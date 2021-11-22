阿富汗局勢｜外媒：塔利班頒布新指引　促禁女性演電視劇

英媒11月21日稱，阿富汗塔利班（Taliban）頒布新規，禁止女性演電視劇，至於在電視出現的女記者和女主持人則必須配戴頭巾。塔利班之後回應傳媒指，這些是宗教指引，不是規例。



英國廣播公司（BBC）21日表示，塔利班對阿富汗電視頻道頒布新指引，它以8項新規則為主。新規則亦包括禁止播放違反伊斯蘭教法和阿富汗價值觀的電影、禁止拍攝男性露出身體私密部位的鏡頭、禁止播放侮辱宗教或有可能被視為冒犯阿富汗人的喜劇和娛樂節目。

BBC指，一個代表阿富汗記者的組織的成員胡賈圖拉（Hujjatullah Mujaddedi）表示，塔利班公布新限制是出乎意料的。他稱有些規則不切實際，如塔利班實施這些規則，一些廣播公司可能被迫關閉。

塔利班：是宗教指引

法媒報道，有關指引由阿富汗教規督察部（Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice）發出，已在社交網絡廣泛流傳，部門發言人回應表示，這些是宗教指引（religious guideline）而不是規例。

西班牙埃菲通訊社（EFE）則引述另一塔利班發言人指，有關指引不是強制推行，而是在廣播期間要記住的建議。