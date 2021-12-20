伊斯蘭合作組織設立援助阿富汗人道主義基金　避免阿富汗陷入崩潰

伊斯蘭合作組織（OIC）召開會議，會上各國同意設立援助阿富汗的人道主義基金，防止阿富汗經濟陷入崩潰。



伊斯蘭合作組織12月19日在巴基斯坦伊斯蘭堡召開會議，57國派出代表參加，會上重點討論阿富汗問題。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）發言時，呼籲各國向阿富汗伸出援手，若不立即行動，只會看見阿富汗陷入混亂。

「任何政府當無法支付公務員、醫院、醫生、護士工資時，任何政府都會崩潰。但這混亂對任何人無益，理所當然包括美國。」會議決定在伊斯蘭開發銀行的支持下，設立援助阿富汗的人道主義信託基金。

圖為12月19日，塔利班的代表出席參加在巴基斯坦伊斯蘭堡召開的伊斯蘭合作組織會議。（Reuters）

這次會議是自阿富汗前政府垮台後首次舉行的會議，阿富汗塔利班政府派出代表參加。但會議並未承認塔利班政權，塔利班代表未被邀請參與合照。

會議決議還敦促阿富汗統治者遵守國際人權公約規定的義務，保護尤其是婦女、兒童、青年、老人和有特殊需要的人士的權利。

阿富汗政府代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）表示，政府已經恢復阿富汗的和平與安全，並做了很多工作去滿足尊重人權，包括婦女權利的要求。他表示阿富汗政府應得到國際承認，並稱對其相關的制裁必須取消。