風雨飄搖阿富汗：美國撤離後的人道災難

撰文：許輝
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聯合國安理會通過了一項美國提出的決議，為處於經濟崩潰邊緣的阿富汗提供為期一年的人道援助。美國為首的西方國家推動對阿富汗的人道援助有着多重考慮：一是在儘量減少塔利班獲利的情況下，為迫切需要人道援助的阿富汗人提供幫助；二是降低阿富汗難民湧入鄰國帶來的地緣風險；三是嘗試以有條件解凍資金和人道援助手段施壓塔利班，促其實行更為温和的政策。

最近，聯合國安理會通過了一項美國提出的決議，為處於經濟崩潰邊緣的阿富汗提供為期一年的人道援助。決議要求，在不違背「制裁與阿富汗塔利班有關聯的人和實體」前提下，允許「支付資金、金融資產」以及「提供必要的商品和服務」，以滿足「阿富汗人的基本需求」。

決議還規定，在人道援助發放後的兩個月內，對援助的終端接收對象進行核查，另外每6個月起草一份關於援助運作情況的聯合國報告。有西方外交官警告，如果有證據表明，給予阿富汗民眾的制裁豁免被濫用，或者錢物流到了受制裁的人手中，制裁豁免就有可能被撤回。

對於這一援助阿富汗的安理會決議，國際社會普遍表示歡迎。阿富汗塔利班發言人也回應稱，決議「向前邁出了良好的一步」。

今年8月，阿富汗塔利班以雷霆之勢擊潰阿富汗政府軍，控制了阿富汗。美國倉促撤離，標誌着持續了近20年、至少有2,400名美軍喪命的阿富汗戰爭結束，同時也意味着美國試圖在阿富汗建立西方模式民主國家的失敗。

但塔利班上台後，政權沒有得到國際社會的普遍承認。美國擔心，曾被聯合國認定為恐怖組織的塔利班仍會採取極端政策，侵犯婦女人權，與恐怖主義組織有瓜葛等。

因此，拜登（Joe Biden）政府暫停了阿富汗的現金流，凍結了價值約94億美元的阿富汗資產，砍去了用於阿富汗的大部分預算。此外，美國還對塔利班實施了金融制裁，使得阿富汗銀行體系面臨癱瘓，阿富汗貨幣也迅速出現貶值。過去20年，阿富汗經濟高度依賴國際援助。而如今，被制裁的塔利班治下的阿富汗經濟民生不但沒有改善，反而出現了崩潰的跡象。

當前，阿富汗正面臨空前的人道災難風險。聯合國估計，阿富汗近4,000萬人口中有超過一半處於飢餓狀態，100萬兒童有死於「嚴重急性營養不良」的風險。為此，40多名美國國會議員12月21日聯名致函拜登總統，請求他迅速放鬆懲罰性的制裁措施，並解凍阿富汗的外匯儲備，以避免在這個南亞國家發生人道災難。

中國政府主張，阿富汗嚴重的人道危機必須儘快得到解決，而人道援助不能有條件，也不能被政治化。

但在很多西方國家看來，本次的人道援助（制裁豁免）卻有着多重考慮：一是在儘量減少塔利班獲利的情況下，為迫切需要人道援助的阿富汗人提供幫助；二是降低阿富汗難民湧入鄰國帶來的地緣風險；三是嘗試以有條件解凍資金和人道援助手段施壓塔利班，促其實行更為温和的政策。

因政治、宗教和地緣原因導致的阿富汗敗局令國際社會沮喪，阿富汗的未來之路也荊棘密佈。但如論如何，制裁豁免對阿富汗來說是一件好事，風雨飄搖的阿富汗太需要國際社會的幫助了。

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