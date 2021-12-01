中美台海新默契：「你打你的我打我的」

11月24日，美國務院公布民主峰會（Summit for Democracy）受邀名單，結果既有意料之內的安排，也有出其不意的進展。

首先，此次共有包括英國、日本等110國受邀，「美國會否邀請台灣」雖在事前引發爭議，尤其11月16日習拜會後，這一話題更是陷入尷尬境地，卻終究伴隨24日結果公布，成為板上釘釘的事實：台灣確定受邀，預計在12月9日至10日線上參與；中國、俄羅斯、越南等國則未進入受邀名單。整場活動既溢滿意識形態色彩，也暗含地緣較勁力道。

然而，如此宣傳「美台友好」的天賜良機，終究未能在台順利開花結果。24日當天不僅公布台灣受邀，也確認了台方的出席人選：台行政院政務委員唐鳳、台駐美代表蕭美琴，全然出乎台灣各界預料。

一來，早在此前，網上一度盛傳，蔡英文或將出席並發表主題演講，而今如此結果，自是澆了民進黨政府一盆冷水，且因中國並未獲邀參與，萬用的「中共打壓」牌徹底失效；二來，以亞太經濟合作會議（APEC）為例，其執行「一個中國」政策，並不開放台灣領導人出席參與，但台灣仍會派出「領袖代表」赴會，充當「總統特使」一角，是為兩岸遇上「元首峰會」議題的默契產物。而此次唐鳳與蕭美琴並未獲此頭銜「加冕」，台灣媒體因而議論紛紛，「台灣何以被民主峰會降格至此」，甚至有聲音指責蔡英文「刻意迴避」、「自我矮化」。

被台灣網友稱作「天才IT大臣」的台行政院政務委員唐鳳。（維基百科公有領域）

當美國考量對上北京底線

平心而論，民進黨政府向來荒腔走板，確實應受民意拷問與批評，但此次對蔡英文的苛責實屬「冤枉」，畢竟依照民進黨挑釁不踩剎車的慣性，「克制」向來不是其首要選項，尤其在習拜會後「中美回暖」的政治氛圍下，其已先後操作F-16V聯隊成軍、試射「無限高」導彈等「抗中」元素，又怎會放過民主峰會的加碼炒作機會？如今這般人選安排，顯然是美國刻意要求。

綜觀唐鳳與蕭美琴的身份，前者雖為政務委員，卻負責政治色彩偏淡的數碼領域；後者雖政治性較強，也是台灣駐美代表，卻終究不及台外交部長吳釗燮的份量。所謂「一加一大於二」的鐵律，用在台灣此次人選安排，倒有種「一加一小於一」的弔詭；如今甚至有消息傳出，美方起初只願給台灣一位「政治色彩極淡官員」名額，蕭美琴還是民進黨政府「討價還價」後，才爭取到的追加與會資格。

歸根結柢，台灣的民主峰會之旅，仍是中美默契的直接產物。對美方而言，其礙於宏觀經濟數據難堪、國內油價物價飛漲、拜登（Joe Biden）民調低迷等因素，需與中國在某些政經場域合作，故而有了美方顯然有求於北京的「習拜會」：拜登不惜犧牲睡眠時間、白宮記者也罕見拉長工時。

台外交部長吳釗燮，亦是政治色彩極濃的綠營政客。（台灣外交部供圖）

然有鑑於美國當下極化的兩黨政治惡鬥，拜登政府亦要避免「親中」的輿論硬仗，故其在習拜會後，連續操作抵制北京冬奧、駐立陶宛「台灣代表處」等爭議話題，彰顯自己「捍衛人權」、「堅持自由民主理念」決心不變，以爭取緩和中美關係的國內輿論空間，抵抗共和黨的「麥卡錫」式輿論公審。民主峰會自也是白宮籌碼之一，其性質亦與抵制冬奧、駐立「台灣代表處」所差無幾：雖會在一定程度上挫傷北京聲望，卻註定只是過場煙硝。

而要操作此般微妙結果，關鍵仍是美國對「北京底線」的體察：抵制冬奧至多由輿論戰上升至外交抵制，絕不可能演變成堅壁清野的國家抵制；正如美國雖邀請台灣參與民主峰會，卻寧可壓制台灣操作空間、要求蔡英文不得參與，也要避免全面觸怒北京。

要而論之，美國儘管左支右絀、小動作不斷，卻仍是在中美的「特殊默契」下行事，以成全更大政治目標。

北京時間11月16日上午，習近平同拜登舉行視頻會晤，談到了兩岸關係。（微博＠新華社）

「你打你的，我打我的」

然而如此發展，並不意味美國就此放棄炒作「台灣牌」，也不代表北京永遠接受這般模糊現狀。

對兩強而言，台灣議題始終是繞不過的關係之結，中美和緩時，台灣便如隱隱作痛的肉中刺；中美交惡時，台灣便是風險極高的火藥桶。雙方眼下能在名為「默契」的鋼索上相向而行，乃是仰賴三大安全網：第一，執政的是拜登政府團隊，其在對台政策上具有一定「建制派」傾向，不如特朗普（Donald Trump）時期「用力過猛」；第二，美國眼下亟需與中國合作，台海議題至多是輔助談判的籌碼，難成主要目的；第三，面對美國一系列壓力測試，北京也在全盤考量下，堅守了戰略定力堡壘。

綜觀兩岸眼下軍事差距，「武統」已非能力問題，而是意願選項，民進黨近年肆意炒作「抗中保台」，更讓這兩字成了中國網域熱詞，倒逼民間輿論洶湧成形，在一定程度上改變了台海的穩定結構。然在美中台三方中，中國又是唯一不受選票政治裹挾者，面對新起的台海波瀾，理性的底色依舊勝出。

北京時間11月16日上午，習近平同拜登舉行視頻會晤，談到了兩岸關係。（Reuters）

上述兩股脈絡交互碰撞，得見北京在「你打你的，我打我的」思維中前行。面對特朗普時期美台聯合挑釁，北京並不正面與美衝突，而是趁勢廢掉海峽中線，改變了台海長年的默契屏障，更暗自讓「軍機繞台」常態化，以待來日。如此應對，恰似1947年胡宗南軍進攻陝北，最終雖成功佔領延安，滿足國民黨「佔領中共首府」的好大喜功，卻始終沒能殲滅解放軍主力，最終只能被後者的「偽裝主力」牽着鼻子走，左撲右擊、疲於奔命。

對解放軍而言，其正是抓準了敵方「急於決戰」的心理，正如美國今日在台海對中國的「誘打」般，美方即便自身不介入戰局，也可能借此發動對華圍堵、聯合制裁，北京在有十足把握前，自然傾向審慎行事，以拖待變，「肥的拖瘦，瘦的拖死」。當年胡宗南軍便是陷於如此困局，以致在解放軍主力掌握主動後，先後敗於青化砭、羊馬河和蟠龍等戰役，國民黨的陝北勢力由此重挫。

大陸軍機繞台。（台國防部供圖）

所謂「你打你的，我打我的」，並非全然退縮、對局勢充耳不聞，而是立足自身優勢和現實，不受敵方規範時間與地點，選擇對自己最有利的條件與方式，集中兵力出擊。1933年中央蘇區第五次反「圍剿」中，中共三人團正是自棄輕便機動、熟悉戰場等優勢，選擇與國民黨軍開打「正規戰」，進攻重兵佈防的堡壘線，這才落入慘敗結局，從而被迫踏上「長征」；反觀1947年初，蔣介石下令重點進攻陝北與山東，欲在兩大戰場擊潰解放軍，然而毛澤東並不隨之起舞、展開正規戰，而是指揮三路大軍直出中原，實施中間突破、戰略反攻，最終成功扭轉戰局，從而註定了國民黨要在日後三大會戰中，兵敗如山倒。

眼下美國既無意大肆加碼台海熱度，北京自也會在此默契下，對白宮某些取悦美國右翼的舉動「睜隻眼、閉隻眼」，畢竟特朗普時期都能按兵不動，何況這般中美相對回暖的時空？然而兩強對台海的未來發展同樣心照不宣，美國的對華極端情緒難以久抑，拜登的連任之路更是迷霧一片，再加上新疆、西藏等牌陸續失效，台灣牌已成美國所剩不多的反華籌碼，絕無可能就此蒙塵，北京對此亦是心知肚明，故其從未停下軍機繞台步伐，相關軍事準備亦是持續進行。

眼下這般「你打你的，我打我的」，與其說是台海回歸過往和平，不如說是中美「默契」的體現：北京不會放棄對台立場，華盛頓也不會停止把玩台灣牌，但雙方如今皆不願在此爆發劇烈衝突，故能維持暫時和穩，恰似歷史上諸多「互不侵犯條約」般，目的並非徹底休兵，而是留待來日。