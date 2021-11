阿富汗局勢｜外媒：塔利班頒布新指引　促禁女性演電視劇

英媒11月21日稱,阿富汗塔利班(Taliban)頒布新規,禁止女性演電視劇,至於在電視出現的女記者和女主持人則必須配戴頭巾。塔利班之後回應傳媒指,這些是宗教指引,不是規例。



英國廣播公司(BBC)21日表示,塔利班對阿富汗電視頻道頒布新指引,它以8項新規則為主。新規則亦包括禁止播放違反伊斯蘭教法和阿富汗價值觀的電影、禁止拍攝男性露出身體私密部位的鏡頭、禁止播放侮辱宗教或有可能被視為冒犯阿富汗人的喜劇和娛樂節目。

BBC指,一個代表阿富汗記者的組織的成員胡賈圖拉(Hujjatullah Mujaddedi)表示,塔利班公布新限制是出乎意料的。他稱有些規則不切實際,如塔利班實施這些規則,一些廣播公司可能被迫關閉。

塔利班:是宗教指引

法媒報道,有關指引由阿富汗教規督察部(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)發出,已在社交網絡廣泛流傳,部門發言人回應表示,這些是宗教指引(religious guideline)而不是規例。

西班牙埃菲通訊社(EFE)則引述另一塔利班發言人指,有關指引不是強制推行,而是在廣播期間要記住的建議。