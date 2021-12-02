延長保存疫苗惹軒然大波　越南人漸對歐美疫苗失信心？

到12月1日，面對來勢洶洶的Omicron變種新冠病毒，西方各國仍在一片惶惶然中。

宣佈封國、封鎖旅行的日本、以色列、荷蘭等國已在封閉後於國內發現感染者，荷蘭等國還發現這次疫情早在Omicron變種確認前更已在境內存在。使用輝瑞疫苗的以色列又發現接種疫苗仍感染的患者，在美國醫藥巨頭莫德納公司認為「現有新冠疫苗對Omicron效果不佳」之後，一種山窮水盡的氣氛在社交媒體等領域迅速蔓延。

對此，西方大國在疫情之下也只好硬着頭皮繼續推進疫苗注射、以嚴厲手段控制人員流動，以免疫情不可收拾。當多國開始加速疫苗進程時，一個意想不到的問題出現在了西方大國常用的新冠疫苗身上：很多人近期注射的復必泰等疫苗其實是「延長保存期限」的。

資料顯示，歐美國家注射「延長保存期限」的疫苗已經至少有6個月了。從6月10日開始，美國食品和藥物管理局（FDA）首先對強生公司的疫苗下發了延長保存期45天，將其保存期限從3個月延長至4.5個月的批准決定。這一安排也成為歐美國家注射延長保存疫苗的起點。

到8月22日，輝瑞公司也從美國FDA處取得了延長疫苗保存期的許可，其保存期從原先的6個月延長到了9個月，同年9月10日，歐洲藥品管理局（EMA）也批准了輝瑞疫苗延長三個月保存期的請求。

對於很多深陷疫情影響的越南人來說，社交媒體的宣傳讓他們認定美國貨必然是好貨，當他們了解到自己注射的美國疫苗可能是延長保存產品時，一種不滿情緒隨即噴薄而出。（越南年輕人報網頁截圖）

一時間，在兩家具備世界性權威的醫藥機構加持下，很多西方人也默默接受了輝瑞疫苗延期保存的現狀。注射延期保存疫苗已經成為一種公開的事實。

問題也隨之而來，並不是所有人都能馬上接受「過期疫苗」的現狀的，尤其是一些對西方尚有幻想的國家，其國民更難接受如此現實，其中一個頗具代表性的國家就是越南。

越南民間一直迷信歐美產品，尤其在新冠疫情期間甚至掀起了一股「不打中國疫苗，要打美國疫苗」的熱潮。到11月30日，隨着越南衛生部藥品管理局也按「國際標準」，宣佈該國此前取得的300萬劑輝瑞復必泰疫苗即將在過期日之後延長保存，一場軒然大波就隨之而起。

從8月10日開始，輝瑞公司生產的疫苗分別在美國和歐洲延長了三個月的保存期。（路透社）

此前，越南當局已確定將該批輝瑞疫苗用於「12至17歲青少年學生」的防疫工作。在11月中下旬，越南多地發生中學生接種輝瑞疫苗後過敏死亡的事件，這讓很多越南家長對該種疫苗已有戒心，在聽聞該疫苗又「過期」後，他們面對新聞報道便在憂慮之餘轉而怒不可遏。

對此，越南衛生部藥品管理局專門在11月30日宣佈暫停使用這批疫苗，一面又在12月1日指出，該批次疫苗是輝瑞方面9月申報後，越方按「國際標準」順延其保質期的。越方此舉是「遵循國際慣例」，「疫苗質量不受影響」。但輝瑞越南公司代表也強調「疫苗並未專門為延長保質期而採取專門措施」，加之輝瑞公司也沒有明確談及可延長保質期的具體產品批次，很多人也開始懷疑美國疫苗的真正質量。尤其是在Omicron來臨之際，不少已接種疫苗的人還是有可能會感染新冠，這也許將進一步打擊越南民眾對歐美疫苗的信心。