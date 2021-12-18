立陶宛代辦處人去樓空　中立兩國關係仍會繼續轉惡

最近，中國和立陶宛的關係繼續惡化。立陶宛外交部發表聲明稱，已經召駐華臨時代辦回國述職，立陶宛在華相關業務將採取「遠程操作」。據悉，19名立陶宛外交人員及家屬已在近日離開北京，曾經的立陶宛駐華大使館目前已人去樓空。

11月18日，立陶宛不顧中方抗議，允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」。台灣代表處在維爾紐斯成立數天後，中國降格了同立陶宛的外交級別，將其駐華大使館降為代辦處。中國政府要求立陶宛留在北京的外交官向中國外交部遞交外交證件，以降低其外交地位。

立陶宛大使館被降級為代辦處後，其外交人員享有的相關外交禮遇、代辦處的安保等級等都將降級。立陶宛方面聲稱，因面對「安全顧慮」和「脅迫壓力」，故擔心其外交人員喪失外交豁免權。因此，繼續在北京派駐外交人員已經沒有什麼意義。

自台灣7月20日宣佈將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」以來，北京已經多次表明態度，立陶宛也感受到了一系列壓力。中國中鐵集團的「中鐵集裝箱」停駛了一周一班直達立陶宛的鐵路貨運列車，立陶宛出口商據報已經接不到中國客戶的新訂單，多個不同產業也已傳出中方停止延長或批准進口許可。除經貿外，兩國文化交流和所有與立陶宛相關的文化藝術活動都已被叫停。

不過，台灣方面卻表達了「對立陶宛政府及其外交決策的最高敬意」，並呼籲台灣公司支持立陶宛，與該國建立更緊密的經濟關係。對台灣蔡英文政府而言，立陶宛代表處是首個台灣在歐洲以「台灣」為名設立的代表處，也是首個在大陸邦交國開設的台灣代表處，這是外交的重大突破。

蔡英文執政以來，在大陸的外交攻勢下，台灣邦交其實已經岌岌可危。其上台時，台灣還有22個邦交國，目前卻只剩下14個。12月10日，中美洲國家尼加拉瓜宣佈與中華人民共和國復交，這是台灣外交的又一次挫敗。目前在拉丁美洲剩下的台灣邦交國中，危地馬拉、洪都拉斯及海地都可能存在與台灣方面斷交的風險。因此，對蔡英文政府而言，立陶宛力挺台灣就顯得彌足珍貴。

而在中國的外交史上，降級外交關係的做法業並不常見。上世紀80年代，荷蘭政府批准售台灣潛艇，中國召回大使並將兩國關係降為代辦級。中國和立陶宛之所以還沒有斷交：一是中國希望通過外交關係降級施壓立陶宛，但保留迴旋空間；二是因為歐盟強力支持立陶宛立場，中國政府投鼠忌器；三是立陶宛政府目前仍堅持一中政策，中國擔心一旦斷交，立陶宛會無所顧忌，從而帶來負面連帶效應。

從目前趨勢看，儘管立陶宛外交部表示，如果能夠達成互惠互利的約定，有意願繼續與中國進行對話並恢復大使館的職能。但實際上，立陶宛走回頭路的可能性，甚至要低於其重組內閣的可能，而中國顯然要令立陶宛承擔其外交決策之代價，並令他國意識到「一中原則」對中國的重要性。在此情況下，兩國關係還會進一步轉惡。