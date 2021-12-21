白宮發布2021年工作總結：拜登政府的慘淡成績單

本文作者：鳳凰衛視駐華盛頓記者，王冰汝。



今年1月20日，拜登宣誓就職，當時美國國會剛剛經歷了一場史無前例的暴亂，兩萬名國民警衛隊重兵把守，全美國陷入前所未有的分裂，更糟糕的是，美國正在經歷一場完全看不到盡頭的新冠疫情。拜登，就在這個時候上任了。

如果說，新冠疫情是特朗普輸掉2020年大選的主要原因，那拜登上任後的第一年證明，換一個美國總統仍然無濟於事。

就在2021年快結束的時候，美國新冠感染人數突破5,000萬，死亡人數突破80萬人，而在2021年感染新冠的美國人超過3,000萬，死亡超過42.5萬人。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月2日，一名途人行經紐約曼哈頓區第42街一個病毒檢測站。（AP）

白宮提交工作總結

拜登上任第一年的政績能得多少分？這個問題，問不同人有不同的答案。先來看一下白宮提交給美國國會的成績單吧。

上周白宮通訊主任向國會民主黨人提交了一份「工作報告」，細數了拜登2021年的成就。具體內容有點像員工的績效考核報告，基本上遵循「報喜不報憂」的原則。

報告第一句話是：儘管經歷了前所未有的危機和共和黨的阻撓，拜登總統和國會民主黨仍然為美國人民在2021年達成了可觀的成就。

1. 按照科學方式擊退新冠疫情

拜登政府完成了歷史性的新冠疫苗項目，4.9億劑的疫苗被注射，挽救了110萬美國人的生命，防止了1,030萬美國人住院。而一年前只有1%的美國人完全接種了疫苗，今天71%的美國成年人完成了疫苗接種。

2. 歷史性的經濟增長，美國人重返工作崗位

拜登上任時，失業率為6.3%；今天下降到4.2%。今年，美國增加了600萬個工作崗位，這是歷任總統第一年最多的。

過去一個月，美國申請失業救濟的人數處於1969年以來的最低水平。而拜登上任時，有超過1800萬人領取失業救濟金，今天只有200萬人。

GDP：穆迪估計美國2021年的GDP增長率是2.9%，美國是七國集團中，唯一在2021年第二季度增長超過新冠疫情以前的國家。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年11月17日，一名兒童在家長陪同下，來到伊利諾伊州一家中學接種新冠疫苗。中學已臨時更改用途，成為接種中心。（AP）

3. 採取激進的方式解決物價問題

拜登政府應對物價上漲和供應鏈危機的方式包括，歷史性釋放美國戰略石油儲備，簽署行政命令抑制物價上漲。

4. 提名並且確認28名聯邦法官，突破過去50年美國總統的記錄

白宮所說的以上四點政績，前三點完全可以遭到無情駁斥：

1. 新冠疫情：拜登上任後的死亡和感染人數都超過了2020年。

2. 美國經濟指數看起來是漂亮，但是破紀錄的美國人辭職，在政府多輪撒錢之後，美國企業和小商業根本招不到人。高盛20日發佈的最新報告下調了對美國各個季度GDP的預期。

3. 美國通脹和供應鏈問題並沒有得到改善。

更糟糕的是，新一波新冠疫情來勢洶洶，Omicron基本上席捲了美國所有州；拜登雄心勃勃的「重建美好未來」計劃在民主黨議員曼欽（Joe Manchin）的反對下「難產」。上任一年後的拜登，在內政上並沒有處於一個更有利的位置。

美國聯儲局鮑威爾承認通脹上漲的速度和持續的時間超出了此前的預期。（Getty）

白宮發言人無法回答的問題

再來看看拜登上任第一年的外交政策成績單吧。

「您認為拜登政府第一年在外交方面取得的最大成就是什麼？」 這樣一道送分題，在上周卻難住了身經百戰的白宮發言人普薩基（Jen Psaki）。

從阿富汗「倉皇而逃」、孤立鐵杆盟友法國、俄軍在烏克蘭邊境集結，普薩基太難了！她一時間不知如何回答。於是普薩基告訴記者：「這是一個很好的問題，我需要周全地考慮一下，然後跟總統討論一下再告訴你。」

這場記者會已結束，共和黨全國委員會立即發推文，分享發言人這一尷尬的瞬間。

圖為美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）6日在白宮新聞會上。(AP)

有留言說：白宮發言人無法回答這麼簡單的問題，

「是不是有可能拜登沒有任何外交政績？」

還有人用拜登自己的話來諷刺說：「阿富汗撤軍是一個巨大的勝利（extraordinary success）。」

特朗普的前白宮發言人斯派塞（Sean Spicer）也跳出來刷存在感，他說：「如果你不能舉出一個例子，那麼你們真的有問題。」

白宮國安顧問救場

在這次尷尬的記者會結束後，白宮在17日派出國安顧問沙利文（Jake Sullivan）出席美國外交政策委員會的活動，公開細數拜登的外交成績。

首先，為了拔高拜登的功績，沙利文說拜登政府上台後的起點太低。「過去四年，美國外交政策的重大分歧給美國挖了個大坑！直到現在，拜登政府還在試圖從這個坑中爬出來。與上任時的境況相比，現在的美國已經處於更好的戰略地位。」

那麼，在拜登政府上任後，外交上採取的一系列動作包括：重返巴黎氣候協定、世衛組織、重啟伊核談判、延長美俄新削減戰略武器條約。

2021年年12月7日，美國華盛頓特區，美國總統拜登與俄羅斯總統普京在舉行視頻會晤後，美國國家安全顧問沙利文與白宮新聞秘書普薩基召開新聞發佈會。 （Getty）

作為美國最年輕的國安顧問之一，沙利文還非常驕傲地表示，他上任以後重組了國安會，讓這個機構能夠快速應對非傳統挑戰。

拜登上任後，一個外交核心就是鞏固同盟關係。沙利文認為，這一招在過去一年成效顯著，美國與歐盟在面臨重大挑戰時基本能夠保持一致，這包括近期歐盟對俄羅斯在烏克蘭集結軍隊的表態，包括伊核談判以前歐盟的立場，還有面對中國的挑戰時，歐盟也與美國進行了協調。

比如，拜登政府剛上任兩個月，就成功說服歐盟暫緩批准《中歐全面投資協定》，還和美國一起在經濟、人權等問題上發表一致的意見。而美國與歐洲之間的內部矛盾，包括彼此徵收新關稅，現在這些重大的貿易爭端已經得到解決，因此可以更好的一致對外。

除了歐盟，再放眼全球，拜登政府也是非常沾沾自喜。首先，拜登與日本、印度、澳洲的四國峰會，恢復了與菲律賓的駐軍協議，在白宮接待了日韓領導人訪問；在西半球，美國重啟了美加墨領導人峰會；在非洲被忽視四年後，美國也重新開始與非洲國家的接觸。

但是，沙利文在外交政策委員會上的「工作總結」，完全避重就輕，阿富汗撤軍留下的爛攤子、談了七輪的伊核協議陷入停滯、美式民主在全球遭到質疑。有着50年豐富外交經驗的美國總統就帶來這樣的成績？

而白宮對此的解釋是，這些外交困境都是特朗普留下的問題。前任政府退出伊核協議帶來災難性的後果，讓拜登政府不得不為此付出代價。特朗普放任朝鮮發展核能力四年，朝核問題沒有得到實質性的解決；特朗普時期美國前所未有的分裂和退出國際多邊機構，讓美國的領導力和價值觀遭到全球質疑。

而在阿富汗問題上，沙利文辯解說，拜登結束了長達20年的戰爭，無論是誰擔任美國總統，作出這樣的決定都會帶來一定程度的後果。現實就是：阿富汗問題沒有一個更好的替代方案。

因阿富汗撤軍一事，美國總統拜登成為眾矢之的。（AP）

但是外交政策委員會的主席哈斯（Richard Haass）當場就質問沙利文，在美軍撤離後，如今的阿富汗面臨的是一場人道主義危機，數百萬人正處於生死的懸崖邊，饑寒交迫，缺乏醫療保健，經濟無法運轉。而阻礙阿富汗發展的，不是塔利班，而是美國對阿富汗的制裁，讓當地百姓雪上加霜。

就最近剛結束的民主峰會，哈斯又對沙利文進行拷問：「你覺得民主峰會實際上達成了什麼成果嗎？今年1月6號的美國國會暴亂如何影響美國在世界上開展業務？它如何改變全球對美國的看法？並且重新考量與美國的關係？」

沙利文坦誠地回答道：「1月6號的事件讓全球對美國的看法產生了實質性的影響，無論是盟友還是對手。盟友們擔憂美國民主的未來，對手們開始摩拳擦掌思考如何利用這個弱點。」

確實，一面高舉民主的大旗，一面卻把民主作為爭取地緣政治利益的工具。有現場專家質問沙利文：你如何解釋，美國一邊開着民主峰會，一邊言行不一，比如縱容以色列譴責巴勒斯坦人權組織，比如對沙特記者卡舒吉遇害無動於衷，還比如外交抵制冬奧會，卻允許運動員參與。

對於這個問題，沙利文說他其實思考了幾十年，即美國捍衛的價值觀與現實之間的鴻溝。而他給出的答案是：「美國從未說過人權是美國外交政策中唯一考慮的因素，但人權很重要。這只是外交政策中的一個因素。」

這周即將迎來美國最隆重的節日之一，聖誕節。49年前的聖誕節前夕，1972年12月18日，拜登的第一任妻子帶着三個孩子去買聖誕樹，途中遭遇重大車禍，車上有三個孩子，博和亨特重傷，剛出生的妹妹Naomi和母親當場死亡。此後的每一年，在聖誕節前拜登都會為她們掃墓。

從29歲當選為美國最年輕的參議員之一，拜登可謂平步青雲。經過半個世紀的努力，當拜登終於實現夢想，成為政治經驗最豐富的美國總統後，他卻沒有料到，原來真正當上總統確是如此艱難。

理想很豐滿，現實很骨感，這就是拜登政府的2021年。

本文首刊於微信公眾號「冰汝看美國」，作者為鳳凰衛視駐華盛頓記者，王冰汝。

原文標題為：《白宮發佈2021工作總結，就這？拜登又渡過了每年最喪的一周》

