立陶宛前現任總統連接表態　無法挽回「台灣代表處」之災

2022年1月3日據美國國務院官網發布消息，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與北約東歐九國外長通話，他們除了談到烏克蘭問題外，還共同表達了對立陶宛的支持。布林肯與九國外長強調，面對中華人民共和國不斷升級的政治壓力和經濟「脅迫」，他們與立陶宛團結一致。

不過，這種口頭支持只具有象徵意義，無法改變立陶宛因自身錯誤政策被中國制裁的命運。立陶宛發展面臨危機，因此1月3日立陶宛前總統阿達姆庫斯（Valdas Adamkus）批評現政府允許台灣設立代表處的做法，稱與中國的衝突給立陶宛帶來巨大損失。

阿達姆庫斯表示，對台灣的這種「承認」首先應該由全世界，以及有影響力的主要國家作出，他們的決定能夠帶來結果，而不是一個小小的立陶宛。他說，「懷着對小國立陶宛的尊重……我們（政府）不需要給全世界出來做樣子，我們的外交政策不能包括這樣的事情，我希望這樣的事情不要再發生了。」

阿達姆庫斯明白「小事大以智」的道理，小國要充分認識到自己的小國身份，不應該強出頭去扮演大國的角色，與世界強國對着幹。阿達姆庫斯的話表達得很隱晦，其實更明白一點說就是，立陶宛不要去積極充當美國與中國對抗的棋子，不然將成為大國角力的犧牲品。

立陶宛現政府已經感受到了與中國對抗的後果，2022年1月4日，立陶宛現任總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）表示，立陶宛政府決定允許台灣以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個錯誤。瑙塞達4日接受電台訪問時表示「我會認為不是開設台灣代表處有錯，而是以台灣為名是個錯誤，這件事我沒被諮詢過。」

瑙塞達的認識是準確的，讓台灣在立陶宛開設代表處確實沒問題，關鍵是代表處的名稱應該是「中華台北」、「中國台北」或「中國台灣」，而不是有台獨意味的「台灣」。要知道，台北民進黨蔡英文政府現正在積極進行台獨運作，不斷去中國化，意圖在國際上製造「一中一台」的事實，以分裂中國。立陶宛政府配合民進黨政府進行台獨表演，不僅違背了其與北京建交的「一中原則」，更是公開幫助民進黨分裂中國，北京必然要對此進行激烈反擊。

台灣駐立陶宛代表處於2021年11月18日正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脱維亞代表黃鈞耀出任。（台外交部供圖）

立陶宛只是一個僅有279萬人口的袖珍小國，其2020年GDP只有565億美元，還沒有中國的一個縣級市高；而中國有14億人口，其GDP在2021年更是已經超過由27國組成的整個歐盟，立陶宛有什麼底氣與中國扳手腕？

中國是歐盟的第一大貿易伙伴，無數歐洲企業都要依賴中國市場發展、盈利，因此只要中國對立陶宛進行相應制裁，很多歐洲企業都不得不重新思考與立陶宛的經貿聯繫。此前，德國-波羅的海商會已經書面告知立陶宛政府，由於北京的行動，德國投資者可能不得不關閉在立陶宛的工廠，除非找到「建設性的解決方案來恢復立陶宛與中國之間的經濟關係」。

是袖珍小國立陶宛重要，還是世界第二大經濟體（未來的世界第一大經濟體）中國重要？這是一道不難做出選擇的選擇題。企業是最現實的，因為它要生存、發展、盈利。立陶宛政府不能怪企業做出不利於立陶宛的選擇，因為作出錯誤決定的不是歐洲企業，而是十分不智的立陶宛政府自身。

立陶宛政府應該明白「小事大以智，大事小以仁」的道理，自己做出不智的選擇，就不要想再受到大國的仁義對待。立陶宛前總統阿達姆庫斯的話，值得立陶宛現政府好好學習、深思、體會。有自知之明，扮演好自身小國的角色，不充當大國角力的棋子，學會在大國間左右逢源，才是對立陶宛最有利的選擇。

「駐立陶宛台灣代表處」必須更名，除非立陶宛選擇與台北建交。如果立陶宛還想保持與北京的外交關係，就應該踏踏實實遵循「一中原則」，不要挑戰中國的主權和領土完整，給台北在立陶宛代表處一個恰當的名稱。一旦立陶宛政府做出正確的選擇，北京應該會重建與立陶宛的正常外交關係。