白宮發布2021年工作總結：拜登政府的慘淡成績單

本文作者：鳳凰衛視駐華盛頓記者，王冰汝。
今年1月20日，拜登宣誓就職，當時美國國會剛剛經歷了一場史無前例的暴亂，兩萬名國民警衛隊重兵把守，全美國陷入前所未有的分裂，更糟糕的是，美國正在經歷一場完全看不到盡頭的新冠疫情。拜登，就在這個時候上任了。
如果說，新冠疫情是特朗普輸掉2020年大選的主要原因，那拜登上任後的第一年證明，換一個美國總統仍然無濟於事。
就在2021年快結束的時候，美國新冠感染人數突破5,000萬，死亡人數突破80萬人，而在2021年感染新冠的美國人超過3,000萬，死亡超過42.5萬人。
白宮提交工作總結
拜登上任第一年的政績能得多少分？這個問題，問不同人有不同的答案。先來看一下白宮提交給美國國會的成績單吧。
上周白宮通訊主任向國會民主黨人提交了一份「工作報告」，細數了拜登2021年的成就。具體內容有點像員工的績效考核報告，基本上遵循「報喜不報憂」的原則。
報告第一句話是：儘管經歷了前所未有的危機和共和黨的阻撓，拜登總統和國會民主黨仍然為美國人民在2021年達成了可觀的成就。
1. 按照科學方式擊退新冠疫情
拜登政府完成了歷史性的新冠疫苗項目，4.9億劑的疫苗被注射，挽救了110萬美國人的生命，防止了1,030萬美國人住院。而一年前只有1%的美國人完全接種了疫苗，今天71%的美國成年人完成了疫苗接種。
2. 歷史性的經濟增長，美國人重返工作崗位
拜登上任時，失業率為6.3%；今天下降到4.2%。今年，美國增加了600萬個工作崗位，這是歷任總統第一年最多的。
過去一個月，美國申請失業救濟的人數處於1969年以來的最低水平。而拜登上任時，有超過1800萬人領取失業救濟金，今天只有200萬人。
GDP：穆迪估計美國2021年的GDP增長率是2.9%，美國是七國集團中，唯一在2021年第二季度增長超過新冠疫情以前的國家。
3. 採取激進的方式解決物價問題
拜登政府應對物價上漲和供應鏈危機的方式包括，歷史性釋放美國戰略石油儲備，簽署行政命令抑制物價上漲。
4. 提名並且確認28名聯邦法官，突破過去50年美國總統的記錄
白宮所說的以上四點政績，前三點完全可以遭到無情駁斥：
1. 新冠疫情：拜登上任後的死亡和感染人數都超過了2020年。
2. 美國經濟指數看起來是漂亮，但是破紀錄的美國人辭職，在政府多輪撒錢之後，美國企業和小商業根本招不到人。高盛20日發佈的最新報告下調了對美國各個季度GDP的預期。
3. 美國通脹和供應鏈問題並沒有得到改善。
更糟糕的是，新一波新冠疫情來勢洶洶，Omicron基本上席捲了美國所有州；拜登雄心勃勃的「重建美好未來」計劃在民主黨議員曼欽（Joe Manchin）的反對下「難產」。上任一年後的拜登，在內政上並沒有處於一個更有利的位置。
白宮發言人無法回答的問題
再來看看拜登上任第一年的外交政策成績單吧。
「您認為拜登政府第一年在外交方面取得的最大成就是什麼？」 這樣一道送分題，在上周卻難住了身經百戰的白宮發言人普薩基（Jen Psaki）。
從阿富汗「倉皇而逃」、孤立鐵杆盟友法國、俄軍在烏克蘭邊境集結，普薩基太難了！她一時間不知如何回答。於是普薩基告訴記者：「這是一個很好的問題，我需要周全地考慮一下，然後跟總統討論一下再告訴你。」
這場記者會已結束，共和黨全國委員會立即發推文，分享發言人這一尷尬的瞬間。
有留言說：白宮發言人無法回答這麼簡單的問題，
「是不是有可能拜登沒有任何外交政績？」
還有人用拜登自己的話來諷刺說：「阿富汗撤軍是一個巨大的勝利（extraordinary success）。」
特朗普的前白宮發言人斯派塞（Sean Spicer）也跳出來刷存在感，他說：「如果你不能舉出一個例子，那麼你們真的有問題。」
白宮國安顧問救場
在這次尷尬的記者會結束後，白宮在17日派出國安顧問沙利文（Jake Sullivan）出席美國外交政策委員會的活動，公開細數拜登的外交成績。
首先，為了拔高拜登的功績，沙利文說拜登政府上台後的起點太低。「過去四年，美國外交政策的重大分歧給美國挖了個大坑！直到現在，拜登政府還在試圖從這個坑中爬出來。與上任時的境況相比，現在的美國已經處於更好的戰略地位。」
那麼，在拜登政府上任後，外交上採取的一系列動作包括：重返巴黎氣候協定、世衛組織、重啟伊核談判、延長美俄新削減戰略武器條約。
作為美國最年輕的國安顧問之一，沙利文還非常驕傲地表示，他上任以後重組了國安會，讓這個機構能夠快速應對非傳統挑戰。
拜登上任後，一個外交核心就是鞏固同盟關係。沙利文認為，這一招在過去一年成效顯著，美國與歐盟在面臨重大挑戰時基本能夠保持一致，這包括近期歐盟對俄羅斯在烏克蘭集結軍隊的表態，包括伊核談判以前歐盟的立場，還有面對中國的挑戰時，歐盟也與美國進行了協調。
比如，拜登政府剛上任兩個月，就成功說服歐盟暫緩批准《中歐全面投資協定》，還和美國一起在經濟、人權等問題上發表一致的意見。而美國與歐洲之間的內部矛盾，包括彼此徵收新關稅，現在這些重大的貿易爭端已經得到解決，因此可以更好的一致對外。
除了歐盟，再放眼全球，拜登政府也是非常沾沾自喜。首先，拜登與日本、印度、澳洲的四國峰會，恢復了與菲律賓的駐軍協議，在白宮接待了日韓領導人訪問；在西半球，美國重啟了美加墨領導人峰會；在非洲被忽視四年後，美國也重新開始與非洲國家的接觸。
但是，沙利文在外交政策委員會上的「工作總結」，完全避重就輕，阿富汗撤軍留下的爛攤子、談了七輪的伊核協議陷入停滯、美式民主在全球遭到質疑。有着50年豐富外交經驗的美國總統就帶來這樣的成績？
而白宮對此的解釋是，這些外交困境都是特朗普留下的問題。前任政府退出伊核協議帶來災難性的後果，讓拜登政府不得不為此付出代價。特朗普放任朝鮮發展核能力四年，朝核問題沒有得到實質性的解決；特朗普時期美國前所未有的分裂和退出國際多邊機構，讓美國的領導力和價值觀遭到全球質疑。
而在阿富汗問題上，沙利文辯解說，拜登結束了長達20年的戰爭，無論是誰擔任美國總統，作出這樣的決定都會帶來一定程度的後果。現實就是：阿富汗問題沒有一個更好的替代方案。
但是外交政策委員會的主席哈斯（Richard Haass）當場就質問沙利文，在美軍撤離後，如今的阿富汗面臨的是一場人道主義危機，數百萬人正處於生死的懸崖邊，饑寒交迫，缺乏醫療保健，經濟無法運轉。而阻礙阿富汗發展的，不是塔利班，而是美國對阿富汗的制裁，讓當地百姓雪上加霜。
就最近剛結束的民主峰會，哈斯又對沙利文進行拷問：「你覺得民主峰會實際上達成了什麼成果嗎？今年1月6號的美國國會暴亂如何影響美國在世界上開展業務？它如何改變全球對美國的看法？並且重新考量與美國的關係？」
沙利文坦誠地回答道：「1月6號的事件讓全球對美國的看法產生了實質性的影響，無論是盟友還是對手。盟友們擔憂美國民主的未來，對手們開始摩拳擦掌思考如何利用這個弱點。」
確實，一面高舉民主的大旗，一面卻把民主作為爭取地緣政治利益的工具。有現場專家質問沙利文：你如何解釋，美國一邊開着民主峰會，一邊言行不一，比如縱容以色列譴責巴勒斯坦人權組織，比如對沙特記者卡舒吉遇害無動於衷，還比如外交抵制冬奧會，卻允許運動員參與。
對於這個問題，沙利文說他其實思考了幾十年，即美國捍衛的價值觀與現實之間的鴻溝。而他給出的答案是：「美國從未說過人權是美國外交政策中唯一考慮的因素，但人權很重要。這只是外交政策中的一個因素。」
這周即將迎來美國最隆重的節日之一，聖誕節。49年前的聖誕節前夕，1972年12月18日，拜登的第一任妻子帶着三個孩子去買聖誕樹，途中遭遇重大車禍，車上有三個孩子，博和亨特重傷，剛出生的妹妹Naomi和母親當場死亡。此後的每一年，在聖誕節前拜登都會為她們掃墓。
從29歲當選為美國最年輕的參議員之一，拜登可謂平步青雲。經過半個世紀的努力，當拜登終於實現夢想，成為政治經驗最豐富的美國總統後，他卻沒有料到，原來真正當上總統確是如此艱難。
理想很豐滿，現實很骨感，這就是拜登政府的2021年。
本文首刊於微信公眾號「冰汝看美國」，作者為鳳凰衛視駐華盛頓記者，王冰汝。
原文標題為：《白宮發佈2021工作總結，就這？拜登又渡過了每年最喪的一周》