伊斯蘭合作組織設立援助阿富汗人道主義基金　避免阿富汗陷入崩潰

伊斯蘭合作組織（OIC）召開會議，會上各國同意設立援助阿富汗的人道主義基金，防止阿富汗經濟陷入崩潰。
伊斯蘭合作組織12月19日在巴基斯坦伊斯蘭堡召開會議，57國派出代表參加，會上重點討論阿富汗問題。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）發言時，呼籲各國向阿富汗伸出援手，若不立即行動，只會看見阿富汗陷入混亂。
「任何政府當無法支付公務員、醫院、醫生、護士工資時，任何政府都會崩潰。但這混亂對任何人無益，理所當然包括美國。」會議決定在伊斯蘭開發銀行的支持下，設立援助阿富汗的人道主義信託基金。
這次會議是自阿富汗前政府垮台後首次舉行的會議，阿富汗塔利班政府派出代表參加。但會議並未承認塔利班政權，塔利班代表未被邀請參與合照。
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會議決議還敦促阿富汗統治者遵守國際人權公約規定的義務，保護尤其是婦女、兒童、青年、老人和有特殊需要的人士的權利。
阿富汗政府代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）表示，政府已經恢復阿富汗的和平與安全，並做了很多工作去滿足尊重人權，包括婦女權利的要求。他表示阿富汗政府應得到國際承認，並稱對其相關的制裁必須取消。