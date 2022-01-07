俄軍緊急出動進駐　誰在操盤哈薩克騷亂？

1月5日，處於「垂簾聽政」狀態的哈薩克前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbaev）宣佈辭去「國家安全委員會主席」一職，即將前往俄羅斯「養病」。一天後，哈薩克現任總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）突然向以俄羅斯為首的「集體安全條約組織」求援，該組織隨即派出以俄羅斯精鋭空降兵為代表的「維和部隊」前往。納扎爾巴耶夫的退場和俄軍的登場，讓風波顯出了撲朔迷離的一面。



但從另一面看去，讓納扎爾巴耶夫徹底下野可能也是解讀哈薩克風波的關鍵。它是哈薩克2018年至今兩次大規模示威運動的最大公約數。希望放逐納扎爾巴耶夫的人在哈薩克朝野裏也比比皆是，其中最具代表性的可能正是一直在前者陰影下執政的託卡耶夫。

對託卡耶夫來說，納扎爾巴耶夫對他固然有提攜之恩，但這並不是他容忍後者繼續垂簾聽政的理由。

納扎爾巴耶夫雖然在2019年3月後辭去總統一職，但他的家族仍然掌控這個國家的方方面面，譬如哈薩克的石油和天然氣領域都被納扎爾巴耶夫家族控制，許多賺錢的能源企業都由納扎爾巴耶夫的幾個女婿擁有。納扎爾巴耶夫繼續推動的「去俄羅斯」、「強行推廣哈薩克語」等風潮也損害了當下的俄、哈關係。在這一客觀環境下，託卡耶夫利用哈薩克當前的國內環境清理「政治遺毒」就具備了合理性；此人在本次風波中借力打力、暗中操盤也具備了可操作性。

在此次示威活動中，主力軍是哈薩克各地的石油工人和天然氣工人，示威者也由此顯出了基於工業化而來的組織性和紀律性。（美聯社）

對託卡耶夫來說，當下哈薩克國內有兩股可以形成風潮的力量。其一是流亡富豪、前能源部長阿布利亞佐夫（Mukhtar Ablyazov）的麾下派系。該派系代表了納扎爾巴耶夫政府團隊中政治鬥爭的失意者，很多人在阿拉木圖等地頗有能量。但這批活動家在十幾年的分裂中距離民間越來越遠，但凡活動大多只為上新聞拍照，這使得他們雖然有能量，但不是最好的引火物。

第二股力量似乎更為有力，在2021年內因民生問題舉行了至少80次以上罷工行為的哈薩克工人、市民已經在連續不斷的風潮中更為團結了。尤其是有組織、有紀律的石油、天然氣企業工人更得到了阿布利亞佐夫派系的青睞。考慮到工人群體彼此分散，缺少領導，大多以自發方式上街，又容易被煽動，這使得希望把納扎爾巴耶夫徹底連根拔起的朝野人士都看中了1月上旬的石油工人和市民示威。認為這是渾水摸魚的好機會。

在一夜激戰之後，進攻阿拉木圖各個要害部門的武裝示威者基本被擊退。（美聯社）

於是，到1月5日前後，一些觀察家就驚訝的發現，上街請願的工人、市民「代表」突然無法控制群眾。此前和平示威的群眾中，突然出現襲擊要害部門的武裝人員。尤其是在阿拉木圖等反對派頗有勢力的地區，竟出現了武裝示威者襲擊要害部門、殺傷軍警的事件。

不過，反對派的勢力在近二十年的分化中已越來越弱，這使得1月5日衝擊阿拉木圖要害部門的武裝襲擊者很快就被擊退。在阿拉木圖的警察大樓附近，據守的軍警還射殺了數十名持械襲擊者。到1月6日，雖然在阿拉木圖的共和國廣場一帶，仍有小股武裝人員在被驅散之後再度集結，準備最後的衝擊，但總的來說，此次騷亂在強力鎮壓下基本告一段落。

但留給託卡耶夫的問題很快就隨之而來。當他利用此次民變，一面大舉抓捕可疑分子，一面批評哈薩克能源部和該國石油天然氣公司的工作不力，試圖連根拔起前政府派系之際，他恐怕也需要注意到自己執政一年多來相對勢單力孤的局面。

事已至此，留給他的選項似乎也就一目瞭然，隨着俄羅斯精鋭傘兵部隊的進駐。託卡耶夫當局將利用俄羅斯為首的「集安國家」的支持，在一定時間內建立屬於自己的秩序。但這種秩序是否會被莫斯科控制呢？這就不在剛剛推倒納扎爾巴耶夫體系的託卡耶夫的考慮範圍之內了。