿富汗人民善意的同時，做好風險評估和防控，為在阿富汗的中國企業和中國公民提供充分的指導和保護。

首先，中國對阿富汗貿易、投資的安全問題遠非中國與塔利班政府雙邊問題；即便西方國家武裝力量和政治勢力表面上已經幾乎全部撤出阿富汗，這裡仍將是大國角力的前沿陣地。尤其是美、英、澳大利亞、印度、日本等地緣政治對手，已經充分預期中國將在「一帶一路」框架下繼續參與對阿富汗的投資和建設，很有可能通過各種管道和方式加以制衡和干擾。例如，在人道援助、經濟重建、貿易投資方面與中國正面競爭，通過引導國際輿論質疑、歪曲中國相關行動，甚至不排除假手於此前與西方為敵的恐怖、極端組織對中國利益進行打擊破壞，例如ISIS-K、東伊運等組織。另外，西方利用中俄對阿富汗問題的利益與立場差異而在中俄間製造嫌隙，在西方媒體和智庫輿論中已經能夠看出明顯苗頭，中國也必須對此高度關注。

發揮大國優勢，積極推進多邊合作。中國當前應優先參與涉及阿富汗的外交協調、政治協商及對阿人道救助。目前塔利班政府在取得國際認可上面臨很大困難，中國在一定程度上可擔當調解人的角色。例如，中國和遜尼派為主的巴基斯坦和什葉派為主的伊朗兩國關係較為密切，可以通過兩國居中協調兩教派在阿富汗各自代表的勢力。中國在與阿富汗雙邊合作的同時，應更加積極主動進行多邊協調，促進涉阿多邊合作，通過G20、中俄巴伊四國機制、阿富汗鄰國外長會議、上海合作組織、「莫斯科模式」等現存多邊機制，以及啟動「瓦罕走廊周邊國家」等其他多邊機制，在阿富汗重建與重返國際社會的道路上扮演重要角色。

量力而為，提供人道主義救援。當前阿富汗人民飽受苦難，糧食安全、治安、醫療、貿易、財政危機等問題突出，塔利班當局向中國頻頻示好，渴望得到中國援助。中國在9月宣佈的對阿提供2億元人民幣的物資援助，是一個良好的姿態和開端。在全球新冠疫情不時反復的情況下，持續提供糧食、防寒、抗疫物資有利於爭取阿富汗民心，穩定加強與塔利班當局的關係。

尊重當地政治、文化，堅持不干涉內政、平等共贏的合作理念。英、蘇、美在阿富汗「帝國折戟」的歷史教訓，應該讓中國認識到，不顧阿富汗獨特的歷史、文化、宗教，不尊重阿富汗的主權和獨立，強行植入外來模式、進行政治軍事干預，給本地區帶來的只能是戰爭、破壞，招致世代仇恨與敵意。中國從未參與阿富汗戰爭，與其國內各政治勢力並無結怨，目前與塔利班當局在人道救援、重啟貿易、重建經濟等問題上積極互動，已經實現良好開局，應該在未來的「一帶一路」合作中將這一姿態繼續保持下去。

國有投資者還在權衡對阿富汗投資的政治安全風險時，一些民營企業主已經靠着膽識在阿富汗逐漸站穩腳跟，他們在亂局中繼續冒險從事貿易活動，並對未來持樂觀態度。但是考慮到塔利班剛重新掌握政權，阿富汗的局勢還十分不穩定，中資企業在投資阿富汗之前，仍應該密切關注阿富汗的局勢走向，做好實地調研，做好風險防範工作。

中資企業投資阿富汗尤其需要做好在阿專案和在阿員工兩方面的風險防範工作。由於塔利班內鬥不斷，再加上ISIS-K等恐怖組織的威脅，在未來的一段時間內阿富汗的安全形勢還將繼續動盪，中資企業需要考慮到在阿專案的開工情況，非正常支出成本，財產安全風險以及相應的撤資預案；與此同時，中資企業還應對在阿員工的人身安全進行保障，提前制定安保預案、緊急撤人預案。

尊重阿富汗當地的法律、制度和宗教、文化傳統，中資企業要懂得「入鄉隨俗」。塔利班重新掌權之後，陸續公佈了一些涉及國內經濟、商業、社會、文化方面的新政策和規章，在一定程度上亦有試探國內外各方反應的因素。中資企業應即時關注瞭解，儘量避免在宗教、文化、族群等敏感領域的誤解與衝突。

此外，在氣候、環境、文物保護等領域，中國企業也應該吸取此前在艾娜克銅礦等項目上的教訓，既要考慮對自身和阿富汗國民的經濟效益，更要深思熟慮企業行為的社會文化影響和以及對「一帶一路」計劃的國際評價，以國際化視角和全球一流企業的標準要求自己。

阿富汗未來的重建對中國企業將是巨大機會。中國強大的供應鏈和製造業基礎、舉世矚目的基建實力，以及「一帶一路」相關項目也已產生的深遠影響，都為中國企業在阿富汗大展宏圖打下了堅實基礎。但任何投資與開發合作必須在確保安全、互利共贏的基礎上進行。在當前階段，中國政府和企業應以研究局勢、評估風險、人道援助、積累善意為首要工作，為下一步擴大投資與建設做好必要準備。